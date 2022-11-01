«Утренний бухгалтер». У мобилизованных ИП не будет проверок ККТ. Но это неточно

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Отмена проверок по ККТ для мобилизованных предпринимателей должна действовать по постановлению кабмина. Но пока непонятно, как налоговики вообще узнают, кого мобилизовали и к кому приходить не надо.
Разобрались, почему многие бюджетники не могут полноценно перейти на ЭДО по новому приказу Минфина: читайте тут.
Бухгалтеров заваливают новыми формами отчетности под конец года
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Новости
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- Для невыступающих артистов установили зарплатный минимум
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- «Автодор» создаст новую лизинговую компанию вместе с Газпромбанком. Ставки будут льготными, а техника – из дружественных стран
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- Машины Haval можно будет купить на новой платформе «Тинькофф Авто»
- Налоговики приостановят проверки по ККТ у мобилизованных бизнесменов. Но пока они точно не знают, кто мобилизован
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- На «Яндекс Маркете» будут продвигать магазины, которые торгуют товарами IKEA и их аналогами
- Эксперт ответит на все вопросы по новым ФСБУ, которые все еще вызывают у вас сложности
- Стало известно, сколько россиян открыли счета в узбекских банках
- Если вы нанимаете иностранца для ремонта квартиры, надо платить за него взносы и сдавать РСВ
- ЦБ против принудительной конвертации иностранной валюты в рубли
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- Тинькофф будет обучать детей и взрослых финансовой грамотности
События
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Дата проведения: 7 ноября, понедельник
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Дата проведения: 7 ноября, понедельник
Дата проведения: 7 ноября, понедельник
1С: Бухгалтерия 8«: профессиональная настройка и работа с обновлениями – 2023
Дата проведения: 7 ноября, понедельник
Быстрая релокация команды/бизнеса: доступные страны
Дата проведения: 3 ноября, четверг
Прокуратура и ФНС теперь наказывают за Федресурс. Реальные штрафы за 2022 год и новые инструменты их предотвращения
Дата проведения: 3 ноября, четверг
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Дата проведения: 3 ноября, четверг
Бесплатный вебинар Мобилизация и порядок учета мобилизованных сотрудников
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Как поставщику защитить свои данные и оптимизировать затраты при работе с торговыми сетями
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Дата проведения: 2 ноября, среда
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ПФР обещал не штрафовать за просрочку, но лучше поторопиться.
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У каждой организации должна быть установлена определенная система оплаты труда для своих сотрудников. Чаще всего работодатели используют повременную, сдельную, тарифную и премиальную системы.
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Рассмотрим судебное дело ПАО «НБАМР». Компания уже смогла один раз вернуть НДС, а во второй – возникли трудности...
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Документы
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/14289@ от 24.10.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Санаторий должен оформить путевку, чтобы не платить НДС. Даже если отдых бесплатный
Федеральный закон № 56-ФЗ от 30.04.2008
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/23591 от 04.04.2019
Верховный Суд РФ: Определение № 306-КГ14-5094 от 05.12.2014
ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/14410@ от 26.10.2022
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