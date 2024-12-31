👀 Госдума: главные законы, принятые осенью-зимой 2024 года

Нижняя палата назвала главные, по ее мнению, законы седьмой сессии VIII созыва ГД.

Приводим те из них, которые прямо или косвенно неизбежно затронут работу бухгалтера. Обо всех них мы уже рассказывали в новостях на «Клерке» (см. по ссылкам).

Федеральный бюджет 2025-2027

Осенняя сессия традиционно связана с принятием федерального бюджета на будущую трехлетку — 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.

«На социальную политику в 2025 году в бюджете предусмотрено 6,9 трлн рублей (всего 21,3 трлн за три года). Это индексация пенсий, социальных пособий, поддержка семей с детьми. Обеспечены социальные гарантии военнослужащих и членов их семей», — говорил председатель ГД Вячеслав Володин.

Увеличение МРОТ

С 1 января 2025 года МРОТ вырастет почти на 17% и составит 22 440 рублей. Такое увеличение затронет порядка 4,2 млн работающих граждан.

Совершенствование миграционной политики

С начала года по инициативе депутатов принято 14 федеральных законов, направленных на совершенствование миграционной политики и борьбу с нелегальной миграцией. В том числе:

усилена борьба с фиктивными браками мигрантов;

введен запрет на зачисление в школы детей мигрантов, не знающих русский язык.

посредническим организациям запрещено участвовать в приеме экзаменов у мигрантов;

ужесточена уголовная ответственность за организацию нелегальной миграции.

Усиление контроля за иноагентами

Иноагенты или те, кто перечисляет им денежные средства, обязаны открыть специальный рублевый счет для зачисления на него доходов:

от продажи недвижимости и транспортных средств, а также сдачи их в аренду;

процентов по вкладам, а также долевого участия в организациях;

использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов, включая произведения науки, литературы и искусства, изобретения и товарные знаки.

Воспользоваться этими средствами иноагент сможет только после снятия соответствующего статуса.

Ужесточение наказания для коллекторов

Вводится административная ответственность за неисполнение коллекторами или представителями кредитной или микрофинансовой организации наложенных на них законом требований и ограничений. За эти нарушения им будет грозить штраф до 500 тысяч рублей.

Получить оплату неиспользованных дней отгулов

Работник сможет взять дополнительный день отдыха в течение года со дня работы в выходной или праздник либо присоединить отгул к отпуску за тот же период. Если в течение года отгул так и не был использован, взять его как выходной день уже не получится, но он не сгорит. Все неиспользованные отгулы работодатель обязан будет компенсировать сотруднику при увольнении.

Расширение «дачной амнистии»

Она распространится на хозпостройки и дома блокированной застройки. Изменения позволят гражданам в упрощенном порядке зарегистрировать такие постройки — без выполнения кадастровых работ, оформления деклараций об объекте и т. д.

Усиление защиты персональных данных

Поправками в КоАП и УК РФ усилена ответственность за утечку персональных данных.

Законы вводят оборотные штрафы для компаний, допустивших утечку личной информации граждан — до 3% выручки. За нарушение, допущенное впервые, должностных лиц могут оштрафовать на сумму до 2 млн рублей, юридических — до 15 млн. Размеры штрафов дифференцированы в зависимости от масштаба утечек.

Также предусмотрена уголовная ответственность за использование, передачу, сбор и хранение персональных данных, полученных незаконным путем, а также за создание информационных ресурсов, распространяющих такие данные. Максимальный срок лишения свободы — до 10 лет.

Поддержка участников СВО и членов их семей

Принят закон об освобождении участников СВО от уплаты исполнительского сбора по долгам. Военнослужащие, воспитывающие ребенка-инвалида, смогут получить жилье вне очереди.

Принят закон, который обяжет сохранять рабочее место за участником СВО на весь период его нахождения на фронте, а не только на тот срок, который указан в военном контракте. Норма распространится и на сотрудников Росгвардии. Аналогично будут продлены трудовые гарантии супругам участников СВО.

Защита граждан от недобросовестных продавцов

Ужесточается административная ответственность за неуведомление о начале предпринимательской деятельности как дополнительная мера по защите прав потребителей.

Зачастую таким образом недобросовестные предприниматели пытаются уклониться от дополнительных проверок своих товаров, условий производства. За несоблюдение установленного порядка уведомления должностному лицу будет грозить штраф до 12 тысяч рублей, юрлицу — до 48 тысяч.