Бухгалтерский сентябрь: такого листопада изменений не было уже давно. 🍁«Ночной бухгалтер» № 2006

Я календарь переверну…

Ой, простите, вырвалось, мы больше не будем, а то вам и 3-го числа Шуфутинского в лентах хватит))

Но календарь то и правда перевернут — лето кончилось (печаль), начался учебный год у школьников (родители — все уже себе MAX установили?), а у бухгалтеров наплыв изменений. Надеемся вы к ним готовы. Например, не забыли о новых реквизитах в чеках ККТ.

Мы заранее собрали все изменения, вступающие в силу в сентябре, в большой обзор и все еще дополняем его.

Для тех, кто хочет не только пройтись по важным изменениям в налоге на прибыль и НДС — наш бесплатный вебинар 2 сентября в 11:00 по мск, где вы сможете также задать вопросы эксперту Вере Сокуренко, к.э.н., доценту, аттестованному преподавателю ИПБР России.

Вера Владимировна также отвечает на вопросы наших пользователей в сервисе консультаций и является автором и преподавателем ряда курсов «Клерка».