«Утренний бухгалтер». О новом пособии для детей и беременных приняли закон

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Новое универсальное пособие составит 50%, 75% или 100% прожиточного минимума. Платить его будут людям с доходом ниже ПМ на члена семьи.
Впервые за последние полтора года ИП стало меньше. Такую статистику приводит ФНС.
Бухгалтеров замучили единым налоговым платежом и объединением фондов: о том, что важнее всего знать, новый выпуск Бухтуба.
Лучшие вакансии для бухгалтеров за неделю собрали в одну подборку. Налетайте.
А тут подробный гайд о том, как работать на российскую компанию из страны СНГ.
Готовимся к самой крупной бухгалтерской конференции года — БухЁлке!
Десятки спикеров со всей страны, фуршет, диджеи, целый день драйва и полезной информации. Для бухаутсорсеров, бухгалтеров и руководителей. Корпоратив проходит в онлайн и офлайн формате.
По промокоду KLERK получите скидку 2 000 рублей.
Обыск в организации: что надо знать?
Обо всех мероприятиях налогового контроля рассказать сложно, но вот разобрать по косточкам что-то одно – вполне!
Бесплатный вебинар о том, как могут жестить налоговики и как от них защититься при обыске, прямо по ссылке. Записывайтесь сейчас, пока есть места.
Новости
- Универсальное пособие переименовали
- Если по СОУТ рабочее место – вредное, надо давать сотруднику молоко
- В Москве зафиксировали рост оборотов у предприятий торговли и услуг
- Электронные права можно показывать гаишникам из ВКонтакте
- Эксперт ответит на все вопросы по новым ФСБУ, которые все еще вызывают у вас сложности
- Перед тем, как выносить решение по проверке, налоговики рассмотрят возражения компании
- Утвердили предельный рост тарифов ЖКУ для населения: + 9% с 1 декабря 2022 года
- Земля в иллюминаторе, видна рекордная цифра населения: свыше 8 миллиардов человек
- Съемки обналичивания денег будут передавать в Росфинмониторинг
- Перевыпустить электронную подпись можно через личный кабинет без визита в ИФНС
- Закупщикам объяснили, что делать, если контракт не перешел на этап «Исполнение завершено»
- Место реализации для НДС будут определять по-новому для филиалов в странах ЕАЭС
- Период между окончанием больничного и присвоением инвалидности работодатель не оплачивает
- Стало понятно, как корпорация МСП будет контролировать подготовку компетентных поставщиков
- Для госзакупок у единственного поставщика упростят размещение в ЕИС
- Изменят порядок обмена электронными счетами-фактурами
- В «Яндекс Go» теперь есть новый тариф для доставки на треть дешевле обычного
- Магазины могут получить международные штрафы
- За отказ от ревакцинации нельзя отстранять от работы
- Стало известно, какую отрасль в 2023 году возьмется обелять ФНС
- ЦБ пока не планирует дополнительно смягчать меры валютного контроля
- Принят закон о новом пособии на детей и беременных
- Новые эксперты «Клерка» ответят на вопросы по бюджетному учету
- ЦБ ограничит выдачу ипотеки с минимальными ставками с 2023 года
- Если машина числится в угоне, то транспортный налог за нее платить не нужно
- Какой ОКТМО указывать в декларации по налогу на имущество, если налоговые инспекции укрупнились
- Больничный сотруднику-срочнику оплатят только за 75 дней
- Бухгалтерам расскажут про новые правила заполнения трудовых книжек
- Число ИП сократилось. И это впервые за последние полтора года
- Бухгалтеры отказываются давать стандартный вычет без справки с прошлой работы
- Бронировать отели в России теперь стало еще проще
- Федеральные органы власти в новых субъектах сформируют до конца этого года
- Если компания не исполнила контракт из-за санкций, то включать ее в реестр недобросовестных поставщиков не будут
- Эквайринговую комиссию предлагают снижать с помощью цифрового рубля
- В российских ритейлах закрывают фирменные отделы Apple
- Россияне оформляют меньше кредитных карт второй месяц подряд
- Малому бизнесу могут упростить приватизацию имущества
События
Социальный фонд России. Изменения с 1 января 2023 года
Дата проведения: 22 ноября, вторник
Вебинар c Александром Матиташвили «Самые актуальные проблемы по налогу на прибыль в 2022 году»
Дата проведения: 21 ноября, понедельник
Строительство: все изменения 2022-2023 гг. Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщиков и подрядчиков (21-22 ноября 2022 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 21 ноября, понедельник
Начните бесплатно! СПЕЦКУРС "Учет продаж на маркетплейсах"
Дата проведения: 21 ноября, понедельник
Дата проведения: 21 ноября, понедельник
Руководство удаленными командами
Дата проведения: 21 ноября, понедельник
Дата проведения: 21 ноября, понедельник
Дата проведения: 21 ноября, понедельник
Бухгалтерский учет и налогообложение в РФ криптовалюты, NFT (non-fungible token), цифровых активов, операции в Метавселенной. С учетом последних изменений
Дата проведения: 18 ноября, пятница
Переведите нас на КЭДО!» или 5 советов, как замотивировать сотрудников к КЭДО
Дата проведения: 18 ноября, пятница
Статьи
— Как зарегистрировать компанию в ОАЭ и почему это выгодно
Сочетание стабильности законодательства и выгодных условий налогообложения на сегодняшний день предлагается немногими юрисдикциями по всему миру. Существует тенденция ужесточения нормативных правил в отношении старта и ведения бизнеса, в том числе в аспекте налогообложения.
— «Утренний бухгалтер». Малый бизнес путается со взносами: пониженные платить или обычные?
Бухгалтеры думают, что делать, если Минфин называет уплату пониженных взносов даже не правом, а обязанностью.
— Как повысить эффективность деятельности компании при помощи закупок
Роль закупок в компаниях всегда была неоднозначной: для одних компаний это просто функция снабжения, для других – бизнес-партнер. То же самое можно сказать и про метрики эффективности закупок: их много и каждая компания считает их по-своему. Поэтому, говоря про эффективность в закупках, все подразумевают разное.
— Когда суд признает банк виновным в мошенничестве, совершенным его сотрудником: практика Верховного суда
Из последних споров следует отметить дело по иску клиента к Сбербанку о возмещении вреда, причиненного преступлением работника ответчика. Спор рассмотрела Судебная коллегия по гражданским делам ВС, которая приняла по нему достаточно показательный судебный акт.
— Спонсорская помощь при УСН: как ее учесть в бухгалтерском и налоговом учетах
Налогообложение спонсорской помощи при УСН имеет некоторые особенности. Рассмотрим налоговые последствия получения и предоставления такой помощи. Но для начала разберемся с понятием спонсорства.
— Осенние изменения в закупках: порядок оформления документов, сроки оплаты и виды информации на сайте ЕИС
Власти внесли много поправок в законодательство о госзакупках. Разбираемся, что именно поменяли.
— 1С:БГУ обновилась: что нового в программе ждет бухгалтеров
Расскажем про ЭДО, первичку, НФА и закрытие счетов.
— Взносы по договорам ГПХ в 2023 году
В 2023 году гражданско-правовые договоры на выполнение работ и оказание услуг станут менее выгодными для заказчиков. Зато физлица, которые работают по таким договорам, получат право на получение пособий. Подробности – в статье.
— Карточка дня. Что надо успеть бухгалтеру 15 ноября
Если коротко: важная дата для отчетности в ПФР и для уплаты страховых взносов.
— Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка недели
Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили ничего важного, мы собрали все ссылки с вакансиями за последние несколько дней.
— Цитата дня. Про тот самый «Клерк»
История: спускается наш HR-специалист в лифте, никого не трогает, а тут ей навстречу доставщик пиццы. И спрашивает: вы тот самый «Клерк»?
— «Ночной бухгалтер». Налоговикам можно жаловаться на налоговиков. «Клерк» открывает консультации по бюджетному учету
ФНС напомнила, что незаконные налоговые проверки можно оспорить (спасибо, кэп!), а еще стало известно, кого налоговая будет обелять в следующем году.
🔒 В 2023 году НДФЛ с зарплаты надо по-новому отражать в 6-НДФЛ, в том числе и с зарплаты за декабрь 2022 года + сводная таблица по срокам уплаты НДФЛ
С 2023 года для НДФЛ с зарплаты имеет значение только дата выплаты. Главное – не за какой месяц выплачивают доход, а в какой день. Поэтому зарплата одного месяца будет доходом двух месяцев и попадет в разные строчки справка (бывшей 2-НДФЛ).
Блоги компаний
- Больничные для самозанятых: кто может получить в 2022 и как будет в 2023 (93)
- Святой рандом ноября — MRKP (акции Россети Центр и Приволжье) (734622)
- Загрузка и отправка документов в ответ на любое требование и другие изменения ноября в СБИС (770307)
- Можно ли подтвердить расходы кассовым чеком? (673916)
- Применение налога на самозанятых ювелирами (72)
- В России учреждают пробацию для ресоциализации осужденных лиц (72)
- Модульбанк запустил специальные тарифы для продавцов на маркетплейсах (9)
- Заголовок (759979)
- Пост без заголовка (759979)
- Обновите платформу 1С:Предприятие 8. Три способа решения критической проблемы (17)
- Как приостановить трудовой договор мобилизованного сотрудника (137)
- Налоги в 2023 году: как и что придется платить по-новому (269)
- Самозанятым предлагают дать льготу при покупке жилья (736845)
- Отчет о движении денежных средств: зачем нужен и что с ним делать (764986)
- Единый налоговый платеж: экстренный вебинар и вопросы (678982)
- Налоговые итоги за октябрь 2022 (72)
- Новые правила обучения по охране труда (16)
- Стоит ли открывать бизнес в ОАЭ (751415)
- Инвестобзор от «Клерка»: всё самое важное по инвестициям за неделю. Обвал крипторынка, рост S&P 500 и новые инструменты (737851)
- Как работать на российскую компанию из страны СНГ (9)
Документы
Минфин РФ: Приказ № 37н от 28.02.2018
Федеральный закон № 92-ФЗ от 01.05.1999
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/14972@ от 07.11.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Какой ОКТМО указывать в декларации по налогу на имущество, если налоговые инспекции укрупнились
Федеральный закон № 272-ФЗ от 22.12.2008
Федеральный закон № 272-ФЗ от 16.10.2010
Обсуждаемые темы форума
— Переход с УСН на ОСНО при работе с маркетплейсами
— Требование по п.2, абзацем 5 ст.93.1 НК РФ
— Появилась возможность вставлять таблицы
— Трудоустройство граждан Украины
— Самозанятые и ИП: есть ли отличия в ответственности?
— Назначение генеральным директором гражданина Украины
— Оформление актов на реализацию_дата отражения в учете у исполнителя
— Оплата долга от физ лица организации, за оплаченный налог
— Ошибки прошлых лет и текущего года
— Зачет дебиторки по другим налогам
— Агентская схема работы с маркетплейсами
— Учет комиссий Вйлдбериз без документов в ЭДО5