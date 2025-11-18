Сальдо ЕНС будет наследоваться. 💰«Ночной бухгалтер» № 2061

Сегодня в выпуске:
Налоговики отдадут переплату налогов на ЕНС наследникам умершего налогоплательщика.
Депутаты ищут способы защитить тех, кто покупает квартиры у пенсионеров, которые забирают жилье обратно, а деньги не возвращают.
Низкие ставки по УСН в регионах будут устанавливать по правилам Правительства.
Повышение МРОТ с 2026 года увеличит доход 5 млн россиян.
Для табачных компаний хотят ввести новый сбор 3% от выручки, чтобы лечить на эти деньги курильщиков.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Сальдо ЕНС после смерти
В НК РФ внесут норму, по которой положительное сальдо ЕНС будет переходить по наследству, а у нотариусов будет право запрашивать данные о сальдо в ФНС.
Сейчас у родственников умершего человека нет доступа к информации о его налоговой переплате и нет нормы НК РФ, позволяющей им эту переплату забрать.
Раньше Минфин заявлял, что переплата налогов не наследуется, а остается в бюджете. Но с недавних пор мнение поменялось (письмо ФНС от 20.02.2024 № БС-4-11/18881@). Налоговики согласны с тем, что сальдо ЕНС должно перейти к наследникам. Теперь этот механизм пропишут в НК РФ.
💳 15% на фактический остаток по счету
Откройте расчётный счёт в Ак Барс Банке: снимайте, оплачивайте, управляйте бюджетом…
И получайте ежемесячно 15% годовых на фактический остаток по акции «Как для себя»!
Срок сделки — от 30 до 90 календарных дней.
На остаток от 100 000 ₽ до 100 000 000 ₽.
Акция действует до 1 декабря — успейте заключить сделку по начислению процентов.
Реклама: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АК БАРС», ИНН 1653001805, erid 2W5zFH4kpeU
Продажа квартиры в 60+
Пенсионеры продают квартиру, а потом заявляют, что были не в себе и требуют вернуть им жилье обратно. В итоге покупатели остаются и без жилья, и без денег.
В этой связи депутаты предлагают ввести новые нормы:
при продаже квартиры человеком в возрасте от 60 лет в обязательном порядке предъявлять справку о дееспособности;
выплачивать покупателям компенсацию за утрату жилья, чтобы суды понимали, что вставая на сторону продавца, они подставляют бюджет.
Ставки по УСН
С 2026 года управлять региональными пониженными ставками по УСН будут федеральные власти.
Регионы смогут снижать ставки только для тех видов бизнеса, которые утвердит Правительство. Кроме того, кабмин также будет утверждать критерии для применения льготных ставок.
Как избежать НДС при доходах свыше 20 млн рублей
С 1 января 2026 года нас ждет новая налоговая реформа, большинство предпринимателей на УСН станут плательщиками НДС. Можно ли этого избежать? Да, если вы перейдете с 2026 года на АУСН. Подробнее о том кто, как и когда может перейти на спецрежим, расскажем на новом актуальном онлайн-курсе АУСН — 2026.
Вы получите не просто теорию, а готовые инструкции, калькуляторы и практические кейсы, чтобы принять взвешенное решение о переходе на этот режим.
Сейчас вы можете записаться на курс со скидкой 76% за 3 500 рублей. Записаться.
Прибавка к зарплате
5 миллионов россиян с 2026 года точно дождутся повышения зарплаты, подсчитали в Федерации профсоюзов. Потому что их зарплата = МРОТ, а с 2026 года МРОТ повысится.
Сбор совести
Скоро в России введут технологический сбор для производителей и импортеров электроники – до 5 000 руб. за каждую единицу товара.
А в Думе предложили ввести еще один сбор – «сбор совести». Под раздачу попадут производители и импортеры табачных изделий.
Размер сбора – 3% от выручки. Деньги пойдут на лечение курильщиков.
Главред рекомендует
Какие меры господдержки и налоговые льготы доступны вашему бизнесу.
А выгоден ли на самом деле АУСН с 2026 года: минусы, о которых молчат.
Комплексное решение для цифрового документооборота и отчетности.
Ежегодная конференция «Бухгалтерские новшества–2026» от Контур.Экстерна.
Что поменяется в ставках НДС с 2026 года: обзор поправок в НК РФ.
Мем дня
Ваша не курит и вам не советует редакция
Начать дискуссию