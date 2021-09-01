Пособия беременным и работникам с детьми. Очевидные преимущества

Во втором полугодии вырастут пособия беременным и работникам с детьми. А работу бухгалтеров будет выполнять ПФР. Порадуйте своих сотрудников хорошими новостями.

С 1 июля отменили разовое пособие при постановке на учёт в ранние сроки беременности (ст. 9 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ). Вместо него ввели ежемесячное пособие за постановку на учёт до 12 недель беременности (п. 1 ст. 1 Федерального закона от 26.05.2021 № 151-ФЗ). Его будут выплачивать не всем. Пособие перечислят, только если среднедушевой доход семьи не больше регионального прожиточного минимума.

Выплачивать новое пособие сотрудницам Пенсионный фонд будет напрямую минуя работодателя. Поэтому подавать сведения в ФСС об этом пособии компаниям не придётся. Если сотрудница оформила пособие за постановку на учёт в ранние сроки беременности по 30 июня, сведения в ФСС подаются по старым правилам.

Новое пособие начнут перечислять, когда срок беременности составит 12 недель и больше. Обратиться за пособием можно в день постановки на учёт в женской консультации. Будущим мамам следует знать важные условия о сроках подачи заявления на выплату. В противном случае, они могут потерять в деньгах. Если вовремя подать заявление, его заплатят за период с шести недель беременности.

Момент, с которого начислят пособие, будет зависеть от того, когда женщина подаст заявление:

в течение 30 дней со дня постановки на учёт в поликлинике — будут платить с месяца, когда беременная встала на учёт;

после 30 дней — с месяца обращения за пособием.

Когда подано заявление Срок выплаты пособия Пример В течение 30 дней со дня постановки на учёт в поликлинике Пособие будет выплачиваться, начиная с месяца постановки на учёт (не ранее 6 недель беременности) до месяца родов или прерывания беременности. Женщина встала на учёт в женской консультации с 6 июля 2021 года. Срок беременности 8 недель. Заявление в ПФР подала 14 июля 2021 года (до 30 дней). Пособие будет назначено с июля 2021 года, в размере 50% от регионального прожиточного минимума. Выплаты будут поступать регулярно, до месяца появления ребёночка на свет, либо до месяца, в котором беременность прервалась. После 30 дней со дня постановки на учёт в поликлинике Пособие будут выплачивать, начиная с месяца обращения (не ранее 6 недель беременности) до месяца родов или прерывания беременности Женщина встала на учёт в женской консультации 6 июля 2021 года. Срок беременности - 6 недель. Заявление в ПФР она подала только 23 августа 2021 года (более 30 дней). В таком случае, пособие назначат только с августа. За июль пособие не доплатят.

Платить будут до месяца, когда женщина родит. Пособие составит половину прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе.

В среднем по стране пособие в месяц составляет от 5,5 до 6,5 тысяч рублей. Кроме того, сумму пособия будут ежегодно пересматривать. Перерасчёт производят с 1 января года, следующего за годом обращения за назначением пособия (новая редакция ст. 10 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ).

Важно! Если вы подадите заявление по истечению 30 дней с момента постановки на учёт, то можете потерять в деньгах. Пособие не назначат задним числом. Но и ранее 6 недель беременности выплаты не производят.

Вырастут пособия по уходу за ребёнком

С 1 сентября пособие по уходу за ребёнком до семи лет составит 100 процентов от заработка (п. 2, 3 ст. 4 Закона № 151-ФЗ). Стаж учитывать не будут.

При болезни ребёнка старше семи лет пособие родителям будут рассчитывать по старым правилам. Условия начисления зависят от формы прохождения лечения: если ребёнок лечится амбулаторно (на дому), то пособие считают за первые 10 дней болезни в зависимости от страхового стажа, а остальные дни оплачивают в 50% размере от среднего заработка; если детишки лечатся в стационаре, то пособие начисляют в зависимости от продолжительности страхового стажа сотрудника за всё время лечения в стационаре.

Пособие по уходу за больным ребёнком полностью оплачивает ФСС. Первые три дня болезни ребёнка работодатель не оплачивает! При этом необходимо в течение пяти календарных дней с момента, когда работник принесёт больничный, передать сведения в соцстрах (п. 3 Положения, утв. Постановлением Правительства от 30.12.2020 № 2375).

Важно! Новый регламент расчёта больничных по уходу не изменяет правила начисления пособий при нетрудоспособности самих работников. Если сотрудник заболел сам, ему начислят больничный по старым правилам (с учётом страхового стажа и средней зарплаты).

Юлия Невдах — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более восьми лет.

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