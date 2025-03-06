Налоговые проверки 2025: чего стоит опасаться бухгалтеру. 🧘‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1885

Конечно обычные проверки никуда не делись, но последнее время налоговики фокусируются на отдельных сферах бизнеса, или даже на отдельных проблемах.

Кому стоит особенно волноваться за проверки в отношении своего бизнеса:

IT — для них не продлили мораторий на проверки и теперь ФНС может за них взяться всерьез. Эта сфера интересует и военкоматы, ведь работники аккредитованных айти-компаний имеют право на отсрочку от службы в армии и мобилизации.

Любым компаниям, работающим с самозанятыми. Проверки таких организаций и ИП активно начали вестись уже в прошлом году и не останавливаются.

Тем, кто задерживает выплату зарплаты. Новые межведомственные комиссии будут отслеживать неплательщиков и вызывать «на ковер». А учитывая, что в этом году появилась новая шкала по НДФЛ, и у бухгалтеров просто куча вопросов по расчету налога, то налоговики будут тоже внимательны к тому, как происходит расчет зарплаты и учет налога.

Компаниям и ИП, которые ведут свою деятельность онлайн. Мы уже не говорим о блогерах, по которым трактором проехали с проверками (многострадальная Блиновская получила реальный срок и штраф в миллиард рублей!), но от души взялись за продавцов маркетплейсов. В соцсетях «Клерка» видим вопросы от бухгалтеров, которым поступают требования по работе селлеров (отражение доходов и расходов, как правило по УСН).

О других способах привлечь внимание налоговиков можно почитать тут.

Есть и глобальные пугающие решения. Из последнего — главному бухгалтеру банка придется выплатить солидарно более 67 млн рублей. Можно много говорить о том, на что шел главбух, но просто представьте, что в вашей компании пройдет проверка, вы будете признаны одним из контролирующих должника лиц и вам придется отвечать по долгам предприятия.

Есть и позитивные решения — сегодня рассказали о победе компании над ФНС в споре о контролируемых сделках. Удалось отменить решение о доплате 177,2 млн рублей налогов.