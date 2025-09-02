Утренний бухгалтер № 5958. Бизнес будет сообщать об изменении доли доходов в разрезе кодов ОКВЭД

Изменения основного вида деятельности и резкое изменение доли дохода по дополнительным ОКВЭД – повод для передачи данных в Росстат.

Общепиту подняли лимит для льготы по НДС до 3 млрд. рублей, а гостиницам продлили НДС-льготу до конца 2030 года.

Роструд: ежемесячную премию разного размера не надо индексировать при расчете отпускных.

Баттл: «1С:Бухгалтерия» и «1С:Упрощенка». Что выбрать бизнесу на УСН.

Изменились правила оформления кассовых чеков при продаже маркированных товаров и не только.

Вместе множества УПД по запросу ФНС бухгалтеры шлют реестр документов.

Могут ввести принудительное трудоустройство алиментщиков-уклонистов.

Как только прежний сотрудник выйдет на работу, нового сотрудника на срочном ТД уволят.

Теперь дачный дом нельзя продать отдельно от земли.