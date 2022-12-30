Обзоры для бухгалтера

«Новогодний бухгалтер». Клерк Мороз несет подарки и подводит итоги года

Принесли вам только самое лучшее и щедрое от нас!

Версия для печати
«Новогодний бухгалтер». Клерк Мороз несет подарки и подводит итоги года
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк

Вчера мы выяснили, что бухгалтеры читают «Клерк» даже в новогоднюю ночь. Представляете?

Топ лучших статей за 2022 год

Итак, новогодний хит-парад! Больше всего читателей было у этих статей:

Топ самых громких новостей за 2022 год

Из новостей больше всего резонанса вызвали эти:

Что клерки обсуждали активнее всего

Больше всего ваших комментариев осталось под темами:

Мем года

Самую смешную картинку мы не смогли определить, но вот самый смешной выпуск БухТуба:

«Клерк» дарит подарки

Есть один самый главный подарок – грандиозная скидка на «Клерк.Премиум»!

«Премиум» – гордость «Клерка», крутейшая подписка для всех бухгалтеров страны. За смешную цену (сегодня последний день, когда подписку можно купить за 9900 рублей) получаете:

  • экспертное обучение: учитесь на онлайн-курсах и вебинарах, проходите тесты, задавайте вопросы лекторам, получайте сертификаты. 500+ часов обучающего контента для бухгалтеров.
  • статьи-инструкции о всем важном для бухгалтера: пишет лично главред «Клерка» – профессионально, информативно, полезно.
  • неограниченные консультации экспертов: ответим на любое количество ваших вопросов о налогах, проверках, учету, 1С, праву и бюджетному учету. Ответ – за несколько часов.

С подпиской вы сможете узнать все новости бухгалтерского мира за 10 минут – это действительно удобно. Всегда быть в курсе нового – главный принцип успешного бухгалтера.

Под какую елочку пришел Клерк Мороз

А вот под эту:

mobile_file_2022-12-30_05-54-57 (2).jpg

Когда закончатся салаты

Посмотрите тег #изменения2023: мы собрали под ним все лучшие материалы, которые надо прочитать в начале 2023 года.

Ваша идет защищать елку от кота редакция

Каким был 2022 в Трибуне. Лучшие посты, история Китая, блогеры, которые пишут нон-стоп и тайная жизнь «Клерка»

В 2022 году пользователи «Клерка» открыли для себя много новых возможностей, в том числе – возможность легко и удобно вести личный блог прямо на сайте. Вспоминаем самые топовые посты уходящего года.

Каким был 2022 в Трибуне. Лучшие посты, история Китая, блогеры, которые пишут нон-стоп и тайная жизнь «Клерка»

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Общество

Елочка зажгись! Самый новогодний пост на «Клерке»: выбираем лучшую елку 2023

Вы присылали нам фото своих замечательных елочек - домашних и офисных, настало время показать их всему миру. И, конечно, голосуем за самую нарядную красавицу. Клерко-елочку тоже покажем (но она вне конкурса).

Елочка зажгись! Самый новогодний пост на «Клерке»: выбираем лучшую елку 2023
Читать еще