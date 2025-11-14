Денежные переводы самому себе теперь станут подозрительными. 💸«Ночной бухгалтер» № 2058

1 ИПК за 65 тыс.

Формировать свою будущую пенсию можно, в том числе за счет покупки пенсионных баллов.

В 2025 году 1 пенсионный балл СФР продавал за 60 тыс. рублей, а в 2026 году аналогичная покупка обойдется в 65 тыс.

Заплатив 65 тыс. рублей, вы получить 1 балл к пенсии, стоимость которого в 2026 году — 156,76 руб.

Наши читатели в комментариях подсчитали, что если покупать баллы ради прибавки к пенсии, то мужчина ощутит выгоду от такой покупки в 100 лет, женщина — в 95 лет.