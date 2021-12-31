Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Почему важно держать ОКВЭДы в порядке

Для рубрики Коды ОКВЭД
Версия для печати

Как и в прошлом году, государство собирается выдавать субсидии и льготные кредиты пострадавшему бизнесу. Пострадал бизнес от коронакризиса или нет, определяют по основному ОКВЭДу. И здесь часто возникает проблема: предприниматель(ница) по факту работает в пострадавшей сфере, а ОКВЭД вовремя поменять не успел(а). В этом случае субсидию не выдадут, поменять ОКВЭД — тоже поздно. Но всё-таки это не последние меры поддержки от государства, поэтому актуализировать свой ОКВЭД на будущее — хорошая идея. Рассказали в видео, как это сделать.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
«Контур»
«Контур»
Сервисы для бухгалтерии и бизнеса
Перейти в профиль
Создайте свой блог, выскажитесь и станьте суперзвездой «Клерка»
Создать блог

Популярные публикации
Посмотрите все статьи блога