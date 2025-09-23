Личный кабинет ФНС перестал работать: физлица не могут посмотреть уведомления по налогам. 🤦‍♀️«Ночной бухгалтер» № 2022

Сегодня в выпуске:
ЛК ФНС опять дает сбой.
Физлицам приходят уведомления об уплате НДФЛ с процентов по вкладам.
Совместительство может быть только у того, кто имеет основную работу.
Когда в платежке по налогам будет КБК не ЕНП.
Скоро появится возможность получать пенсии и пособия в цифровых рублях.
Налогоплательщики не могут попасть ЛК ФНС
В личных кабинетах появились уведомления по имущественным налогам и НДФЛ, но пользователи не могут их посмотреть.
ЛК дал сбой в разных регионах, о проблемах при входе сообщают в Москве, Самаре, Владимире, Донецке, Санкт-Петербурге и других городах. Чат ФНС прямо кипит негодующими налогоплательщиками.
При этом пишут, что ситуация возникла не сегодня, сбои возникают регулярно. Есть даже сообщения о том, что войти в кабинет не получается неделями.
Один из советов — войти через приложение телефона, но не через вай-фай, а с помощью мобильного интернета.
До уплаты налогов по имуществу и уплаты НДФЛ с процентов по вкладам время есть — срок до 1 декабря включительно, но люди все равно переживают. От ФНС комментариев по поводу работы сервиса нет.
А как у вас обстоят дела со входом в ЛК?
Тук-тук, это ваше уведомление о налогах по вкладам пришло, но я вам его не покажу
Да, уведомления налогоплательщикам уже приходят, но некоторые не могут их посмотреть. Про это мы как раз рассказали выше. Однако, от уплаты налога это вас не спасет)
Те, кто получил за прошлый год доход по процентам меньше 210 000 рублей могут не беспокоиться — им налог платить не надо. А тем, кто получил доход больше, ФНС сама рассчитает налог. Пятиступенчатая прогрессивная шкала НДФЛ не распространяется на доход по процентам. Ставка НДФЛ 13% и 15% (15% с дохода более 2,4 млн рублей).
Роструд объяснил, что принять по совместительству того, кто нигде не работает нельзя
Совместительство – это работа в свободное время, когда сотрудник не трудится на основной работе (ч. 1 ст. 282 ТК). Если основной работы нет (человек не имеет работы в данный момент или вообще никогда не работал, не имеет стажа и трудовой книжки), то принять его совместителем нельзя.
Когда в поручении на уплату налогов указывают КБК не ЕНП
Есть ряд платежей, которые нужно уплачивать не через ЕНП, а на конкретный КБК. К таким относятся:
фиксированный авансовый платеж по НДФЛ с патента иностранцев
госпошлина (кроме госпошлины, по которой арбитражный суд выдал исполнительный документ)
НПД и сборы за пользование объектами животного мира и водных биоресурсов (их можно, кстати, заплатить как на конкретные КБК, так и как ЕНП).
Реквизиты для оплаты можете посмотреть тут.
Цифровую пенсию хотите?
С 1 октября 2025 года по желанию пенсию и некоторые пособия можно будет получить в цифровых рублях. Есть даже первый счастливчик, который уже получил зарплату в этом формате.
Но, кажется, пока далеко не все вообще поняли, то такое цифровой рубль, как его хранить, тратить, переводить и т.д. На некоторые популярные вопросы мы попытались ответить в статье.
В целом для того, чтобы пользоваться цифровым рублем нужно установить приложение обслуживающего банка и подать согласие на открытие счета.
Главред рекомендует
Мем дня
Ваша пользуется лайфхаком: нет имущества — нет налогов редакция
