Обзоры для бухгалтера

🎀 Увеличили взносы айтишникам и суточные водителям, запретили ПСН ветаптекам, ввели новые КБК-2025 для НДФЛ. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели, которые вы могли пропустить.

ИП не может разрезервировать деньги на ЕНС, которые самостоятельно зарезервировала ФНС

Разрезервировать можно только те суммы налогов, которые ранее были зарезервированы по заявлению налогоплательщика.

🎰 В декабре надо сдать три ЕНП-уведомления на НДФЛ: таблица

В декабре будет 3 уведомления: до 05.12, 25.12 и 28.12 с кодами 34/12, 34/03 и 34/13.

🔧 С 01.07.2025 НК по-новому регулирует НДС с медных полуфабрикатов

При реализации продуктов медного лома и отходов платить налог будут налоговые агенты.

🔣 Утвердили новые КБК для НДФЛ

С 2025 года будет новая прогрессивная шкала НДФЛ. И для новых ставок будут новые КБК.

🏢 Минфин считает, что у коммунальщиков на УСН не будет никаких проблем с НДС в 2025 году

НДС включается внутрь тарифа для населения, пояснил Минфин.

📊 Власти хотят создать единую статистическую базу

100% статистической информации от разных ведомств будет приходить в Росстат в автоматическом режиме. Новую систему запустят к 2030 году, в нее вложат больше 13 млрд рублей.

🙅 С 4 декабря за «бумажный» НДС будет уголовная ответственность

Если подать в налоговую заведомо подложные счета-фактуры и декларации, то можно получить штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на 4 года.

IT-компаниям с 2025 года увеличивают страховые взносы

Организации с IT-аккредитацией и радиоэлектронные компании с 2025 года будут платить больше страховых взносов. Под дополнительное обложение попадут высокие зарплаты.

🚚 Увеличат необлагаемые НДФЛ суточные при разъездах, вахтовикам и дальнобойщикам

Необлагаемые суточные для таких сотрудников при работе за границей увеличат с 2 500 до 3 500 рублей.

🐇 Продавцы маркированных ветпрепаратов не могут использовать ПСН

После 1 сентября 2024 года индивидуальные предприниматели, реализующие ветеринарные препараты с обязательной маркировкой, не имеют права применять патент.

Взносы ИП 1% за 2025 год при УСН «доходы минус расходы» можно учесть в 2025 или 2026 году

С 01.01.2025 меняется порядок уменьшения налоговой базы по УСН на фиксированные взносы ИП. Теперь факт уплаты взносов роли не играет.

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