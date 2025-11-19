ЦОК ОК БСН 17.11 Мобильная
Будут мониторить доход каждого вашего контрагента-самозанятого. 🔎«Ночной бухгалтер» № 2062

Индикатор риска подмены трудовых отношений с самозанятыми уточнят, чтобы никто не ушел от ответственности.

Сегодня в выпуске:

  • Выплаты каждому самозанятому в размере 35 тыс. рублей станут сигналом для проверки.

  • На работе лучше не спать.

  • Перечень расходов на УСН расширят.

  • Некоторым концессионерам на УСН дали льготу по НДС.

  • Работникам, которых вынудили уволиться, предлагают платить 3 оклада.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Выплаты самозанятым

Минтруд меняет индикатор риска подмены трудовых отношений с самозанятыми. Сейчас подозрение вызывает бизнес, у которого договоры с 35 самозанятыми, которым в среднем платят 35 тыс. руб. в месяц.

Но может быть такая ситуация, когда самозанятых — 100 и в среднем у них доход 25 тыс. руб. Такие фирмы не попадают под подозрение. Однако из этих 100 человек кто-то получает мало, а 35 человек — свыше 35 тыс., а в среднем у всех по 25 тыс.

Теперь такие компании тоже будут попадать под проверки, потому что учитывать будут доход каждого СМЗ.

Сон в рабочее время

В обед сотрудник может поспать, а сон в рабочее время может быть квалифицирован как дисциплинарный проступок.

Впрочем, эксперт считает, что за сон на рабочем месте уволить могут только в исключительных случаях – если возникли какие-то тяжелые последствия. Они возможны, если на работу уснул водитель, охранник, работник химического производства и т. д.

Расходы по УСН

С 2026 года упрощенцы смогут учитывать в расходах не только покупку нематериальных активов, но и на их модернизацию, достройку, реконструкцию.

Кроме того, при УСН теперь можно учитывать иные расходы, которые применяют компании на ОСНО.

Ставка НДС 5%

Ставку НДС 5% разрешили применять концессионерам-коммунальщикам на УСН, которые работают в небольших населенных пунктах.

Сейчас концессионеры должны платить НДС по общей ставке, даже если они на УСН и у них низкий доход. Малому бизнесу это может быть не выгодно. Но кто же будет заниматься коммуналкой в поселках? Поэтому для концессионеров на УСН ввели право на льготы по НДС.

Что еще поменяется в ставках НДС, мы разбирали тут.

Принудительное увольнение

В Минтруд направлено предложение установить ответственность работодателей за создание условий, которые вынуждают сотрудников увольняться «по собственному желанию».

Если сотрудника вынудили уволиться, ему будет положена компенсация в размере 3 среднемесячных зарплат.

