Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». О новом пособии для детей и беременных приняли закон

Платить пособие будут уже с 2023 года.

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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Новое универсальное пособие составит 50%, 75% или 100% прожиточного минимума. Платить его будут людям с доходом ниже ПМ на члена семьи.

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Готовимся к самой крупной бухгалтерской конференции года — БухЁлке!

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Обыск в организации: что надо знать?

Обо всех мероприятиях налогового контроля рассказать сложно, но вот разобрать по косточкам что-то одно – вполне!

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Дата проведения: 21 ноября, понедельник

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Дата проведения: 21 ноября, понедельник

Эффективные переговоры

Дата проведения: 21 ноября, понедельник

Руководство удаленными командами

Дата проведения: 21 ноября, понедельник

Построение и развитие команды

Дата проведения: 21 ноября, понедельник

Трансформация из РСБУ в МСФО

Дата проведения: 21 ноября, понедельник

Бухгалтерский учет и налогообложение в РФ криптовалюты, NFT (non-fungible token), цифровых активов, операции в Метавселенной. С учетом последних изменений

Дата проведения: 18 ноября, пятница

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ФНС напомнила, что незаконные налоговые проверки можно оспорить (спасибо, кэп!), а еще стало известно, кого налоговая будет обелять в следующем году.

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Документы

Минфин РФ: Приказ № 37н от 28.02.2018

Федеральный закон № 92-ФЗ от 01.05.1999

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/14972@ от 07.11.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Какой ОКТМО указывать в декларации по налогу на имущество, если налоговые инспекции укрупнились

Федеральный закон № 272-ФЗ от 22.12.2008

Федеральный закон № 272-ФЗ от 16.10.2010

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ИП меняет вид деятельности. Что делать с патентом
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