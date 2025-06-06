💥 Ключевая ставка вниз, новое по счетам-фактурам с 1 октября, проект ФСБУ «Расходы», новые реквизиты чеков ККТ, изменения в НК по взносам ИП. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели, которые вы могли пропустить.

⚡ Центробанк понизил ключевую ставку до 20% годовых

Впервые с 28 октября 2024 года регулятор пересмотрел ключевую ставку. Она упала с 21% до 20%.

🔁 С 1 октября 2025 года будет новый порядок обмена электронными счетами-фактурами

Налоговики рекомендуют операторам ЭДО уже сейчас готовить обновления, чтобы все начало работать с октября.

📅 В июне 2025 будет сокращенный рабочий день и четыре выходных подряд

Следующая рабочая неделя июня будет трехдневной. На 13 июня выходной перенесли с марта.

❓ ИП на ОСНО не понимают, как им считать взносы 1%. ФНС тоже не знает

С 2024 года внесли поправки в НК в части расчета взносов 1% для ИП на ОСНО. Но как это иногда бывает, учли не все нюансы. Теперь все ждут разъяснений Минфина на этот счет.

📄 С 15 июня 2025 будут новые формы документов для выплаты больничных и детских пособий

Социальный фонд утвердил новые формы документов, приказ официально опубликован 4 июня 2025 года.

❗ Минфин опубликовал проект ФСБУ «Расходы»

Министерство финансов РФ уточняет понятие и виды расходов для бухгалтерского учета, устанавливает новые правила раскрытия информации. Способ изменения учетной политики (ретроспективно или перспективно) компании выберут сами.

👉 ИП на УСН и ЕСХН будут по-новому считать взносы 1%

С 2026 года планируются поправки в НК в части фиксированных взносов. Они касаются, в частности, ИП на УСН «доходы минус расходы» и ИП на ЕСХН.

📄 Компании с 2025 года смогут за один день получить сертификат о налоговом резидентстве

ФНС подготовит сертификат налогового резидентства за один день, для этого нужно подать заявку на сайте.

🙏 Поправки в НК уберегут ИП от двойных фиксированных взносов

Один человек должен однократно платить фиксированные взносы, даже если он не только ведет бизнес как ИП, но и занимается другой деятельностью, по которой предусмотрены фиксированные взносы.

❗ В кассовых чеках будет больше реквизитов

ФНС скорректировала обязательные форматы фискальных документов. Теперь нужно будет указывать больше тегов.

❌ У ИП на АУСН нет фиксированных взносов, даже если он ведет другую деятельность, где взносы есть

При совмещении бизнеса на АУСН и другой деятельности, по которой предусмотрены фиксированные взносы, платить последние не придется.

💰 Бухгалтер сама себе повысила зарплату в 15 раз

За семь лет бухгалтер вынесла с работы 44 млн, хотя должна была заработать только 3 млн.

👍 В 2026 году станет проще получить налоговый вычет на недвижимость и транспорт

Ожидается, что подать заявку на получение имущественного налогового вычета по НДФЛ при продаже машины или квартиры будет можно без заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ.

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