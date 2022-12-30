«Новогодний бухгалтер». Клерк Мороз несет подарки и подводит итоги года

Вчера мы выяснили, что бухгалтеры читают «Клерк» даже в новогоднюю ночь. Представляете?
Топ лучших статей за 2022 год
Итак, новогодний хит-парад! Больше всего читателей было у этих статей:
- Надо ли снимать наличные и переживать за вклады?
- Все действующие ПБУ и ФСБУ в 2022 году
- Новое детское пособие с 2023 года: кто-то получит больше, чем раньше, а кто-то – вообще ничего не получит
- Как заполнить декларацию за 2021 год на УСН «доходы»?
- Минимальная пенсия в 2022 году: таблица с суммами по всем регионам
- Частичная мобилизация: кого заберут, кого точно нет и что все это значит
Топ самых громких новостей за 2022 год
Из новостей больше всего резонанса вызвали эти:
- Пенсионный возраст предложили сделать 56,5 лет для женщин и 61,5 – для мужчин
- Объясняем.рф: предельный возраст мобилизации рядовых и сержантов – 50 лет
- Бухгалтера оштрафовали за неправильное оформление зарплатных платежек
- 🔥 195 пунктов – полный список специальностей в сферах IT и связи с отсрочкой от мобилизации. В него вошли не только физмат профессии
- Налоговики нарушают прямой запрет ФНС и прячут требования в уведомления
Что клерки обсуждали активнее всего
Больше всего ваших комментариев осталось под темами:
- про отъезд российских женщин за границу;
- про вакансии на БухДжобе;
- про параллельный импорт и маркетплейсы;
- про спецоперацию и увольнение сотрудников;
- про призыв по частичной мобилизации.
Мем года
Самую смешную картинку мы не смогли определить, но вот самый смешной выпуск БухТуба:
«Клерк» дарит подарки
Есть один самый главный подарок – грандиозная скидка на «Клерк.Премиум»!
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Под какую елочку пришел Клерк Мороз
А вот под эту:
Когда закончатся салаты
Посмотрите тег #изменения2023: мы собрали под ним все лучшие материалы, которые надо прочитать в начале 2023 года.
Ваша идет защищать елку от кота редакция