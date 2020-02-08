Послать на три буквы (и еще на две) – СЗВ–ТД. И новый девиз ФНС

Всю прошедшую рабочую неделю топовыми новостями были сообщения про СЗВ–ТД, будь он неладен.

Кто-то уже отправил, кто-то соберется на будущей неделе. Чтобы для всех отчетность прошла гладко, мы объединили все материалы в подборку:

Новости цифровизации

«Вы не просто будете платить налоги, вы будете платить их вперед» – новый девиз ФНС, полагаем.

Доска позора

Еще раз ПФР, потому что заказал работу с лицевыми счетами граждан компании без работников и сайта. Подрядчик гордо оправдался по всем пунктам, но клерки лишь ехидно улыбнулись.

Минфин, потому что не стал менять свою позицию по фиксированным взносам при УСН

Налоговая, потому что шлет устаревшие требования, дабы вы заплатили дважды.

Важное про увольнения

На этом все, хороших выходных и приятных бесед.

Кстати, как думаете, если запретить все профессиональнее темы, на какую будут болтать бухгалтеры? Мы тоже не знали, оказалось – столовая соль.