Создали компанию? На забудьте настучать на самого себя

Компании и ИП в некоторых случаях обязаны уведомить о начале осуществления отдельных видов деятельности уполномоченный в соответствующей сфере деятельности орган государственного контроля.
Вот перечень видов деятельности, по которым надо настучать на самого себя:
1) гостиничный сервис;
2) бытовые услуги;
3) общепит;
4) розничная торговля;
5) оптовая торговля;
6) грузоперевозки (свыше 2.5 тонн);
7) производство текстильных материалов, швейных изделий;
8) производство одежды, кожи, изделий из кожи, в том числе обуви;
9) обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, за исключением мебели;
10) издательская и полиграфическая деятельность;
11) деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий
12) производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, молока и молочной продукции, соковой продукции из фруктов и овощей, масложировой продукции, сахара, мукомольной продукции, безалкогольных напитков;
13) производство эталонов единиц величин, стандартных образцов и средств измерений;
14) производство тары и упаковки;
15) производство мебели;
16) производство средств индивидуальной защиты;
17) производство пожарно-технической продукции;
18) производство низковольтного оборудования;
19) производство строительных материалов и изделий;
20) оказание социальных услуг;
21) турагентская деятельность;
22) перевозки морским транспортом грузов (за исключением опасных грузов);
23) перевозки внутренним водным транспортом грузов (за исключением опасных грузов);
24) перевозки железнодорожным транспортом грузов (за исключением опасных грузов);
25) демонстрация кинофильмов;
26) эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов IV класса опасности;
27) осуществление деятельности в сфере обращения медицинских изделий
28) техническое обслуживание, ремонт и техническое диагностирование внутридомового и внутриквартирного газового оборудования;
29) монтаж, демонтаж, эксплуатация, в том числе обслуживание и ремонт лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах.
Уведомление о начале осуществления деятельности представляется компанией или ИП в уполномоченный орган государственного контроля либо непосредственно, либо через МФЦ до начала фактического выполнения работ или предоставления услуг.
Также тот самый орган надо уведомить в случае, если меняется место нахождения или осуществления деятельности компании или ИП, а также в случае принятия решения о реорганизации компании.
Что будет, если не уведомить орган о начале деятельности?
1. Непредставление уведомления о начале деятельности:
- наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 3 до 5 тысяч рублей;
- на юридических лиц - от 10 до 20 тысяч рублей.
2. Представление уведомления о начале деятельности, содержащего недостоверные сведения:
- наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 до 10 тысяч рублей;
- на юридических лиц - от 20 до 30 тысяч рублей.