«Утренний бухгалтер». О новом пособии для детей и беременных приняли закон

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Новое универсальное пособие составит 50%, 75% или 100% прожиточного минимума. Платить его будут людям с доходом ниже ПМ на члена семьи.

Впервые за последние полтора года ИП стало меньше. Такую статистику приводит ФНС.

Бухгалтеров замучили единым налоговым платежом и объединением фондов: о том, что важнее всего знать, новый выпуск Бухтуба.

Лучшие вакансии для бухгалтеров за неделю собрали в одну подборку. Налетайте.

А тут подробный гайд о том, как работать на российскую компанию из страны СНГ.

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Обыск в организации: что надо знать?

Обо всех мероприятиях налогового контроля рассказать сложно, но вот разобрать по косточкам что-то одно – вполне!

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Новости

События

Социальный фонд России. Изменения с 1 января 2023 года

Дата проведения: 22 ноября, вторник

Вебинар c Александром Матиташвили «Самые актуальные проблемы по налогу на прибыль в 2022 году»

Дата проведения: 21 ноября, понедельник

Строительство: все изменения 2022-2023 гг. Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщиков и подрядчиков (21-22 ноября 2022 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 21 ноября, понедельник

Начните бесплатно! СПЕЦКУРС "Учет продаж на маркетплейсах"

Дата проведения: 21 ноября, понедельник

Эффективные переговоры

Дата проведения: 21 ноября, понедельник

Руководство удаленными командами

Дата проведения: 21 ноября, понедельник

Построение и развитие команды

Дата проведения: 21 ноября, понедельник

Трансформация из РСБУ в МСФО

Дата проведения: 21 ноября, понедельник

Бухгалтерский учет и налогообложение в РФ криптовалюты, NFT (non-fungible token), цифровых активов, операции в Метавселенной. С учетом последних изменений

Дата проведения: 18 ноября, пятница

Переведите нас на КЭДО!» или 5 советов, как замотивировать сотрудников к КЭДО

Дата проведения: 18 ноября, пятница

Статьи

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Бухгалтеры думают, что делать, если Минфин называет уплату пониженных взносов даже не правом, а обязанностью.

— Как повысить эффективность деятельности компании при помощи закупок

Роль закупок в компаниях всегда была неоднозначной: для одних компаний это просто функция снабжения, для других – бизнес-партнер. То же самое можно сказать и про метрики эффективности закупок: их много и каждая компания считает их по-своему. Поэтому, говоря про эффективность в закупках, все подразумевают разное.

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Из последних споров следует отметить дело по иску клиента к Сбербанку о возмещении вреда, причиненного преступлением работника ответчика. Спор рассмотрела Судебная коллегия по гражданским делам ВС, которая приняла по нему достаточно показательный судебный акт.

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Власти внесли много поправок в законодательство о госзакупках. Разбираемся, что именно поменяли.

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Расскажем про ЭДО, первичку, НФА и закрытие счетов.

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В 2023 году гражданско-правовые договоры на выполнение работ и оказание услуг станут менее выгодными для заказчиков. Зато физлица, которые работают по таким договорам, получат право на получение пособий. Подробности – в статье.

— Карточка дня. Что надо успеть бухгалтеру 15 ноября

Если коротко: важная дата для отчетности в ПФР и для уплаты страховых взносов.

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Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили ничего важного, мы собрали все ссылки с вакансиями за последние несколько дней.

— Цитата дня. Про тот самый «Клерк»

История: спускается наш HR-специалист в лифте, никого не трогает, а тут ей навстречу доставщик пиццы. И спрашивает: вы тот самый «Клерк»?

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ФНС напомнила, что незаконные налоговые проверки можно оспорить (спасибо, кэп!), а еще стало известно, кого налоговая будет обелять в следующем году.

🔒 В 2023 году НДФЛ с зарплаты надо по-новому отражать в 6-НДФЛ, в том числе и с зарплаты за декабрь 2022 года + сводная таблица по срокам уплаты НДФЛ

С 2023 года для НДФЛ с зарплаты имеет значение только дата выплаты. Главное – не за какой месяц выплачивают доход, а в какой день. Поэтому зарплата одного месяца будет доходом двух месяцев и попадет в разные строчки справка (бывшей 2-НДФЛ).

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Документы

Минфин РФ: Приказ № 37н от 28.02.2018

Федеральный закон № 92-ФЗ от 01.05.1999

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/14972@ от 07.11.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Какой ОКТМО указывать в декларации по налогу на имущество, если налоговые инспекции укрупнились

Федеральный закон № 272-ФЗ от 22.12.2008

Федеральный закон № 272-ФЗ от 16.10.2010

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