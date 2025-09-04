Сельхозпроизводитель реализует продукцию после давальческой переработки: какая ставка налога на прибыль

Организация привлекла стороннюю компанию для переработки сельскохозяйственной продукции, а затем реализовала готовый продукт. Можно ли применять нулевую ставку по налогу на прибыль?

П. 2 ст. 346.2 НК устанавливает, что сельскохозяйственные организации — компании и ИП, которые:

производят сельхоз продукцию;

осуществляют ее переработку;

реализуют эту продукцию, при условии, что доля от реализации сельхоз продукции в общем доходе составляет не менее 70%.

Также это правило относится к сельскохозяйственным кооперативам (перерабатывающим, сбытовым (торговые), снабженческим, садоводческим, огородническим, животноводческим).

Эти организации на основании п. 1.3 ст. 284 НК могут применять нулевую ставку по налогу на прибыль по деятельности, связанной с реализацией произведенной ими сельскохозяйственной продукции, а также с реализацией произведенной и переработанной собственной сельскохозяйственной продукции.

Соответственно организации (подходящие под критерии п. 2 ст. 346.2 НК) могут применять нулевую ставку только в отношении деятельности. указанной в п. 1. 3 ст. 284 НК. Этот перечень закрытый.

А если такая организация продает продукцию, переработанную на давальческих началах сторонней компании, то нужно применять общую ставка налога на прибыль.

