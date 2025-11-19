Будут мониторить доход каждого вашего контрагента-самозанятого. 🔎«Ночной бухгалтер» № 2062

Выплаты самозанятым

Минтруд меняет индикатор риска подмены трудовых отношений с самозанятыми. Сейчас подозрение вызывает бизнес, у которого договоры с 35 самозанятыми, которым в среднем платят 35 тыс. руб. в месяц.

Но может быть такая ситуация, когда самозанятых — 100 и в среднем у них доход 25 тыс. руб. Такие фирмы не попадают под подозрение. Однако из этих 100 человек кто-то получает мало, а 35 человек — свыше 35 тыс., а в среднем у всех по 25 тыс.

Теперь такие компании тоже будут попадать под проверки, потому что учитывать будут доход каждого СМЗ.