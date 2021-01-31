В каких случаях сдвигается окончание рабочего года, за который сотруднику положен отпуск

В соответствии со ст. 123 ТК РФ работнику предоставляется оплачиваемый отпуск за каждый его рабочий год. Не следует путать понятия рабочий год сотрудника для отпуска и календарный год, хотя названия у них и похожи.

Как правило, рабочий год сотрудника для отпуска составляет отрезок времени, равный по продолжительности 12 календарным месяцам, но его начало у каждого работника своё – это дата приёма в организацию. Календарный же год всегда начинается с 1 января. Начало каждого следующего рабочего года исчисляется со дня истечения предыдущего, а не с момента окончания очередного отпуска. Так, если работник принят в организацию 21.11.2019, его первый рабочий год для отпуска закончится 20.11.2020, а следующий начнется с 21.11.2020 и т.д.

Календарный год всегда заканчивается 31 декабря и его продолжительность неизменна, она составляет 365 дней (или 366 дней - в високосном году). А вот окончание рабочего года сотрудника для отпуска, а значит и начало его следующего рабочего года, может смещаться. Сдвиг окончания рабочего года происходит, если у работника были периоды, исключаемые из стажа, дающего право на отпуск (ч. 2 ст. 121 ТК РФ). К ним относятся:

время отсутствия сотрудника на работе без уважительных причин (в т. ч. в случаях, предусмотренных ст. 76 ТК РФ);

время отпуска без сохранения заработной платы, совокупная продолжительность которого превышает 14 календарных дней в течение рабочего года;

время отпуска по уходу за ребёнком до достижения им трёхлетнего возраста.

Все эти периоды увеличивают продолжительность рабочего года сотрудника, по истечении которого он получит право на полный оплачиваемый отпуск.

Рассмотрим, как сдвинется дата окончания рабочего года для отпуска у сотрудника, которому работодатель предоставил отпуск без сохранения заработной платы. Допустим, что сотрудник был принят в организацию 21.11.2019. Написав заявление работодателю, он взял отпуск за свой счёт с 03.08.2020 длительностью 20 календарных дней.

Напомню, что Трудовое законодательство позволяет включать в рабочий год сотрудника отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью не более 14 календарных дней в рабочем году. А значит, все дни неоплачиваемого отпуска сверх установленного лимита сдвинут окончание его рабочего года. В нашем примере, рабочий год сотрудника удлинится на 6 сверхлимитных календарных дней неоплачиваемого отпуска (20 – 14 = 6), а значит дата его окончания сдвинется на 26.11.2020, следующий же рабочий год у него начнется уже с 27.11.2020.

Если сотрудник в течение рабочего года возьмёт отпуск без сохранения заработной платы несколько раз по несколько дней, например, по 2-3 дня, следует просуммировать их все и продлить окончание рабочего года сотрудника на календарные дни сверх 14-ти.

Специалисты Роструда придерживаются такой же позиции относительно включения отпусков без сохранения заработной платы в рабочий год сотрудника для отпуска (письма Роструда от 14.06.2012 № 854-6-1; от 23.11.18 № 14-2/В-933). Совсем недавно на эту тему было выпущено письмо Московской инспекции труда от 04.06.20 № 77/10-20669-ОБ/18-1299, содержащее аналогичную позицию по этому вопросу.

Отпуск по уходу за ребёнком до 3-х лет также увеличивает продолжительность рабочего года сотрудника, за который ему положен оплачиваемый отпуск. При этом не стоит его путать с отпуском по беременности и родам, называемым в народе «декретным», который предоставляется при представлении соответствующего больничного листка. Отпуск по беременности и родам как раз включается в стаж работника, за который ему положен отпуск и не сдвигает окончание его рабочего года.

Давайте рассмотрим ситуацию на конкретном примере: сотрудница, принятая на работу 15.05.2017, сразу после отпуска по беременности и родам ушла в отпуск по уходу за ребёнком до 3-х лет с 01.11.2018 по 30.11.2020. С 01.12.2020 она вышла на работу. Давайте определим, какова будет продолжительность второго рабочего года сотрудницы для отпуска?

Первый рабочий год сотрудницы для отпуска начался 15.05.2017, а закончился 14.05.2018.

Второй её рабочий год начался с 15.05.2018. Он закончился бы 14.05.2019, но наша сотрудница ушла в отпуск по уходу за ребёнком до 3-х лет с 01.11.2018 по 30.11.2020. Поэтому весь этот период следует исключить из рабочего года сотрудницы, а значит надо исключить:

за период с 01.11.2018 по 31.12.2018 - 61 календарный день;

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 - 365 календарных дней;

за период с 01.01.2020 по 30.11.2020 - 335 календарных дней.

Всего следует исключить из второго рабочего года сотрудницы для отпуска 761 календарный день, увеличив его продолжительность. Для того, чтобы определить дату окончания её второго рабочего года, необходимо к дате его первоначального окончания (14.05.2019) прибавить исключаемые дни (761 календарный день) и получится, что второй рабочий год для отпуска у сотрудницы закончится только 14.06.2021.

Следовательно, в процессе работы у сотрудника может сложиться ситуация, при которой период, за который сотруднику положен отпуск, может длиться и гораздо дольше, чем календарный год. В нашем примере рабочий год сотрудницы длится более трёх календарных лет, хотя и называется он «рабочий год».

А за сколько дней сотруднице из нашего примера будет положена компенсация отпуска при увольнении, если, выйдя из отпуска по уходу за ребёнком, она решит уволиться?

В соответствии со ст. 115 ТК РФ, по общему правилу, за каждый рабочий год сотруднику положено не менее 28 календарных дней отпуска.

Если сотрудница решит уволиться из организации с 01.12.2020, то, по условию из нашего примера, за первый рабочий год ей будет положена компенсация за 28 дней отпуска. За второй рабочий год количество дней компенсации за неиспользованный отпуск нашей сотруднице необходимо рассчитать пропорционально фактически отработанному времени с учётом исключаемого периода. А значит из второго рабочего года сотрудницы следует исключить период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им трёхлетнего возраста с 01.11.2018 по 30.11.2020. Компенсация отпуска сотруднице будет положена только за период фактической работы с 15.05.2018 по 31.10.2018. В этот период мы включаем и отпуск по беременности и родам.

Теперь определим количество полностью отработанных месяцев за период фактической работы сотрудника, приходящихся на второй рабочий год. За период с 15.10.2018 по 31.10.2018 сотрудник отработал полных 6 месяцев, т.к. количество отработанных сотрудником календарных дней за период с 15.10.2018 по 31.10.2018 больше пятнадцати, такие излишки округляются до полного календарного месяца. А за 6 месяцев сотруднице положена компенсация за 14 календарных дней (2,33 х 6 = 14).

Следовательно, по условию нашего примера, при увольнении сотруднице должна быть выплачена компенсация неиспользованного отпуска за 42 календарных дня.

В заключении хочу ещё раз обратить ваше внимание на то, что точка отсчёта для первого рабочего года сотрудника, за который ему будет положен полный оплачиваемый отпуск, всегда одна – дата трудоустройства в организацию. А вот дата окончания рабочего года для отпуска и дата начала следующего может сдвигаться на периоды, исключаемые из рабочего стажа сотрудника, дающего право на отпуск.

Екатерина Сорокина — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более 3 лет. Доступно рассказывает сложные вещи на простом языке.

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