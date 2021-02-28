Мама вышла на работу. Как сохранить право на получение пособия по уходу за ребёнком

Когда в семье рождается малыш, становится понятно, что уход за ним и воспитание занимают почти всё свободное время родителей. Именно поэтому в нашей стране матерям предоставляется отпуск по уходу за ребёнком до достижения им трёхлетнего возраста. В период нахождения женщины в отпуске по уходу за ребёнком за ней сохраняется рабочее место, должность, ей также выплачивается государственное пособие, пока ребёнку не исполнится 1,5 года, которое составляет 40% от её среднего заработка. К сожалению, в семьях с небольшим достатком сумма пособия по уходу за ребёнком не может в достаточной степени компенсировать расходы, и люди зачастую оказываются за чертой бедности.

Но и в обеспеченных семьях молодые мамы, тоже часто хотят вернуться на работу, боясь, что называется, «выпасть из обоймы», потерять начальственную должность, которую с таким трудом добивались, или не желая отказываться от участия в успешных творческих проектах.

Поэтому нередко молодые мамы, находясь в отпуске по уходу за ребёнком до 3-х лет, стараются совместить работу и уход за ребёнком.

В соответствии со ст. 256 ТК РФ если работник, находясь в отпуске по уходу за ребёнком, работает в режиме неполного рабочего времени на предприятии, на дому или дистанционно, за ним сохраняется право на получение пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет одновременно с заработной платой за фактически отработанное время. К тому же, такой работник в период отпуска по уходу за ребёнком может работать по совместительству у другого работодателя или «подработать» по договору гражданско-правового характера.

Все мы знаем, что исходя из ч. 2 ст. 91 ТК РФ нормальная продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в неделю.

В Трудовом кодексе нет четкого определения «неполного рабочего времени» сотрудника. Статьей 93 ТК РФ определено несколько вариантов неполного рабочего времени: неполный рабочий день или смена, неполная рабочая неделя.

А значит если работник работает, например, по полдня каждый день, он работает на условиях неполного времени. Если он работает, например, только со вторника по пятницу, он также работает на условиях неполного времени. Даже в том случае, если у сотрудника на один час будет сокращен только рабочий день в пятницу, он будет работать на условиях неполного рабочего времени, т. к. у него продолжительность рабочей недели будет составлять только 39 рабочих часов, вместо положенных 40.

При этом расчёт заработной платы работнику, который трудится на условиях неполного времени, производится пропорционально фактически отработанному времени или же зависит от объёма выполненных им работ (ч. 2 ст. 93 ТК РФ).

И хотя законодательно установлено, что любое сокращение нормальной продолжительности рабочего времени, даже всего на один час, уже будет работой сотрудника на условиях неполного времени.

Специалистами Фонда социального страхования сохранение пособия при таких условиях признаётся неправомерным. Это связано с тем, что по мнению специалистов Фонда, сокращение рабочего дня у мамочки всего на час не может быть расценено, как мера, необходимая для продолжения осуществления ухода за ребёнком, повлекшая утрату заработка.

Пособие в этом случае является дополнительным материальным обеспечением работника, выплаченным работодателем, и не может возмещаться за счёт средств ФСС.

Такого же мнения придерживаются и суды (Определение Верховного Суда РФ от 23 июля 2020 г. № 301-ЭС20-9387).

Но далеко не всё так однозначно, и достаточно часто суды признают правомерность сохранения пособия по уходу за ребёнком, если рабочий день сотрудника сокращён всего на час или два. Такую же позицию не раз высказывал Верховный Суд РФ (Определения Верховного Суда РФ от 11 октября 2019 г. № 309-ЭС19-17405, от 12 августа 2019 г. № 303-ЭС19-8702, от 5 августа 2019 г. № 307-ЭС19-11732, от 19 июля 2019 г. № 307-ЭС19-11633, от 18 июля 2017 г. № 307-КГ17-1728, от 5 июня 2019 № 309-ЭС19-7778).

Совсем недавно в Постановлении АС Западно-Сибирского округа от 16.10.2020 № Ф04-4271/2020 было вынесено решение, что работа по 3,5 часа в день на основной работе и еще в трёх компаниях по 0,1 ставке дистанционно, не мешают матери ухаживать за ребёнком.

А дело было так.

Женщина ещё до рождения малыша работала в организации на полную ставку главным бухгалтером. Также она работала по совместительству в частной медицинской клинике на 0,5 ставки. Когда подошёл срок, она ушла в отпуск по беременности и родам, предоставив по основному месту работы больничный лист, а по совместительству оформила отпуск за свой счёт. После рождения малыша женщина уволилась с основного места работы и вышла на работу на 0,5 ставки в медицинскую клинику, но уже по основному месту работы на условиях неполного времени. К тому же ей предоставлялись перерывы для кормления ребёнка и обеденный перерыв длительностью 1 час. Таким образом, фактическая продолжительность её рабочего времени по основному месту работы составила 3,5 рабочих часа в день. Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет в размере 13 000 руб. сотрудница стала получать по месту своей основной работы.

Работодатель (медицинская клиника), находясь в регионе, с прямыми выплатами из ФСС, передал в фонд пакет документов для назначения и выплаты пособия работнице. Но впоследствии, когда совокупная сумма выплаченного фондом женщине пособия составила около 150 000 руб., специалисты фонда провели проверку и обязали работодателя возместить расходы на выплату пособия, признав его незаконным. Специалистам фонда стало известно, что параллельно с работой в медицинской клинике мамочка устроилась на аналогичную работу дистанционно ещё к трём работодателям на 0,1 ставки у каждого.

Проведя анализ, специалисты ФСС пришли к выводу, что, сумма заработка у этой работницы не только не снизилась, а, напротив, она стала получать больше, чем зарабатывала до рождения ребёнка. А значит, по мнению специалистов ФСС, пособие являлось её дополнительным доходом, а не служило для возмещения утраченного заработка в связи с уходом за ребенком до 1,5 лет. К тому же, посчитав количество часов работы в каждой из организаций, выходило, что ежедневно молодая мама работала по 8, а иногда и по 9 часов, а значит, у неё не было времени, чтобы осуществлять уход за ребёнком и его выполнял другой член семьи (мама, муж и др.).

Получив требование от ФСС о возврате пособия, работодатель был вынужден обратиться в суд. Суды первых двух инстанций были согласны с выводами специалистов ФСС, а вот Окружной суд встал на сторону работодателя, признав решение ФСС необоснованным. Суд отметил в своём решении, что, во-первых, специалистами Фонда не были представлены доказательства, что женщина не осуществляла уход за малышом, наоборот, нашлись свидетели, утверждавшие обратное.

Во-вторых, женщина большую часть времени работала дистанционно, а значит, сама могла регулировать, когда выполнять работу.

В-третьих, пособие носило именно компенсационный характер, т.к. она не могла выйти работать на полный рабочий день, а само пособие по уходу у неё было рассчитано исходя из утраченного заработка, того, что она получала до рождения ребёнка по основному месту работу, с которого впоследствии уволилась.

И, наконец, в-четвёртых, страхователь, назначив работнице пособие, не мог, да и не должен был, учитывать обстоятельства, возникшие уже после наступления страхового случая. К тому же работодатель по основному месту работы мог быть и не в курсе, что его сотрудник работает ещё и по совместительству. Ведь в соответствии со ст. 283 ТК РФ работник не обязан информировать его об этом, а записи в трудовую книжку о работе по совместительству вносятся только по просьбе самого работника.

В судебной практике уже сформировались критерии, по которым можно установить законность назначения и выплаты пособия, если работник трудится на условиях неполного рабочего времени, находясь в отпуске по уходу за ребёнком до 1,5 лет. Идеальными будут следующие показатели:

Рабочее время работника предприятия, осуществляющего уход за ребёнком до 1,5 лет, не должно превышать 60% от нормы его рабочего времени. Например, если работник принят на пятидневную рабочую неделю с восьмичасовым рабочим днем, он может работать не больше 5 часов в день или 3 полных рабочих дня в неделю. Все остальное время он должен осуществлять уход за малышом. Работая на условиях неполного времени работник не должен получать заработную плату, превышающую 60% от его обычного заработка.

В противном случае, ФСС может потребовать возврата пособия, и тогда работодателю придётся отстаивать свои права в суде.

В свою очередь работодатель может обратиться в суд с требованием взыскать с работника незаконно полученное им пособие. Не исключен вариант, когда Фонд сразу откажет работнику в выплате пособия, решив, например, что его рабочий день сокращен недостаточно, а значит, у работника попросту нет времени, чтобы осуществлять уход за своим ребёнком.

Екатерина Сорокина — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более 3 лет. Доступно рассказывает сложные вещи на простом языке.

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