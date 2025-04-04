💥Изменения с 1 апреля, новый формат счета-фактуры и УПД, старт ФСБУ по инвентаризации, список авто для налога на роскошь-2025. Топ новостей за неделю

👓 Все основные изменения с апреля для бухгалтера: обзор
В апреле 2025 года начинает действовать ряд важных новшеств в российском законодательстве, которые напрямую затрагивают работу бухгалтера.
😮 Налоговики: при учете счетов-фактур со старым форматом будут сложности
С 1 апреля 2025 года действует новая форма счета-фактуры.
❗ От НДФЛ могут освободить корпоративные выплаты на детей
Работодатели, которые делают сотрудникам выплаты при рождении детей, смогут учесть эту сумму в расходах при определении базы по налогу на прибыль. Также с выплаты до 1 млн рублей не будут удерживать НДФЛ.
⏳ Что и когда нужно сдать ИП на ОСНО без работников за 1 квартал 2025
В апреле предприниматели-одиночки без наемного персонала должны сдать четыре отчета на общей системе налогообложения за 1 квартал 2025 года.
👉 Минфин пока не решил, надо ли выделять РК из отпускных ради отдельного КБК по НДФЛ
С 2025 года районные коэффициенты и процентные надбавки за работу на Крайнем Севере, в районах с плохим климатом и экологией идут по отдельной шкале НДФЛ с отдельными КБК.
🕔 Власти договорились об увеличении часов сверхурочной работы
Сотрудников разрешат привлекать к сверх-сверхурочной работе. Она будет увеличена со 120 до 240 часов в год.
🔎 С 01.04.2025 инвентаризацию обязательно проводить по новому бухрегламенту
Методические указания Минфина от 1995 года по инвентаризации имущества и финансовых обязательств автоматически утратили силу.
😏 Как люди ошибаются, заявляя вычет в 3-НДФЛ
Налоговики подготовили обзор часто допускаемых ошибок при заполнении деклараций 3-НДФЛ на получение налоговых вычетов.
🚙 Минпромторг опубликовал список автомобилей для налога на роскошь 2025 + полный список авто
В перечень дорогостоящих автомобилей вошли китайские машины. Всего в списке 555 иностранных марок.
📅 В апреле будет сокращенный рабочий день
Согласно производственному календарю на 2025 год, в апреле 22 рабочих дня. И ни одного государственного праздника, чтобы не работать.
📃 В 2026 году изменятся правила регистрации компаний и ИП в налоговой
Компаниям, ИП и физлицам больше не будут выдавать свидетельства и уведомления о постановке на учет в налоговом органе.
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