📢 Для ПВЗ введут налог на имущество, старших по дому освободили от взносов, с процентов по вкладам отменили вычеты. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели, которые вы могли пропустить.

📌 Новое и изменения с марта: обзор для бухгалтера

В марте 2025 года начинает действовать большое количество новшеств и поправок в российском законодательстве. Многие из них напрямую затрагивают работу бухгалтера.

👨 Роструд: сотрудник-дистанционщик не может жить за границей

Если человек живет за границей, то заключение с ним трудового договора невозможно, потому что работодатель не может обеспечить такому сотруднику безопасные условия труда.

📦 Пункты выдачи заказов могут включить в перечень налога на имущество по кадастровой стоимости

Совет Федерации предлагает включить нежилые помещения, используемые маркетплейсами для размещения пунктов выдачи заказов (ПВЗ), в перечень имущества, облагаемого по кадастровой стоимости.

🏬 Выплаты старшим по дому теперь не облагаются взносами

Если с председателем совета МКД не заключен трудовой договор или договор ГПХ, то выплаты в его адрес не являются объектом обложения взносами.

🔃 При УСН в бухучете выручка может перевалить за лимит применения спецрежима, а в налоговом учете еще нет

Для УСН лимит доходов определяют по данным налогового учета кассовым методом.

💰 Сальдо ЕНС можно будет унаследовать

Наследник умершего на основании свидетельства о праве на наследство вправе обратиться в ФНС с заявлением о выплате денег с ЕНС умершего налогоплательщика. Законопроект с такой нормой внесен в Госдуму.

👎 Из-за новых кодов ОКПД медицинские протезы могут лишиться льготы по НДС

В перечень медицинских товаров, которые не облагаются НДС, входят протезы. Но недавно на них поменяли коды ОКПД2, и новых кодов в льготном перечне нет. Протезы все те же, но право на НДС-льготу по ним теперь под вопросом.

📛 С 2025 года получить НДФЛ-вычет с доходов от процентов по вкладам уже нельзя

До 2025 года проценты по вкладам были основной налоговой базой, к которой можно применять вычеты по НДФЛ. С 2025 года проценты – это другая налоговая база, и вычеты по ней не предусмотрены.

👪 Многодетный сотрудник может не соблюдать график отпусков

Сотрудники с 3 несовершеннолетними детьми имеют право пойти в отпуск в удобное для них время. Это право учитывается при составлении графика отпусков. Но сотрудник может передумать и выбрать другое время для отпуска.

📑 В ГИРБО добавят три вида отчетности

В ГИР БО надо будет включать консолидированную финотчетность, промежуточную бухотчетность и раскрываемую информацию об устойчивости.