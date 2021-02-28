Можно ли привлечь самозанятого для выполнения работ или оказания услуг и избежать негативных последствий

1 января 2019 года в нашей стране появилась новая экспериментальная система налогообложения со специальными льготными условиями для самозанятых граждан (ФЗ от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

Сначала она появилась в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. С 01.08.2020 в эксперименте приняли участие уже 79 субъектов РФ, а с 01.01.2021 на этот спец. режим могут перейти жители любого региона нашей страны.

Самозанятыми могут быть признаны как физические лица, так и индивидуальные предприниматели, в т. ч. иностранные граждане стран ЕАЭС. Это люди, которые производят и продают продукты собственного производства, оказывают услуги или выполняют работы сами, без наёмных работников.

Например, изготавливают и продают свистульки, подсвечники, вязаные варежки, носки и т.д. Ремонтируют одежду и обувь. Оказывают юридические, бухгалтерские, преподавательские услуги. Сдают помещения в аренду, в т. ч. квартиры и дачи. Осуществляют перевозку пассажиров и грузов. Выполняют строительные и ремонтные работы.

Самозанятые граждане при реализации товаров (работ, услуг) физическим лицам, т.е. другим людям, уплачивают налог на профессиональный доход в размере 4 %. При сделках с юридическими лицами процентная ставка налога на профессиональный доход увеличивается до 6 %.

При этом совокупная сумма дохода самозанятого не должна превышать 2,4 млн. руб. в год.

Самозанятые освобождены от уплаты страховых взносов, НДФЛ. Они не обязаны подавать декларации. К тому же перейти на этот режим налогообложения совсем несложно. Важно только помнить, что самозанятый гражданин не может быть работодателем и не может состоять в трудовых отношениях с теми организациями (ИП и физическими лицами), которым он оказывает услуги (выполняет работы).

Для многих людей система налогообложения в виде налога на профессиональный доход стала явно привлекательной, и они оформили себе этот статус. Да и организации-работодатели увидели в сотрудничестве с самозанятыми сплошные плюсы: заключив договор с самозанятым не нужно удерживать НДФЛ, платить страховые взносы, а значит не надо и отчитываться за этих людей в контролирующие органы.

Но так ли всё радужно? Сама по себе схема привлечения самозанятого для выполнения работ по договору ГПХ, на первый взгляд, должна позволить свести к минимуму расходы работодателя. ФЗ № 422 позволяет самозанятым гражданам, применяющим налог на профессиональный доход (далее НПД), оказывать услуги по договорам ГПХ организациям, ИП и другим лицам. Но на практике такая организация может столкнуться с претензиями со стороны контролирующих органов.

В Письме Минфина РФ от 29.01.2019 № 03-11-11/5075 указано, что самозанятые освобождены от уплаты НДФЛ, а значит у организации – заказчика, которой такое лицо оказывает услуги, нет необходимости удерживать НДФЛ, исчислять и уплачивать страховые взносы и сдавать отчётность в отношении данного лица.

Организация, заключая договор ГПХ с плательщиками НПД, должна убедиться, что в отношении этого лица закон не устанавливает ограничений в соответствии со ст. 4 и ст. 6 ФЗ № 422. Подтвердить факт применения НПД самозанятый может чеком из мобильного приложения «Мой налог» или справкой о постановке физического лица в качестве плательщика НПД.

Чтобы организация-заказчик смогла включить в расходы затраты по сделке с самозанятым необходим чек, выданный исполнителем, т.е. плательщиком НПД, с указанием ИНН организации-заказчика и наименования оказанных услуг (Письмо ФНС России от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@ «О применении налога на профессиональный доход»). Данный чек самозанятый может распечатать из мобильного приложения «Мой налог».

Если ранее физ. лицо оказывало организации услуги или выполняло работы по договору ГПХ, то после получения им статуса плательщика НПД, при заключении нового договора ГПХ с ним, как с самозанятым, есть большая вероятность претензий со стороны налоговых органов. Хотя напрямую в законе нет запрета на заключение такого договора с самозанятым.

С точки зрения налоговых органов, любая сделка должна быть экономически выгодной и преследовать цель извлечения прибыли. Но действующая в РФ система налогового регулирования исходит из недопустимости заключения сделок, единственной целью которых является минимизация расходов на налоги. Именно поэтому для организации-заказчика заключение новых договоров ГПХ с такими самозанятыми может иметь неприятные последствия.

К тому же, подозрения налоговых органов могут быть вызваны не только получением физ. лицом, ранее оказывавшим организации-заказчику услуги по договору ГПХ, статуса плательщика НПД. Но и то, что организация-заказчик для самозанятого является единственным контрагентом, или состав лиц, оказывающих услуги организации по договорам ГПХ, не изменился и оказываемые ими услуги остались прежними.

Для того, чтобы доказать применение организацией-заказчиком схемы с привлечением самозанятых для оказания услуг с целью минимизации налоговых расходов, у налоговых органов есть возможность вызвать плательщика НПД на комиссию для получения пояснений. В результате, самозанятый может подтвердить отсутствие личной заинтересованности в получении нового статуса, указав, что инициатива исходила от организации-заказчика.

Наибольшее внимание со стороны налоговых органов может привлечь массовое заключение договоров ГПХ с лицами, являющимися плательщиками НПД, если они не предполагают краткосрочные разовые сделки.

К тому же, отсутствие в договоре ГПХ направленности сделки на получение конечного результата, может привести к существенному риску признания такого договора трудовым. Договор ГПХ может быть переквалифицирован в трудовой договор, если будет установлен факт регулирования договором ГПХ трудовых отношений между работником и работодателем (ч. 4 ст. 11, ст. 19.1 ТК РФ). Это, в свою очередь, автоматически приведёт к невозможности применения НПД к доходам, полученным в рамках трудовой деятельности.

Если ФНС сможет доказать, что организация привлекла самозанятых только с целью снижения налоговой нагрузки или переквалифицирует договор ГПХ, заключённый с самозанятым, в трудовой, то такой организации неизбежно грозят значительные материальные убытки. Ей доначислят не только налоги и взносы с сумм, выплаченных самозанятым, но ещё пени и штрафы, размер которых может составить до 40 % от суммы сокрытых налогов и сборов.

Рассмотрим на конкретном примере, какова будет сумма доначисленных налогов и сборов за 2020 год при признании отношений с самозанятым трудовыми.

Допустим, по условиям договора, на карту ему перечислялась сумма 50 000 рублей каждый месяц. Организация, прибегнувшая к услугам самозанятого, является субъектом малого и среднего предпринимательства.

В части НДФЛ будет доначислено без учёта штрафных санкций 89 652 рублей.

Т.к. в соответствии с НК РФ по трудовому договору работнику выплачивается на руки сумма дохода за минусом НДФЛ, то налог будет исчислен не с суммы 50 000 руб., а с суммы, увеличенной на сумму НДФЛ:

50 000 / 0,87 = 57 471 руб.

Следовательно, сумма НДФЛ, которая будет доначислена за один месяц, составит 7 471 рублей. За год это получается:

7 471 × 12 = 89 652 руб.

В части страховых взносов будет доначислено без учёта штрафных санкций 125 281,80 руб.:

12 130 × 30% × 12 + (57 471 – 12 130) × 15% × 12 = 43 668 + 81 613,80 = 125 281,80 руб.

К тому же, сумма недоимки по налогам и сборам будет увеличена на сумму пеней и штрафов.

В соответствии с п. 4 ст. 75 НК РФ пеня рассчитывается за каждый день просрочки платежа в процентах от суммы недоимки. Процентная ставка пени принимается равной 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Для расчёта пени в течение года будет применяться довольно сложный механизм (т.к. ставка рефинансирования изменялась несколько раз и сумма недоимки увеличивалась), поэтому просто укажу примерную общую сумму по пени. С суммы недоимки по НДФЛ и страховым взносам за один год это получится:

11 545 + 14 360 = 25 905 руб.

Есть ещё и штраф по страховым взносам, который составит:

125 281,80 × 20 % = 25 056 руб.

Таким образом, итоговая сумма финансовых потерь организации за год может получиться порядка 265 895 рублей с одного договора. И это ещё без учёта штрафов за несвоевременное представление отчётности в контролирующие органы и возможных административных штрафов в соответствии с ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ. А они достаточно серьёзные:

для должностных лиц в размере от 10 000 до 20 000 руб.;

для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 5 000 до 10 000 руб.;

для юридических лиц - от 50 000 тысяч до 100 000 руб.

Если же организация не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, суммы финансовых потерь будут на порядок больше.

Поэтому организации-заказчику, выбирая для оказания услуг или выполнения работ плательщика НПД, очень важно изначально оценить все возможные риски такой сделки и правильно оформить договор ГПХ.

Для того чтобы избежать негативных последствий, достаточно придерживаться следующих правил (они достаточно простые):

Ещё до заключения договора с самозанятым нужно проверить его статус и получить от него документальное подтверждение права на применение НПД. Самозанятое лицо, с которым ранее осуществлялось сотрудничество в рамках трудовых правоотношений, лучше не привлекать. Особенно, если с момента увольнения бывшего сотрудника прошло менее двух лет. При составлении договора ГПХ постарайтесь исключить любые условия и термины, характерные для трудовых отношений. Работа, выполняемая самозанятыми, должна предполагать разовый характер. Если это невозможно, то деятельность самозанятого, определённая договором ГПХ, должна быть направлена на получение конечного результата. Например, выполнение монтажно-строительных работ и сдача объекта «под ключ». Желательно, чтобы организация не была единственным заказчиком самозанятого. В договоре необходимо обосновать экономическую целесообразность заключаемой сделки.

Дополнительно в договоре ГПХ с плательщиками НПД можно прописать условие, закрепляющее ответственность исполнителя перед заказчиком за убытки, которые заказчик может понести в случае недобросовестности исполнителя.

Можно также включить в текст договора пункт, обязывающий самозанятое лицо в трёхдневный срок уведомлять заказчика о снятии с учёта в качестве плательщика НПД, независимо от оснований.

В заключение хочу сказать, что, конечно же, организации могут сотрудничать с самозанятыми гражданами, но при этом важно руководствоваться не только соображениями экономии. Привлекая к сотрудничеству самозанятого, у организации должна быть экономически обоснованная, разумная деловая цель. В противном случае, существуют риски признания таких сделок трудовыми отношениями. В результате, организации могут грозить серьезные штрафные санкции со стороны контролирующих органов.

Екатерина Сорокина — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более 3 лет. Доступно рассказывает сложные вещи на простом языке.

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