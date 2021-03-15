Виды удержаний из зарплаты по инициативе работодателя

Каждый бухгалтер сталкивается с удержаниями из заработной платы сотрудников. Существует огромное количество видов удержаний. В своей статье я рассмотрю один из этих видов – это удержания по инициативе работодателя. Статьей 137 ТК РФ установлено, что удержания из заработной платы сотрудника для погашения задолженности перед работодателем можно делать только в некоторых случаях. Давайте же рассмотрим все эти случаи подробно.

Возврат ошибочно выплаченных сумм из-за счётной ошибки

Такая ситуация возникает, когда в результате счётной ошибки работнику выплатили заработную плату больше, чем положено. Обращаю ваше внимание, что Роструд опирается на мнение, что счётная ошибка — это ошибка, которую совершили при арифметических действиях (письмо Роструда от 01.10.2012 № 1286-6-1). Ну вот, например, на предприятии сотрудник трудится по тарифу, то есть оплата руб/час. Расчётчик зарплаты некорректно умножила стоимость часа на его отработанное время, в результате человеку переплатили.

Что делать?

Для удержания излишне выплаченных сумм необходимо письменное согласие сотрудника. Если согласия нет, работодатель вынужден либо простить ему эту сумму, либо обратиться в суд, где нужно будет доказать, что произошла счётная ошибка.

Ещё пример:

Сотрудник уволился по собственному желанию. Окончательный расчёт с ним произведён. Выяснилось, что ему неправильно рассчитали заработную плату и выдали лишние деньги. В результате проверки выяснилось, что ошибка произошла из-за сбоя в программе 1С.

Бывшему сотруднику направили письмо с просьбой вернуть переплату, но он его проигнорировал. Тогда работодатель обратился в суд и доказал, что причина переплаты — в счётной ошибке. Суд принял позицию работодателя и обязал бывшего подчинённого вернуть деньги.

Ситуация была рассмотрена в деле № 2-1879/2015 от 07.07.2015 Киселевского городского суда.

Погашение аванса, выданного при разных обстоятельствах

Одно из таких обстоятельств – это командировка. Работодатель может выдать сотруднику денежные средства на будущие служебные расходы под отчёт. Вернувшись из командировки, сотруднику необходимо в течение трёх дней составить авансовый отчёт и прикрепить к нему чеки из гостиницы, распечатки электронных билетов на поезд или самолёт и другие документы, подтверждающие расходы. Если сотрудник не отчитается, то работодатель имеет право удержать из его зарплаты выданные ранее деньги. Но только при соблюдении двух условий:

Наличие письменного согласия от сотрудника на удержание. Ещё не прошел месяц со дня, когда надо было сдать авансовый отчёт либо вернуть деньги.

Если согласия нет или срок уже истёк, то подотчётные суммы работодатель может взыскать только через суд.

Пример расчёта 1

Подчиненный не отчитался за аванс на сумму 24 000 рублей и не вернул эти деньги. Бухгалтер получил его согласие удерживать из заработной платы эту сумму. Его заработок за месяц составляет 40 000 рублей. Получается, что удержать можно только 8 000 рублей (40 000 × 20 %). Но в следующем месяце вы также можете удержать 8 000 рублей (в зависимости от суммы начислений). Удержания будут продолжаться и с последующих выплат, ведь на возврат всей подотчётной суммы может уйти несколько месяцев.

К погашению аванса можно отнести и излишне выплаченные суммы отпускных, которые возникают при отзыве сотрудника из отпуска. Как правило, в таких случаях эти суммы переквалифицируют из отпускных в полученную авансом заработную плату.

Отмечу, что при очевидной правомерности удержания (ведь ему оплатили полностью все дни отпуска ранее) работодателю нужно издать соответствующий приказ не позднее одного месяца со дня выплаты, а также получить письменное согласие подчинённого на удержание этой суммы из заработной платы.

Ещё одна распространённая ситуация, когда сотрудник отгулял отпуск авансом, а теперь решил уволиться.

Согласно ст. 122 ТК РФ работодатель может предоставить сотруднику ежегодный оплачиваемый отпуск авансом. К примеру, сотрудник проработал в организации 6 месяцев. Получается, что ему положено 14 дней отпуска. Но человек попросил предоставить ему отпуск в размере 24 дней. Работодатель согласился, предоставил и оплатил дополнительные 10 дней авансом.

Вскоре после этого работник решил уволиться, а у него переплата по отпускным. Работодатель имеет полное право удержать переплату из окончательного расчёта при увольнении. В этом случае согласие сотрудника не требуется, если сумма удержания не более 20 % от его расчёта.

Пример расчёта 2

Вот сотрудник получил отпускные «авансом», о чём мы с вами уже говорили ранее. После отпуска он решил уволиться, в итоге образовалась переплата по отпускным в 9 500 рублей.

Окончательная сумма расчёта при увольнении — 25 000 рублей. Работодатель имеет право удержать с этих денег только 25 000 × 20 % = 5 000 рублей.

Оставшиеся 4 500 рублей с экс-сотрудника можно удержать только с его согласия в добровольном порядке.

Очень важно в этом случае договориться с бывшим работником. Ведь, если он откажется возмещать сумму отпускных, то задолженность за эти дни отпуска взысканию в судебном порядке не подлежит. Получается, что вы ему эти деньги просто подарите.

К такому выводу пришел Верховный Суд РФ в определении от 25.10.2013 № 69-КГ13-6.

Удержания за неотработанные дни отпуска не производятся, если работника увольняют из-за ликвидации предприятия, сокращения штата или его отказа от перевода на другую должность по медицинским показаниям (п. 8 ч. 1 ст. 77; п. 1, 2 ,4 ч. 1 ст. 81, п. 1, 2, 5, 6 и 7 ст. 83 ТК РФ).

Возмещение ущерба

Работодатель имеет право взыскать с подчиненного компенсацию за причинённый ущерб.

На самом деле это не очень просто, но всё же возможно. Первым делом работодателю нужно собрать комиссию и организовать проверку для выяснения виновных и подсчёта ущерба. К сотруднику обращаются с просьбой составить объяснительную, а если он не желает её писать, то комиссия составляет акт об отказе (ст. 247 ТК РФ).

По итогам проведённой проверки работодатель может установить точный размер ущерба, опираясь на рыночные цены. Ну вот, к примеру, сотрудник сломал станок на производстве. Произошло это из-за того, что он нарушил инструкцию по эксплуатации. Сначала необходимо рассчитать расходы на ремонт оборудования, а если оно не подлежит восстановлению, то высчитать сумму ущерба, равную стоимости аналогичного станка (ст. 246 ТК РФ).

Удерживать компенсацию ущерба из зарплаты сотрудника можно и без его согласия. Но только при соблюдении двух условий (ст. 248 ТК Р):

Кстати говоря, Трудовой кодекс предусматривает договорённости между сотрудником и работодателем о рассрочке для погашения ущерба. А ещё с согласия работодателя сотрудник может сам починить, что сломал или передать организации равноценное имущество на замену.

Штрафные удержания за невыполнение плана или проступки

За дисциплинарные проступки такие, как опоздание или прогул, в трудовом кодексе предусмотрен ряд наказаний: замечание, выговор и увольнение. А вот удерживать из оклада никакие суммы нельзя (ст. 192 ТК РФ).

Но на многих предприятиях сотрудники получают кроме ежемесячного оклада ещё и премию. Правила премирования прописываются во внутренних документах работодателя либо в трудовом договоре и дополнительных соглашениях к нему. В правилах указывается, за что будут поощрять, а за что лишать премий.

Выходит, что лишение премии — это своего рода удержание денег из переменной части зарплаты.

Ограничения удержания из заработной платы

Для разных удержаний есть свои ограничения. В рассматриваемых выше видах удержаний нельзя удерживать более 20 % с зарплаты сотрудника. Есть ограничения и по срокам удержания.

Напомню вам, что любое удержание по инициативе работодателя производится на основании Приказа. На незаконные действия работодателя, связанные с удержаниями, сотрудники могут обратиться с жалобой в трудовую инспекцию или прокуратуру, а сами удержания (особенно без согласия) — оспорить в суде (ст. 391 ТК РФ).

Договаривайтесь со своими сотрудниками, ищите компромиссы, ведь никому не нужны эти судебные разбирательства и потерянное время.

Татьяна Андрияшкина — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более семи лет.

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