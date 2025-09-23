Личный кабинет ФНС перестал работать: физлица не могут посмотреть уведомления по налогам. 🤦‍♀️«Ночной бухгалтер» № 2022

Налогоплательщики не могут попасть ЛК ФНС

В личных кабинетах появились уведомления по имущественным налогам и НДФЛ, но пользователи не могут их посмотреть.

ЛК дал сбой в разных регионах, о проблемах при входе сообщают в Москве, Самаре, Владимире, Донецке, Санкт-Петербурге и других городах. Чат ФНС прямо кипит негодующими налогоплательщиками.

При этом пишут, что ситуация возникла не сегодня, сбои возникают регулярно. Есть даже сообщения о том, что войти в кабинет не получается неделями.

Один из советов — войти через приложение телефона, но не через вай-фай, а с помощью мобильного интернета.

До уплаты налогов по имуществу и уплаты НДФЛ с процентов по вкладам время есть — срок до 1 декабря включительно, но люди все равно переживают. От ФНС комментариев по поводу работы сервиса нет.

А как у вас обстоят дела со входом в ЛК?