«Ночной бухгалтер». Налоговики начали по-новому придираться к дроблению: под удар может попасть любой бизнес

Способы налоговиков пополнять бюджет становятся все изощреннее, и придирки к дроблению вышли на новый виток: бизнес обвинили в нем по абсолютно формальным признакам.
Поспешные выводы
Производственная организация на ОСН, по мнению налоговиков, искусственно создала 6 дополнительных производственных организаций на специальных режимах, которые используют общий товарный знак. Фабула сама по себе достаточно редкая — обычно такие претензии по дроблению к рознице, считает налоговый консультант и спикер Центра обучения «Клерка» Иван Кузнецов.
В ходе судебного разбирательства выяснилось: признаки, на которые ссылается налоговая, сами по себе ни о каком дроблении не говорят и носят формальный характер. Так что суд налоговиков не поддержал.
Несмотря на то, что история на этот раз закончилась для компании хорошо, похоже, внимание к дроблению бизнеса у налоговиков растет и под удар может попасть любой бизнес. А значит, надо быть во всеоружии.
Помогут в этом лучшие эксперты «Клерка»: на новом вебинаре «Как не спасовать на допросах, комиссиях, проверках. Ошибки схематозников» уже завтра разберем важные детали того, как сейчас налоговики «закручивают гайки». Не пропустите!
Предложили
Парочка свежих (и как всегда, неоднозначных) инициатив от властей:
- Предложили освободить от земельного налога участки для многодетных до начала их использования
- За распространение фейков о росте цен на продукты предлагают сажать на три года
Занимательная статистика
Бухгалтеры в России получают столько, сколько и должны, считают участники соцопроса от компании Ipsos о зарплатах. Необоснованно высокими люди назвали зарплаты политиков и банкиров. А вы как считаете?
И о достижениях:
- Больше всего взяток в 2020 году зафиксировано в Москве (ох уже эта тяжелая столичная жизнь)
- Более 600 тыс. россиян стали невыездными из-за долгов в январе (че это они не платят по счетам, у них что, денег нет разве?)
На заметку
Как всегда, подборка важного:
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- В счете-фактуре на аванс надо указывать наименование товаров и услуг
- Учебный отпуск нельзя делить на части
А самые полезные лайфхаки для маркетплейсов мы собрали на бесплатном вебинаре от компании МойСклад 11 марта. Почему его нельзя пропустить?
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Горячее и с перчинкой:
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Ваша зима, уходи, ну сколько можно редакция