Денежные переводы самому себе теперь станут подозрительными. 💸«Ночной бухгалтер» № 2058

Переводы от себя себе по СБП с дальнейшим переводом этих денег другому человеку станут подозрительными.
Возле умных колонок лучше не болтать лишнее.
В 2026 году покупка одного пенсионного балла обойдется на 5 тыс. дороже.
Люди теряют 1 трлн рублей в год из-за манипуляций с ценниками и уменьшения объема упаковок.
Общероссийский классификатор профессий и должностей обновят с 01.01.2026.
200 тыс. по СБП
Вышел новый приказ ЦБ с расширенными критериями операций, которые будут считаться подозрительными с 1 января 2026 года.
В список, в том числе, попали:
переводы от себя себе по СБП на сумму от 200 тыс. руб., если потом в течение суток человек перевел их другому человеку, которому ранее такие суммы не переводил.
Подозрения вызовет также внесение наличных через банкомат с использованием цифровой карты в течение 24 часов после перевода из-за границы на сумму свыше 100 тыс. руб.
Тссс… Молчание — золото
Рядом с умными колонками лучше не обсуждать чувствительную информацию, предупреждают эксперты.
Обсуждая вслух свои секреты, вы даете информацию для формирования вашего точного профиля. Анализируются ваши интересы, повседневные привычки и даже маршруты.
Совет от эксперта: выбирайте умную колонку, на которой есть кнопка отключения микрофона.
1 ИПК за 65 тыс.
Формировать свою будущую пенсию можно, в том числе за счет покупки пенсионных баллов.
В 2025 году 1 пенсионный балл СФР продавал за 60 тыс. рублей, а в 2026 году аналогичная покупка обойдется в 65 тыс.
Заплатив 65 тыс. рублей, вы получить 1 балл к пенсии, стоимость которого в 2026 году — 156,76 руб.
Наши читатели в комментариях подсчитали, что если покупать баллы ради прибавки к пенсии, то мужчина ощутит выгоду от такой покупки в 100 лет, женщина — в 95 лет.
900 грамм вместо 1 кг
Чтобы не шокировать покупателей повышением цен на продукты, производители уменьшают объем упаковки. Вместо 1 л молока продают 0,9 л. Такое явление называется шринкфляцией.
Магазины порой за какие-то товары цену указывают не за упаковку, а за 100 грамм. Все эти манипуляции с ценниками лишают россиян около 1 трлн руб. в год, подсчитали эксперты.
Поэтому предлагают обязать магазины указывать цену за стандартизированную единицу измерения (килограмм, литр).
ИИ и SMM
Коуч, спа-менеджер, копирайтер и SMM-менеджер, специалист по искусственному интеллекту, инженер по 3D-печати — эти и другие должности внесут в классификатор профессий, который не обновлялся уже много лет.
Обновленный классификатор начнет работать с 01.01.2026. Но на размере зарплат это никак не отразится, предупредили в Госдуме.
