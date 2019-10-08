Создали компанию? На забудьте настучать на самого себя

Компании и ИП в некоторых случаях обязаны уведомить о начале осуществления отдельных видов деятельности уполномоченный в соответствующей сфере деятельности орган государственного контроля.

Вот перечень видов деятельности, по которым надо настучать на самого себя:

1) гостиничный сервис;

2) бытовые услуги;

3) общепит;

4) розничная торговля;

5) оптовая торговля;

6) грузоперевозки (свыше 2.5 тонн);

7) производство текстильных материалов, швейных изделий;

8) производство одежды, кожи, изделий из кожи, в том числе обуви;

9) обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, за исключением мебели;

10) издательская и полиграфическая деятельность;

11) деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий

12) производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, молока и молочной продукции, соковой продукции из фруктов и овощей, масложировой продукции, сахара, мукомольной продукции, безалкогольных напитков;

13) производство эталонов единиц величин, стандартных образцов и средств измерений;

14) производство тары и упаковки;

15) производство мебели;

16) производство средств индивидуальной защиты;

17) производство пожарно-технической продукции;

18) производство низковольтного оборудования;

19) производство строительных материалов и изделий;

20) оказание социальных услуг;

21) турагентская деятельность;

22) перевозки морским транспортом грузов (за исключением опасных грузов);

23) перевозки внутренним водным транспортом грузов (за исключением опасных грузов);

24) перевозки железнодорожным транспортом грузов (за исключением опасных грузов);

25) демонстрация кинофильмов;

26) эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов IV класса опасности;

27) осуществление деятельности в сфере обращения медицинских изделий

28) техническое обслуживание, ремонт и техническое диагностирование внутридомового и внутриквартирного газового оборудования;

29) монтаж, демонтаж, эксплуатация, в том числе обслуживание и ремонт лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах.

Уведомление о начале осуществления деятельности представляется компанией или ИП в уполномоченный орган государственного контроля либо непосредственно, либо через МФЦ до начала фактического выполнения работ или предоставления услуг.

Также тот самый орган надо уведомить в случае, если меняется место нахождения или осуществления деятельности компании или ИП, а также в случае принятия решения о реорганизации компании.

Что будет, если не уведомить орган о начале деятельности?