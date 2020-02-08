Послать на три буквы (и еще на две) – СЗВ–ТД. И новый девиз ФНС

Всю прошедшую рабочую неделю топовыми новостями были сообщения про СЗВ–ТД, будь он неладен.
Кто-то уже отправил, кто-то соберется на будущей неделе. Чтобы для всех отчетность прошла гладко, мы объединили все материалы в подборку:
- Тыжбухгалтер или тыжкадровик: кто сдает новый отчет СЗВ-ТД
- Срочно напишите заявление! СЗВ-ТД не отправить без нового соглашения с ПФР
- В какой программе можно формировать СЗВ-ТД
- Новую форму СЗВ-ТД применяйте с 4 февраля
Новости цифровизацииЕдиный налоговый платеж введут для ИП и юрлиц
«Вы не просто будете платить налоги, вы будете платить их вперед» – новый девиз ФНС, полагаем.
Доска позораПФР, потому что заплатит полмиллиарда за видеоролики и баннеры
Еще раз ПФР, потому что заказал работу с лицевыми счетами граждан компании без работников и сайта. Подрядчик гордо оправдался по всем пунктам, но клерки лишь ехидно улыбнулись.
Минфин, потому что не стал менять свою позицию по фиксированным взносам при УСН
Налоговая, потому что шлет устаревшие требования, дабы вы заплатили дважды.
Важное про увольнения
- Может ли уволившийся бухгалтер влезать в отчетность бывшей организации?
- Компания не проводила индексацию зарплаты и за это заплатит сотруднику почти 5 млн. рублей
Кстати, как думаете, если запретить все профессиональнее темы, на какую будут болтать бухгалтеры? Мы тоже не знали, оказалось – столовая соль.