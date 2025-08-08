Налоговики стали внимательнее проверять малый бизнес, а с 2026 года у компаний появится оценка от ФНС. 🚩 «Ночной бухгалтер» № 1990

Все выпуски «Ночного бухгалтера» читайте также в телеграм-канале.
Сегодня в выпуске:
ФНС не обойдет вниманием даже «мелочь».
РКН объяснил, как правильно заполнить разделы «средства обеспечения безопасности» и «использование шифровальных (криптографических) средств».
Через два года крупному бизнесу могут запретить использовать для обмена файлами иностранные «облака».
В месяце с отпуском премия может быть меньше.
Главред рекомендует.
Во что поиграть бухгалтеру в выходные.
Мем дня.
В 2025 году к малому бизнесу ФНС проявит особое внимание
Амнистия по дроблению дала возможность бизнесу, который еще не сделал этого, «обелиться», а значит тех, кто так и не решил выйти на честный налоговый путь прижимать буду намного сильнее, кроме того налоговые инспекторы ищут случаи нарушения ТК, интересуются взаимоотношениями с самозанятыми и правомерностью использования налоговых льгот.
Под проверки все чаще попадает небольшой бизнес. Так что с вниманием отнеситесь к любым контрагентам, с которыми работаете — и крупным, и малым компаниям.
А с 2026 года ФНС будет проводить анализ и оценку деятельности юрлиц и ИП. Выписку с данными сможет получить любой желающий. Как отметил в комментарии к новости об этом эксперт:
«Для предпринимателей это означает, что их налоговая дисциплина и финансовая отчетность становятся публичным индикатором надежности, напрямую влияющим на доверие контрагентов и доступ к сделкам».
В общем — теперь несданный вовремя отчет или недоплаченный налог могут повлиять на деловую репутацию.
Вместе с тем, один из наших пользователей отметил:
РКН объяснил, что бездумно копировать текст из примеров на сайте в уведомление об обработке ПДн не нужно
ДО 30 мая многие ринулись срочно подавать уведомления об обработке ПДн, чтобы не получить серьезный штраф. Операторы персональных данных при заполнении уведомления используют шаблонные тексты из примеров, который разместил у себя на сайте Роскомнадзор. Но делать так нелья.
РКН объяснил, как правильно заполнять такие поля как «Описание мер, предусмотренных ст. 18.1 и ст. 19 закона о персональных данных», подраздел «средства обеспечения безопасности» или «использование шифровальных (криптографических) средств».
Напоминаем, что с 1 сентября вводятся новые требования к защите персданных.
Цена курса со скидкой 67% : 4 900 руб. вместо
14 990 руб.
В 2027 году иностранные облачные сервисы могут оказаться под запретом у крупного бизнеса
В «облаках» можно хранить информацию и обмениваться ей. Сейчас запрет использовать иностранные облачные хранилища распространяется на госструктуры.
Минцифры предлагает распространить его и на крупные компании с 1 сентября 2027 года. При этом запрет не коснется малого и среднего бизнеса, ИП и физлиц.
У отпускника премия может быть меньше
Роструд пояснил, что если в правилах начисления премий в ЛНА организации прописан порядок выплаты премии для тех сотрудников, кто находится в отпуске и он предусматривает сокращение размера квартальной премии пропорционально времени, которое работник находился в отпуске, то никакого нарушения тут нет.
Согласно ч. 1 ст. 135 ТК, зарплата (в т.ч. доплаты, стимулирующие надбавки — премии) устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда.
Главный редактор
Во что поиграть бухгалтеру
А вы знаете, что на «Клерке» есть уже несколько онлайн-игр?
Виселица — вариант классической игры на угадывание слова, адаптированный для бухгалтеров. Угадывайте по буквам слова, связанные с финансами, налогами и отчётностью.
Бухспринт 30 — проверь, насколько хорошо ты знаешь план счетов бухгалтерского учёта.
Тренажер по проводкам — за 90 секунд составьте как можно больше правильных проводок.
Сапёр — тут все по-классике)
Косынка — любимый многими пасьянс, даже редакция втянулась)
А еще прямо на сайте вы можете поиграть в Doom — поддержка мышки, клавиатуры и полной ностальгии включена. Легендарная игра, вы можете вспомнить свой 1993 год и расслабиться после самого сложного рабочего дня.
Ну и какая пятница без мозгонапрягателя — автор жалуется, что сам задачку не решил и просит помочь)
Мем дня
Ваша уверена, что вы готовы к любым проверкам редакция
