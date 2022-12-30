«Новогодний бухгалтер». Клерк Мороз несет подарки и подводит итоги года

Вчера мы выяснили, что бухгалтеры читают «Клерк» даже в новогоднюю ночь. Представляете?

Топ лучших статей за 2022 год

Итак, новогодний хит-парад! Больше всего читателей было у этих статей:

Топ самых громких новостей за 2022 год

Из новостей больше всего резонанса вызвали эти:

Что клерки обсуждали активнее всего

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Мем года

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Под какую елочку пришел Клерк Мороз

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Когда закончатся салаты

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Ваша идет защищать елку от кота редакция