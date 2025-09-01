Бухгалтерский сентябрь: такого листопада изменений не было уже давно. 🍁«Ночной бухгалтер» № 2006

Сегодня в выпуске:
Напоминалка об изменениях с сентября.
На требование налоговиков не всегда нужно отвечать в полном объеме.
У мошенников открыт новый сезон — как не дать себя обмануть.
С 1 октября у общепита новый шанс на освобождение от НДС (УСНщиков тоже касается).
Я календарь переверну…
Ой, простите, вырвалось, мы больше не будем, а то вам и 3-го числа Шуфутинского в лентах хватит))
Но календарь то и правда перевернут — лето кончилось (печаль), начался учебный год у школьников (родители — все уже себе MAX установили?), а у бухгалтеров наплыв изменений. Надеемся вы к ним готовы. Например, не забыли о новых реквизитах в чеках ККТ.
Мы заранее собрали все изменения, вступающие в силу в сентябре, в большой обзор и все еще дополняем его.
Налоговикам не обязательно отправлять всю 1000 документов, которую они попросили
ФНС прислал требование о предоставлении документов вне рамок налоговой проверки, рассказал участник форума на «Клерке». Отправить нужно порядка тысячи УПД, на что уйдет уйма времени.
Коллеги сразу утешили бухгалтера:
— Можно отправить письмо с реестром таких документов и, указав на их огромное количество, предложить налоговикам представить любой документ, который их особо заинтересует.
— Можно отправить реестр и приложить несколько УПД, выборочно, с тем же посылом.
Как правило, налоговикам этого вполне достаточно.
Отвечайте на незнакомые звонки — «алло», а не «да»
С 1 сентября заработали новые меры по защите граждан от мошенников, а звонки от компаний уже не будут безымянными. Но всегда есть риск потерять доступ к важным сервисам или деньги.
Лучшая защита — просто положить трубку, если вам позвонили с непонятного номера и стали спрашивать личные данные, просить зайти в Госуслуги, приложение банка, продиктовать данные карты и т.п. А еще важно правильно отвечать на такие звонки, если вы все же подняли трубку.
Начинать разговор следует со слов «слушаю», «алло», «говорите» и не употреблять слова «да», «нет», «согласен», «подтверждаю». Благодаря технологиям, такие слова можно использовать для подключения различных услуг, входа в сервисы и доступа к вашим счетам.
Общепит получит возможность не платить НДС с 1 октября, даже если превысил доходы 2 млрд за 2024 год
С 1 октября 2025 года бизнес на ОСНО и УСН при соблюдении определенных условий сможет не платить НДС.
По действующим правилам, кроме других требований, нужно вписываться в лимит — чтобы в 2025 году общепиту не платить НДС, нужно иметь доход за 2024 год до 2 млрд рублей.
С 1 октября лимит повышают до 3 млрд. Минфин в письме № 03-07-11/73563 от 30.07.2025 пояснил, что если общепит превысил доходы в 2 млрд в 2024 году, но не превысило 3 млрд, то такой бизнес может получить освобождение от НДС с 1 октября 2025 года. Конечно, при соблюдении других условий.
