Какой блог подойдет именно вам. Трибуна vs Коммерческий блог компании

На днях объясняла новому пользователю «Клерка», что такое Трибуна, что в ней можно делать, чем она полезна, чем отличается от блогов компаний. Решила, что про это стоит написать, чтобы всем было понятно, как работает наша любимая рубрика и коммерческие блоги. Думаю, даже наши пользователи старожилы знают не про все нюансы.

Всем привет, меня зовут Наталия Лукина, и я шеф-редактор рубрики «Трибуна». Очень часто мне приходится рассказывать потенциальным блогерам про нашу классную «Трибуну», чем она хороша, что в ней допустимо, как подать информацию и когда стоит завести блог не в Трибуне, а блогах компании.

Персональные блоги в Трибуне

Начнем с того, что «Трибуна» — это уникальные персональные некоммерческие блоги пользователей. Здесь пользователи-эксперты ведут личные блоги от своего имени и делятся знаниями с другими читатели. Вы можете писать на любую тему. У нас есть посты и про бухгалтерские проводки, и про средства защиты от солнца. Да, у нас самые разносторонние интересы и пользователи, но конечно, большинство материалов о том, что волнует профессионалов: бухгалтеров, индивидуальных предпринимателей, юристов и кадровиков.

Недавно проматывала ленту и восхищалась, какие у нас талантливые авторы! При этом надо понимать, что у людей, скорее всего экономическое образование, поэтому к блогерству, журналистике и писательству наши замечательные авторы имеют весьма условное отношение. Но, была бы моя воля, я бы многим вручила Пулитцеровскую премию!

Список авторов, которыми я восхищаюсь и на которых рекомендую подписаться огромный. Но, давайте вернемся к нашей дорогой «Трибуне». Как вы уже поняли, в этой рубрике вы можете написать развернутую статью, а можете короткий пост или просто поделиться криком души. При этом размещаете свои посты и увеличиваете свою аудиторию вы абсолютно бесплатно.

Да, у нас есть правила: нельзя в посте дать ссылки на свои сайты, соцсети, единственное исключение — Телеграм-канал. Также нельзя давать прямую или косвенную рекламу себя, своего продукта или услуги. Любое упоминание брендов в посте, нике пользователя, его аватаре или информации профиля может быть расценено как материалы, не подходящие для «Трибуны». Также блог должен быть вашим личным, а не от компании.

Коммерческие блоги

Но что же делать, если вы хотите рассказать о своей компании или про свой какой-то уникальный кейс, который вы продаете? Для этого у нас на «Клерке» есть рубрика коммерческий блог. Блоги компаний — это ваше персональное медиа, но уже от лица компании. В нем вы сможете давать ссылки на свои ресурсы, ссылки на свои продукты, рассказать, какие вы крутые профи, а наши менеджеры с радостью помогут развивать свой корпоративный блог и помогут с продажей ваших услуг и товаров.

В коммерческих блогах у вас больше вариантов для маневра, а также расширенный список услуг от редакции. Например, если вы хотите рассказать про свою компанию или себя, но не знаете как или у вас нет времени писать, то наши редакторы могут написать для вас текст сами или будут сами размещать ваш материал, вам не надо возиться с оформлением.

Еще одно преимущество коммерческого блога — аудитория узнает про ваши продукты и сможет оставить заявку прям из материала. А контакты, которые пользователи будут видеть прямо в вашем тексте, разумеется, расширят вашу аудиторию.

Приведу примеры успешных коммерческих блогов на «Клерке».

Для каждой цели у нас на «Клерке» есть своя рубрика, которая поможет реализовать ваши потребности в полной мере. Если это личный блог без рекламы — заводите рубрику в Трибуне, если хотите активно продвигать себя — то заводите коммерческий блог.

Если у вас остались какие-то вопросы — пишите, обязательно ответим и поможем разобраться!