Сельхозпроизводитель реализует продукцию после давальческой переработки: какая ставка налога на прибыль
П. 2 ст. 346.2 НК устанавливает, что сельскохозяйственные организации — компании и ИП, которые:
производят сельхоз продукцию;
осуществляют ее переработку;
реализуют эту продукцию, при условии, что доля от реализации сельхоз продукции в общем доходе составляет не менее 70%.
Также это правило относится к сельскохозяйственным кооперативам (перерабатывающим, сбытовым (торговые), снабженческим, садоводческим, огородническим, животноводческим).
Эти организации на основании п. 1.3 ст. 284 НК могут применять нулевую ставку по налогу на прибыль по деятельности, связанной с реализацией произведенной ими сельскохозяйственной продукции, а также с реализацией произведенной и переработанной собственной сельскохозяйственной продукции.
Соответственно организации (подходящие под критерии п. 2 ст. 346.2 НК) могут применять нулевую ставку только в отношении деятельности. указанной в п. 1. 3 ст. 284 НК. Этот перечень закрытый.
А если такая организация продает продукцию, переработанную на давальческих началах сторонней компании, то нужно применять общую ставка налога на прибыль.
