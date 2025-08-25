Как правильно новой компании посчитать авансы по налогу на прибыль
Ситуация: организация была создана в декабре 2024 года. Первая выручка получена только в июне. Как правильно исчислить авансы по налогу на прибыль?
По новым организациям действует правило п. 5 ст. 287 НК, в котором указано, что ежемесячные авансы уплачивают в случаях, когда выручка превышает 15 млн руб. за квартал или 5 млн руб. за месяц.
Также применяется п. 6 ст. 286 НК, по которому новые организации начинают уплачивать ежемесячные авансовые платежи по истечении полного квартала с даты регистрации.
Новыми организациями считаются те, у которых с даты регистрации прошло менее 1 года. При этом дата начала деятельности неважна.
При регистрации в декабре полный квартал закончился 31 марта. Если первая выручка пришла в июне, то нужно оценивать ситуацию по 9 месяцам. Если в каком-то из месяцев выручка превысит 5 млн руб., то в декларации за 9 месяцев нужно начислить ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в 4 кв. 2025 и 1 кв. 2026.
