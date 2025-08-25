Как правильно новой компании посчитать авансы по налогу на прибыль

Авансовые платежи по налогу на прибыль могут быть ежеквартальными, ежемесячными исходя из фактической прибыли или из показателей прошлого квартала. Каким способом исчислять авансы новой организации — рассказали в статье.

Ситуация: организация была создана в декабре 2024 года. Первая выручка получена только в июне. Как правильно исчислить авансы по налогу на прибыль?

По новым организациям действует правило п. 5 ст. 287 НК, в котором указано, что ежемесячные авансы уплачивают в случаях, когда выручка превышает 15 млн руб. за квартал или 5 млн руб. за месяц.

Также применяется п. 6 ст. 286 НК, по которому новые организации начинают уплачивать ежемесячные авансовые платежи по истечении полного квартала с даты регистрации.

Новыми организациями считаются те, у которых с даты регистрации прошло менее 1 года. При этом дата начала деятельности неважна.

При регистрации в декабре полный квартал закончился 31 марта. Если первая выручка пришла в июне, то нужно оценивать ситуацию по 9 месяцам. Если в каком-то из месяцев выручка превысит 5 млн руб., то в декларации за 9 месяцев нужно начислить ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в 4 кв. 2025 и 1 кв. 2026.

