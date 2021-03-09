«Ночной бухгалтер». Налоговики начали по-новому придираться к дроблению: под удар может попасть любой бизнес

Способы налоговиков пополнять бюджет становятся все изощреннее, и придирки к дроблению вышли на новый виток: бизнес обвинили в нем по абсолютно формальным признакам.

Поспешные выводы

Производственная организация на ОСН, по мнению налоговиков, искусственно создала 6 дополнительных производственных организаций на специальных режимах, которые используют общий товарный знак. Фабула сама по себе достаточно редкая — обычно такие претензии по дроблению к рознице, считает налоговый консультант и спикер Центра обучения «Клерка» Иван Кузнецов.

В ходе судебного разбирательства выяснилось: признаки, на которые ссылается налоговая, сами по себе ни о каком дроблении не говорят и носят формальный характер. Так что суд налоговиков не поддержал.

Несмотря на то, что история на этот раз закончилась для компании хорошо, похоже, внимание к дроблению бизнеса у налоговиков растет и под удар может попасть любой бизнес. А значит, надо быть во всеоружии.

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