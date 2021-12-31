Почему важно держать ОКВЭДы в порядке

Как и в прошлом году, государство собирается выдавать субсидии и льготные кредиты пострадавшему бизнесу. Пострадал бизнес от коронакризиса или нет, определяют по основному ОКВЭДу. И здесь часто возникает проблема: предприниматель(ница) по факту работает в пострадавшей сфере, а ОКВЭД вовремя поменять не успел(а). В этом случае субсидию не выдадут, поменять ОКВЭД — тоже поздно. Но всё-таки это не последние меры поддержки от государства, поэтому актуализировать свой ОКВЭД на будущее — хорошая идея. Рассказали в видео, как это сделать.