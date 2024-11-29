🎀 Увеличили взносы айтишникам и суточные водителям, запретили ПСН ветаптекам, ввели новые КБК-2025 для НДФЛ. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели, которые вы могли пропустить.

❌ ИП не может разрезервировать деньги на ЕНС, которые самостоятельно зарезервировала ФНС

Разрезервировать можно только те суммы налогов, которые ранее были зарезервированы по заявлению налогоплательщика.

🎰 В декабре надо сдать три ЕНП-уведомления на НДФЛ: таблица

В декабре будет 3 уведомления: до 05.12, 25.12 и 28.12 с кодами 34/12, 34/03 и 34/13.

🔧 С 01.07.2025 НК по-новому регулирует НДС с медных полуфабрикатов

При реализации продуктов медного лома и отходов платить налог будут налоговые агенты.

🔣 Утвердили новые КБК для НДФЛ

С 2025 года будет новая прогрессивная шкала НДФЛ. И для новых ставок будут новые КБК.

🏢 Минфин считает, что у коммунальщиков на УСН не будет никаких проблем с НДС в 2025 году

НДС включается внутрь тарифа для населения, пояснил Минфин.

📊 Власти хотят создать единую статистическую базу

100% статистической информации от разных ведомств будет приходить в Росстат в автоматическом режиме. Новую систему запустят к 2030 году, в нее вложат больше 13 млрд рублей.

🙅 С 4 декабря за «бумажный» НДС будет уголовная ответственность

Если подать в налоговую заведомо подложные счета-фактуры и декларации, то можно получить штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на 4 года.

⚡ IT-компаниям с 2025 года увеличивают страховые взносы

Организации с IT-аккредитацией и радиоэлектронные компании с 2025 года будут платить больше страховых взносов. Под дополнительное обложение попадут высокие зарплаты.

🚚 Увеличат необлагаемые НДФЛ суточные при разъездах, вахтовикам и дальнобойщикам

Необлагаемые суточные для таких сотрудников при работе за границей увеличат с 2 500 до 3 500 рублей.

🐇 Продавцы маркированных ветпрепаратов не могут использовать ПСН

После 1 сентября 2024 года индивидуальные предприниматели, реализующие ветеринарные препараты с обязательной маркировкой, не имеют права применять патент.

✅ Взносы ИП 1% за 2025 год при УСН «доходы минус расходы» можно учесть в 2025 или 2026 году

С 01.01.2025 меняется порядок уменьшения налоговой базы по УСН на фиксированные взносы ИП. Теперь факт уплаты взносов роли не играет.