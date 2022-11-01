«Утренний бухгалтер». У мобилизованных ИП не будет проверок ККТ. Но это неточно

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Отмена проверок по ККТ для мобилизованных предпринимателей должна действовать по постановлению кабмина. Но пока непонятно, как налоговики вообще узнают, кого мобилизовали и к кому приходить не надо.

Разобрались, почему многие бюджетники не могут полноценно перейти на ЭДО по новому приказу Минфина: читайте тут.

Бухгалтеров заваливают новыми формами отчетности под конец года

Наши блогеры отдельно разобрали форму персонифицированных сведений-2023, а еще риски работы с маркетплейсами: забирайте классный обзор.

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События

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Дата проведения: 7 ноября, понедельник

Марафон. Как бухгалтеру прокачать карьеру: цели, навыки, повышение дохода

Дата проведения: 7 ноября, понедельник

Эмоциональная компетентность

Дата проведения: 7 ноября, понедельник

1С: Бухгалтерия 8«: профессиональная настройка и работа с обновлениями – 2023

Дата проведения: 7 ноября, понедельник

Быстрая релокация команды/бизнеса: доступные страны

Дата проведения: 3 ноября, четверг

Прокуратура и ФНС теперь наказывают за Федресурс. Реальные штрафы за 2022 год и новые инструменты их предотвращения

Дата проведения: 3 ноября, четверг

10 популярных ошибок в признании расходов на ОСНО и УСН: расходы на управляющего ИП, аренду, займы, списание дебиторки, создание резервов

Дата проведения: 3 ноября, четверг

Бесплатный вебинар Мобилизация и порядок учета мобилизованных сотрудников

Дата проведения: 2 ноября, среда

Как поставщику защитить свои данные и оптимизировать затраты при работе с торговыми сетями

Дата проведения: 2 ноября, среда

Как бухгалтеру найти подработку с помощью правильно составленного резюме

Дата проведения: 2 ноября, среда

Статьи

– Что будет с вашей пенсией после роста предельной базы по взносам с 2023 года: примеры расчета

Ежегодно власти устанавливают величину предельной базы по страховым взносам, которая в формуле расчета пенсии стоит в знаменателе. А значит, чем она больше, чем меньше пенсионных баллов (ИПК) вы получите. Кроме того, с 2023 года формула расчета ИПК поменяется. Как все это отразится на вашей будущей пенсии? Разберемся в этой статье.

– Воинский учет: кто должен вести и как не нарваться на штрафы

Мобилизационные пункты в Москве прекратили свою работу 17 октября, однако об окончании мобилизации в России пока не сообщалось. В любом случае, и до, и после этого процесса никто не отменял воинский учет.

– «Утренний бухгалтер». Срочно сдавайте СЗВ-ТД на мобилизованных: коды утвердили

ПФР обещал не штрафовать за просрочку, но лучше поторопиться.

– Какую выбрать систему оплаты труда? Аккордная, комиссионная и система грейдов

У каждой организации должна быть установлена определенная система оплаты труда для своих сотрудников. Чаще всего работодатели используют повременную, сдельную, тарифную и премиальную системы.

– Компания не смогла вернуть переплату по НДС. Свежий пример судебной практики

Рассмотрим судебное дело ПАО «НБАМР». Компания уже смогла один раз вернуть НДС, а во второй – возникли трудности...

– Как формируется финансовый результат в бюджетной организации

Как формируется финансовый результат в бюджетной организации? Этот вопрос заинтересует в первую очередь тех бухгалтеров и руководителей, которые трудятся в организациях или учреждениях, созданных РФ, субъектами РФ или муниципальными образованиями РФ. Об этом – в статье.

– Недельные расходы россиян сократились – это хорошо? А когда росли – было плохо

РОМИР сообщает, что с 17 по 23 октября средние недельные расходы россиян сократились по сравнению с предшествующей неделей на 3,5%. При этом в годовой динамике этот показатель вырос на 10,2%.

– Как не получить право на УСН из-за собственных ошибок. Когда бухгалтер должен поторопиться

Организациям пора бы и запомнить, что арбитры прощают просрочки и опоздания только налоговикам. А вот если опоздает налогоплательщик, ему не простят ничего.

– Карточка дня. Что успеть сдать до конца 31 октября

Забирайте список и сверяйтесь.

– Финконтроль в аутсорсинговой компании: что надо знать директору бухгалтерской фирмы

Как встроить финансовое планирование в управление проектами и какие инструменты для этого использовать? Как держать под контролем выручку и затраты по проектам?

🔒 Можно ли использовать в учете иностранную ЭЦП

Как-то не всегда принимают во внимание, что ЭЦП используют не только у нас в стране. ЭЦП есть и за рубежом. И там тоже подписывают документы электронной подписью. Но можно ли в нашем учете принимать такие документы?

– «Этот переход многие не переживут». Убьет ли отмена спецрежимов ювелирный бизнес

С 1 января 2023 года ювелирному бизнесу запретят применять спецрежимы – УСН и ПСН. Многие эксперты говорят, что этот шаг станет ощутимым ударом для отрасли. Разбираемся, почему.

– «Ночной бухгалтер». Бухгалтеров к концу года решили завалить новой отчетностью

Перемены в декларациях, сроках и системе отчетов будут и прямо сейчас, и начиная с 1 января. Не то чтобы такого никогда не было, но капитально много важного. Как во всем этом не умереть (морально), пока неясно.

– Из Краснодара в Турцию на ПМЖ: документы, цены, жилье, отношение турков

Продолжаем серию репостов из крутейшего Кублога. К чему готовиться, переезжая, и каково теперь самим туркам?

– Как изменится электронный документооборот с 2023 года для бюджетного учета

Объясняем, что нового будет в ЭДО и чего ждать дальше.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/14289@ от 24.10.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Санаторий должен оформить путевку, чтобы не платить НДС. Даже если отдых бесплатный

Федеральный закон № 56-ФЗ от 30.04.2008

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/23591 от 04.04.2019

Верховный Суд РФ: Определение № 306-КГ14-5094 от 05.12.2014

ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/14410@ от 26.10.2022

Обсуждаемые темы форума

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– Начисление страховых взносов по ОСС на нетрудоспособность с отпускных

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– 6-ндфл 1 полугодие

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– Оплата посреднику

– Как отключить регламентные операции в1С

– Надо ли подавать уточненку по НДС, если по сверке обнаружены расхождения в дате и номере счт-фактуры?

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– Адвокатское Бюро + Филиал -какие отчеты по филиалу

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