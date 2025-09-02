Утренний бухгалтер № 5958. Бизнес будет сообщать об изменении доли доходов в разрезе кодов ОКВЭД

Изменения основного вида деятельности и резкое изменение доли дохода по дополнительным ОКВЭД – повод для передачи данных в Росстат.
Общепиту подняли лимит для льготы по НДС до 3 млрд. рублей, а гостиницам продлили НДС-льготу до конца 2030 года.
Роструд: ежемесячную премию разного размера не надо индексировать при расчете отпускных.
Баттл: «1С:Бухгалтерия» и «1С:Упрощенка». Что выбрать бизнесу на УСН.
Изменились правила оформления кассовых чеков при продаже маркированных товаров и не только.
Вместе множества УПД по запросу ФНС бухгалтеры шлют реестр документов.
Могут ввести принудительное трудоустройство алиментщиков-уклонистов.
Как только прежний сотрудник выйдет на работу, нового сотрудника на срочном ТД уволят.
Теперь дачный дом нельзя продать отдельно от земли.
— Все условия для НДС-льготы в общепите в 2025 году. С учетом изменений с 1 октября
Кафе и рестораны освобождены от НДС на свои услуги. И это освобождение действует не только на ОСНО, но и на УСН. Но для этой льготы нужно соблюдать ряд условий.
— Возврат товара: порядок, НДС, проводки в бухгалтерском учете
В зависимости от причины возвраты оформляют по-разному: путем оформления корректировочной счет-фактуры и через обратную реализацию. В обоих случаях есть нюансы.
— Когда можно оплатить отпуск по частям. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, в каких случаях можно выплачивать работнику отпуск частями.
— Дистанционный работник получил травму: можно ли считать ее производственной. Мини-курс
В этом мини-курсе разберем, можно ли признать травму производственной, если сотрудник работает дистанционно.
— Все о налогах и проверках 2025-2026: новые правила, штрафы, лайфхаки. Конспект вебинара с видео
Собрали для вас всю актуальную информацию о налоговых реформах 2025 и 2026 года. Нужно ли платить НДФЛ с переводов на карту? Как подать уведомление в РКН? За что наступает уголовная ответственность по нововведениям в законодательстве и как не ошибиться в расчете УСН.
— Утренний бухгалтер № 5957. Коды ОКВЭД в ЕГРЮЛ будут двух типов
При регистрации бизнес указывает в ЕГРЮЛ заявительные коды ОКВЭД, а потом Росстат передает данные об отчетных ОКВЭД-кодах.
— Заказали рекламные услуги у белорусского контрагента: что будет с НДС
При ввозе товаров из ЕАЭС уплачивают косвенный НДС. А вот по услугам будет налоговое агентство. Рассказываем о нюансах исчисления НДС и заполнения счета-фактуры.
— Как оформить частичный возврат от покупателя в 1С
Если покупатель вернул товар, который реализовали в 1 квартале, то неясно: нужно ли подавать уточненную декларацию за 1 квартал? Рассказываем, как оформить операцию в 1С и как быть с НДС.
— Должны ли производители пищевых растительных масел передавать информацию в «Честный ЗНАК»
Маркировка товаров вводится поэтапно: сначала информацию о товарах передают только несколько категорий продавцов, а затем — все, кто работает с ними. При этом перечень информации тоже расширяется.
