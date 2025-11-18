Сальдо ЕНС будет наследоваться. 💰«Ночной бухгалтер» № 2061

Сальдо ЕНС после смерти

В НК РФ внесут норму, по которой положительное сальдо ЕНС будет переходить по наследству, а у нотариусов будет право запрашивать данные о сальдо в ФНС.

Сейчас у родственников умершего человека нет доступа к информации о его налоговой переплате и нет нормы НК РФ, позволяющей им эту переплату забрать.

Раньше Минфин заявлял, что переплата налогов не наследуется, а остается в бюджете. Но с недавних пор мнение поменялось (письмо ФНС от 20.02.2024 № БС-4-11/18881@). Налоговики согласны с тем, что сальдо ЕНС должно перейти к наследникам. Теперь этот механизм пропишут в НК РФ.