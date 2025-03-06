Налоговые проверки 2025: чего стоит опасаться бухгалтеру. 🧘‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1885

Сегодня в выпуске:
Проверки 2025: тренды.
Депутаты хотят поменять сроки подачи заявлений на отпуск, бухгалтеры говорят, что проблему так не решить.
Частые ошибки в ЕНП-уведомлениях.
Разовые премии к праздникам не входят в расчет среднего заработка.
Полезные ссылки для бухгалтера.
Мем дня.
Что будет проверять ФНС в 2025 году
Конечно обычные проверки никуда не делись, но последнее время налоговики фокусируются на отдельных сферах бизнеса, или даже на отдельных проблемах.
Кому стоит особенно волноваться за проверки в отношении своего бизнеса:
IT — для них не продлили мораторий на проверки и теперь ФНС может за них взяться всерьез. Эта сфера интересует и военкоматы, ведь работники аккредитованных айти-компаний имеют право на отсрочку от службы в армии и мобилизации.
Любым компаниям, работающим с самозанятыми. Проверки таких организаций и ИП активно начали вестись уже в прошлом году и не останавливаются.
Тем, кто задерживает выплату зарплаты. Новые межведомственные комиссии будут отслеживать неплательщиков и вызывать «на ковер». А учитывая, что в этом году появилась новая шкала по НДФЛ, и у бухгалтеров просто куча вопросов по расчету налога, то налоговики будут тоже внимательны к тому, как происходит расчет зарплаты и учет налога.
Компаниям и ИП, которые ведут свою деятельность онлайн. Мы уже не говорим о блогерах, по которым трактором проехали с проверками (многострадальная Блиновская получила реальный срок и штраф в миллиард рублей!), но от души взялись за продавцов маркетплейсов. В соцсетях «Клерка» видим вопросы от бухгалтеров, которым поступают требования по работе селлеров (отражение доходов и расходов, как правило по УСН).
О других способах привлечь внимание налоговиков можно почитать тут.
Есть и глобальные пугающие решения. Из последнего — главному бухгалтеру банка придется выплатить солидарно более 67 млн рублей. Можно много говорить о том, на что шел главбух, но просто представьте, что в вашей компании пройдет проверка, вы будете признаны одним из контролирующих должника лиц и вам придется отвечать по долгам предприятия.
Есть и позитивные решения — сегодня рассказали о победе компании над ФНС в споре о контролируемых сделках. Удалось отменить решение о доплате 177,2 млн рублей налогов.
Был длительный перерыв в работе? Осваиваете профессию бухгалтера с нуля? Мы вам поможем!
Как вести бухгалтерский, налоговый и кадровый учет, работать в 1С, управлять финансами и оптимизировать налоги, работать с новыми формами отчетности, КБК и сроками, заполнять ЕНП-уведомления, расскажем на онлайн-курсе Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С.
В программе уже есть новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС на ОСНО и УСН.
Сейчас вы можете купить курс со скидкой 78% за 4 200 рублей. Обучение можно начать сразу после оплаты.
Депутаты хотят изменить сроки для подачи заявлений на отпуск
По мнению законотворцев сотрудники сталкиваются с длительным периодом, за который нужно подать заявление на отпуск, а у работодателей из-за этого возникают проблемы с оплатой отпускных.
Сейчас работодатель извещает работника об отпуске по графику не позднее, чем за две недели и заявление при этом не подается. Если отпуск сотрудник хочет получить вне графика, тогда подается заявление. Законодательно сроки для его подачи не установлены.
Депутаты хотят установить срок подачи заявление на отпуск — не менее пяти и не более 14 календарных дней. Это необходимо для того, чтобы работодатель успел посчитать и выплатить отпускные (установленный срок по ТК — за 3 дня до начала отпуска).
Но бухгалтеры считают, что вопрос не в заявлениях, а как раз в сроке выплаты. В комментариях один из читателей написал, что можно разрешить выплачивать отпускные и за день до отпуска, это ничем работнику не навредит. Да и, надо признать, график отпусков весьма условная штука и в большинстве компаний не соблюдается.
А как считаете вы?
Типичные ошибки в ЕНП-уведомлениях
УФНС озвучило типичные ошибки бухгалтеров при заполнении уведомлений:
указание ИНН и КПП от головной организации вместо ОП;
ошибки в КБК по страховым взносам (часто ошибаются, указывая данные по работникам-вредникам);
неверный срок уплаты;
реквизиты уведомлениях и в отчетах (6-НДФЛ, РСВ) отличаются.
🔥 Совет от редакции:
Составьте учетную политику с помощью нового конструктора от «Клерка». Тому, кто найдет ошибку в работе конструктора дарим подарок.
Разовые праздничные премии не входят в систему оплаты труда и в расчет среднего
Премии к таким праздникам как 23 февраля или 8 Марта не могут входить в расчет среднего заработка. Такие бонусы не относятся к системе оплате труда, а согласно постановлению Правительства от 24.12.2007 № 922, для расчета среднего заработка учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего работодателя, независимо от источников этих выплат.
Роструд также уточнил, что указанные премии не нужно учитывать при сравнении заработной платы с МРОТ.
Полезные ссылки для бухгалтера
Мем дня
Спасибо, что дочитали выпуск № 1885 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».
Ваша желаем, чтобы налоговая о вас не вспоминала весь год редакция
Начать дискуссию