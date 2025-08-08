Налоговики стали внимательнее проверять малый бизнес, а с 2026 года у компаний появится оценка от ФНС. 🚩 «Ночной бухгалтер» № 1990

В 2025 году к малому бизнесу ФНС проявит особое внимание

Амнистия по дроблению дала возможность бизнесу, который еще не сделал этого, «обелиться», а значит тех, кто так и не решил выйти на честный налоговый путь прижимать буду намного сильнее, кроме того налоговые инспекторы ищут случаи нарушения ТК, интересуются взаимоотношениями с самозанятыми и правомерностью использования налоговых льгот.

Под проверки все чаще попадает небольшой бизнес. Так что с вниманием отнеситесь к любым контрагентам, с которыми работаете — и крупным, и малым компаниям.

А с 2026 года ФНС будет проводить анализ и оценку деятельности юрлиц и ИП. Выписку с данными сможет получить любой желающий. Как отметил в комментарии к новости об этом эксперт:

«Для предпринимателей это означает, что их налоговая дисциплина и финансовая отчетность становятся публичным индикатором надежности, напрямую влияющим на доверие контрагентов и доступ к сделкам».

В общем — теперь несданный вовремя отчет или недоплаченный налог могут повлиять на деловую репутацию.

Вместе с тем, один из наших пользователей отметил: