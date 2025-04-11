💥 Новые формы ЕУД и для оплаты больничных, районный коэффициент по ставке 30%, формула расчета сальдо ЕНС для пеней, громкое заявление главы ФНС. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели, которые вы могли пропустить.

❄ Районные коэффициенты сотрудников-нерезидентов облагаются НДФЛ по ставке 30%

Для районных коэффициентов действует отдельная шкала НДФЛ со ставками 13% и 15%. Но эти ставки – только для налоговых резидентов РФ.

📄 Сведения о застрахованных лицах для оплаты больничных надо будет сдавать по новой форме

СФР меняет формы бланков, которые применяются для оплаты больничных и пособий.

👓 Налоговая служба привела большую формулу расчета сальдо ЕНС для начисления пеней

С 1 января 2023 года в связи с введением единого налогового счета (ЕНС) и единого налогового платежа (ЕНП) сальдо для расчета пеней формируется по новым правилам. Наберите побольше воздуха, формула действительно большая:).

😠 ФНС предлагает судиться с налоговым агентом из-за содержания справки о доходах

Работодатель или иной налоговый агент может допустить ошибку при формировании справки о доходах и сумме налога к годовому расчету по форме 6-НДФЛ. Либо физлицо может не согласиться с суммами доходов и налога, отраженными в ней.

💸 Глава ФНС: любое нарушение повлечет возмещение денег в бюджет

67% налоговых доначислений ФНС сделала при взаимодействии с МВД. Чтобы не доводить до выездных проверок, налогоплательщики выбирают добровольно уточнить свои обязательства.

😲 УФНС: ошибка в 3-НДФЛ на вычет вместо возврата денег может привести к налоговой задолженности

Важно правильно заполнять уточненные декларации по форме 3-НДФЛ для получения налогового вычета. Ошибки вместо возврата денежных средств могут привести к образованию задолженности по налогу.

⏳ 25 апреля 2025 истекает срок сдачи сразу десяти налоговых отчетов

Налоговый кодекс предусматривает единые сроки представления налоговой отчетности.

📃 На заявлении об увольнении сотрудника подпись работодателя необязательна

Роструд разъяснил, кто в компании имеет право подписать заявление об увольнении сотрудника в отсутствие и руководителя, и исполняющего его обязанности (и.о.), и временно исполняющего обязанности (врио).

📧 Сотрудники должны оповестить бухгалтера об изменениях в их жизни, влияющих на стандартный вычет

Для стандартного налогового вычета по НДФЛ нужны документы. А заявление теперь не нужно.

📅 ФНС уточнила, с какого периода сдавать единую упрощенную декларацию по новой форме

Действующая форма ЕУД утверждена в 2007 году и очень устарела.

😫 Более 81% российских бухгалтеров в зоне стресса

Подавляющее большинство специалистов (81,2%) испытывают средний или высокий уровень стресса, а 65,4% находятся на стадии высокого или критического профессионального выгорания.

😎 Мошенники создают сайты-двойники ФНС. Так они перехватывают налоговые декларации

Чтобы украсть учетные данные физлиц из деклараций по форме 3-НДФЛ, мошенники создают сайты, похожие на те, которые есть у ФНС.