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Бухгалтеры

Какой блог подойдет именно вам. Трибуна vs Коммерческий блог компании

На днях объясняла новому пользователю «Клерка», что такое Трибуна, что в ней можно делать, чем она полезна, чем отличается от блогов компаний. Решила, что про это стоит написать, чтобы всем было понятно, как работает наша любимая рубрика и коммерческие блоги. Думаю, даже наши пользователи старожилы знают не про все нюансы.
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Какой блог подойдет именно вам. Трибуна vs Коммерческий блог компании
фото freepik.com

Всем привет, меня зовут Наталия Лукина, и я шеф-редактор рубрики «Трибуна». Очень часто мне приходится рассказывать потенциальным блогерам про нашу классную «Трибуну», чем она хороша, что в ней допустимо, как подать информацию и когда стоит завести блог не в Трибуне, а блогах компании.

Персональные блоги в Трибуне

Начнем с того, что «Трибуна» — это уникальные персональные некоммерческие блоги пользователей. Здесь пользователи-эксперты ведут личные блоги от своего имени и делятся знаниями с другими читатели. Вы можете писать на любую тему. У нас есть посты и про бухгалтерские проводки, и про средства защиты от солнца. Да, у нас самые разносторонние интересы и пользователи, но конечно, большинство материалов о том, что волнует профессионалов: бухгалтеров, индивидуальных предпринимателей, юристов и кадровиков.

Недавно проматывала ленту и восхищалась, какие у нас талантливые авторы! При этом надо понимать, что у людей, скорее всего экономическое образование, поэтому к блогерству, журналистике и писательству наши замечательные авторы имеют весьма условное отношение. Но, была бы моя воля, я бы многим вручила Пулитцеровскую премию!

Павел Комаровский — самые интересные и подробные обзоры новостей мира финансов. Доступным и понятным языком рассказывать про инвестиции.

Дина Краснова — наш лучик света в мраке бухпроводок. Несмотря на то, что с проводками сталкиваются практически все, они почти всегда вызывают массу вопросов. Дина — тот человек, который внятно и грамотно рассказывает, как, что и куда надо записать. Спасибо ей огромное!

Бухгалтерия ада слушает — блог бухгалтеров Анастасии Переваловой и Ольги Ганюшкиной «Бухгалтерия Ада слушает» о современном российском малом бизнесе, о бизнесменах и директорах, бухгалтерах, налогах и федеральной налоговой службе. Самый зажигательный блог про налоги. Смешно, понятно и легко Анастасия и Ольга рассказывают нам про наши общие проблемы.

Антон Слипченко — человек, который съел собаку на разделе имущества при разводах. У Антона всегда есть интересная история, которая вызывает массу споров у наших пользователей.

Список авторов, которыми я восхищаюсь и на которых рекомендую подписаться огромный. Но, давайте вернемся к нашей дорогой «Трибуне». Как вы уже поняли, в этой рубрике вы можете написать развернутую статью, а можете короткий пост или просто поделиться криком души. При этом размещаете свои посты и увеличиваете свою аудиторию вы абсолютно бесплатно.

Да, у нас есть правила: нельзя в посте дать ссылки на свои сайты, соцсети, единственное исключение — Телеграм-канал. Также нельзя давать прямую или косвенную рекламу себя, своего продукта или услуги. Любое упоминание брендов в посте, нике пользователя, его аватаре или информации профиля может быть расценено как материалы, не подходящие для «Трибуны». Также блог должен быть вашим личным, а не от компании.

Коммерческие блоги

Но что же делать, если вы хотите рассказать о своей компании или про свой какой-то уникальный кейс, который вы продаете? Для этого у нас на «Клерке» есть рубрика коммерческий блог. Блоги компаний — это ваше персональное медиа, но уже от лица компании. В нем вы сможете давать ссылки на свои ресурсы, ссылки на свои продукты, рассказать, какие вы крутые профи, а наши менеджеры с радостью помогут развивать свой корпоративный блог и помогут с продажей ваших услуг и товаров.

В коммерческих блогах у вас больше вариантов для маневра, а также расширенный список услуг от редакции. Например, если вы хотите рассказать про свою компанию или себя, но не знаете как или у вас нет времени писать, то наши редакторы могут написать для вас текст сами или будут сами размещать ваш материал, вам не надо возиться с оформлением.

Еще одно преимущество коммерческого блога — аудитория узнает про ваши продукты и сможет оставить заявку прям из материала. А контакты, которые пользователи будут видеть прямо в вашем тексте, разумеется, расширят вашу аудиторию.

Приведу примеры успешных коммерческих блогов на «Клерке».

Блог компании Моё дело.

Классные статьи:

  1. Как платить больничные исполнителям по договору ГПХ,

  2. Сотрудники с судимостью: когда их нельзя принимать на работу и как правильно уволить,

  3. Какие расходы работника компенсирует работодатель.

Блог компании Калуга Астрал

Классные статьи:

  1. Как открыть бизнес несовершеннолетнему,

  2. Как оформлять переработки сотрудников,

  3. Торговля через маркетплейс: что нужно, чтобы начать продажи.

Блог компании Тинькофф Бизнес.

Классные статьи:

  1. Квалифицированная электронная подпись для ИП: как получить в 2023 году,

  2. Как уменьшить патент на страховые взносы в 2023 году,

  3. Бизнес-карта: как операции по ней отражаются в учете.

Для каждой цели у нас на «Клерке» есть своя рубрика, которая поможет реализовать ваши потребности в полной мере. Если это личный блог без рекламы — заводите рубрику в Трибуне, если хотите активно продвигать себя — то заводите коммерческий блог.

Если у вас остались какие-то вопросы — пишите, обязательно ответим и поможем разобраться!

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

54 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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