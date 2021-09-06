Должностная инструкция главного бухгалтера: как выглядит и какие разделы включить

Должностная инструкция — это внутренний документ компании, в котором фиксируют права и обязанности сотрудника. Разрабатывать его или нет, каждый работодатель решает самостоятельно. Как составить должностную инструкцию главного бухгалтера, какие сведения в нее включить, расскажем далее в нашей статье.

Что входит в обязанности главного бухгалтера

Ниже перечислены должностные обязанности главного бухгалтера (профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный Приказом Минтруда РФ от 21.02.2019 № 103н).

1. Отвечает за составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в частности:

планирует, организует и контролирует процесс формирования информации в системе бухгалтерского учета;

формирует числовые показатели, входящих в состав бухотчетности;

проверяет правильность формирования числовых показателей отчетов;

составляет пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;

подписывает бухотчетность у генерального директора компании;

сдает отчетность в налоговую инспекцию;

обеспечивает сохранность документации до ее передачи в архив и организует передачу в архив.

2. Осуществляет внутренний контроль ведения бухучета и составления отчетности:

организует и планирует процесс внутреннего контроля ведения бухучета и составления отчетности компании;

проверяет обоснованность и правильность составления первичных учетных документов;

проверяет качество ведения регистров бухучета;

проверяет качество отчетности обособленных подразделений компании (при наличии);

представляет отчеты о состоянии внутреннего контроля компании, обеспечивает их хранение и передачу в архив.

3. Ведет налоговый учет и осуществляет налоговое планирование:

организует ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций в организации;

организует исчисление и уплату взносов в государственные внебюджетные фонды;

обеспечивает представление налоговых расчетов и деклараций, отчетности в государственные внебюджетные фонды;

организует налоговое планирование;

формирует налоговую политику;

проверяет качество налоговых расчетов и деклараций обособленных подразделений;

контролирует соблюдение требований налоговой политики в компании и в ее обособленных подразделениях;

обеспечивает сохранность документов и регистров налогового учета, налоговых расчетов и деклараций, отчетности в государственные внебюджетные фонды и последующую их передачу в архив.

4. Проводит финансовый анализ и управляет денежными потоками:

организует работы по финанализу;

организует хранение документов по финансовому анализу;

организует бюджетирование и управление денежными потоками в организации;

разрабатывает финансовую политику предприятия, определяет и осуществляет меры по обеспечению финансовой устойчивости;

составляет финансовые планы, бюджеты и сметы;

осуществляет анализ и оценку финансовых рисков, разрабатывает меры по их минимизации;

составляет отчеты об исполнении бюджетов денежных средств, финансовых планов;

контролирует соблюдение финансовой дисциплины и своевременность расчетов.

Каждый работодатель вправе прописать дополнительные обязанности главбуха, исходя из потребностей компании.

Как составить должностную инструкцию главного бухгалтера

Процедура составления должностной инструкции состоит из нескольких этапов. Сначала составляют черновой вариант документа. В него включают типовой набор должностных обязанностей на основе квалификационных справочников и профстандартов.

Работодатель может добавлять или убирать обязанности, исходя из своих потребностей.

На втором этапе происходит согласование проекта. Руководители заинтересованных подразделений (отдела кадров, юридической службы) представляют свои предложения с учетом требований законодательства, локальных нормативных актов и других организационно-распорядительных документов предприятия. На их основании в документ вносят правки. В итоговом варианте на листе согласования руководители отделов проставляют визы.

На третьем этапе проект утверждает генеральный директор компании или уполномоченное им лицо. При необходимости он может направить документ на доработку. Если руководителя все устраивает, он утверждает окончательный вариант. Сделать это можно двумя способами: подписать приказ об утверждении должностной инструкции или проставить свою подпись в грифе на титульном листе.

С готовым документом необходимо ознакомить сотрудника под подпись. Для этого используют лист ознакомления или специальный журнал.

Должностная инструкция, как правило, состоит из следующих разделов:

«Общие положения»;

«Обязанности»;

«Права»;

«Ответственность».

Разделы можно называть по-другому и при необходимости добавлять новые (например, о взаимодействии с другими структурными подразделениями и так далее).

Рассмотрим основные положения должностной инструкции главбуха.

I. «Общие положения». Этот раздел содержит:

описание положения сотрудника в структуре компании. Главбух относится к категории руководителей компании и подчиняется непосредственно генеральному директору;

порядок приема на работу, порядок замещения на время отсутствия (например, при уходе в отпуск или на больничный);

требования к образованию, стажу работы;

По профстандарту, утвержденному Приказом Минтруда РФ от 21.02.2019 № 103н, главбух должен иметь высшее профильное образование или высшее непрофильное образование и дополнительное профобразование по программе профессиональной переподготовки, или среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена, или среднее профессиональное непрофильное образование и дополнительное образование по программе профпереподготовки. А также пройти повышение квалификации в объеме не менее 120 часов за три последовательных календарных года, но не менее 20 часов в каждый год. А также иметь опыт бухгалтерско-финансовой работы не менее пяти лет при наличии высшего образования, не менее семи лет — при наличии среднего профессионального образования. В открытых акционерных обществах, страховых организациях главный бухгалтер должен иметь высшее образование, стаж работы, связанной с ведением бухучета либо с аудиторской деятельностью не менее трех лет из последних пяти календарных лет, а при отсутствии высшего образования в области бухучета и аудита — не менее пяти лет из последних семи календарных лет, не иметь неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики;

законы, которыми сотрудник должен руководствоваться. Например, он должен знать законодательство РФ о бухучете, налогах и сборах, аудиторской деятельности, архивном деле, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении, о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство РФ. А также быть осведомленным с международными стандартами финансовой отчетности, судебной практикой по спорам, связанным с ведением бухучета;

умения, которыми должен обладать сотрудник. Например, разрабатывать формы первичных учетных документов, внутренние организационно-распорядительные документы, формировать учетную политику организации, пользоваться компьютерными программами для ведения бухучета, информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой;

знания, которыми должен обладать специалист. В частности, методы финансового анализа и финансовых вычислений, правила защиты информации.

II. «Обязанности». Их можно взять из первого раздела нашей статьи.

III. «Права». Например:

распределять обязанности между подчиненными лицами;

участвовать в обсуждении проектов решений руководства организации, в совещаниях по их подготовке и выполнению;

подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции;

устанавливать порядок документального оформления операций и предоставления в бухгалтерию необходимых документов;

согласовывать договоры, заключаемые с контрагентами;

представлять интересы бухгалтерии во взаимоотношениях с другими структурными подразделениями предприятия;

запрашивать у генерального директора разъяснения и уточнения по данным поручениям, выданным заданиям;

запрашивать от других работников организации необходимую информацию и документацию;

давать указания по исправлению недостатков и устранению нарушений;

знакомиться с проектами решений руководства, касающихся выполняемой им функции, с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой должности, критерии оценки качества исполнения своих трудовых функций;

вносить на предложения об организации труда в рамках своих трудовых функций.

IV. «Ответственность». Дисциплинирующим моментом будет указание на возможность привлечения сотрудника к ответственности. Например, можно написать, что он несет ответственность:

за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей — в соответствии с действующим трудовым законодательством. Для главбуха предусмотрены специальные основания для привлечения к дисциплинарной ответственности, например, за принятие необоснованного решения, которое повлекло неблагоприятные последствия для организации;

за причинение материального ущерба — в соответствии с действующим трудовым законодательством

за правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, — в соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством. Например, главбух может быть осужден по ст. 199 УК РФ за уклонение от уплаты налогов, если он на основании доверенности подписывал документы, предоставляемые в налоговую инспекцию (п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления» от 26.11.2019 № 48);

за нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и техники безопасности, установленных в организации.

Срок действия инструкций, как правило, не устанавливают, их пересматривают и корректируют по мере необходимости.

Должностную инструкцию можно оформить (письмо Роструда от 31.10.2007 № 4412-6):

как приложение к трудовому договору;

самостоятельный документ.

Второй вариант встречается чаще всего.