Будут мониторить доход каждого вашего контрагента-самозанятого. 🔎«Ночной бухгалтер» № 2062

Выплаты каждому самозанятому в размере 35 тыс. рублей станут сигналом для проверки.
На работе лучше не спать.
Перечень расходов на УСН расширят.
Некоторым концессионерам на УСН дали льготу по НДС.
Работникам, которых вынудили уволиться, предлагают платить 3 оклада.
Выплаты самозанятым
Минтруд меняет индикатор риска подмены трудовых отношений с самозанятыми. Сейчас подозрение вызывает бизнес, у которого договоры с 35 самозанятыми, которым в среднем платят 35 тыс. руб. в месяц.
Но может быть такая ситуация, когда самозанятых — 100 и в среднем у них доход 25 тыс. руб. Такие фирмы не попадают под подозрение. Однако из этих 100 человек кто-то получает мало, а 35 человек — свыше 35 тыс., а в среднем у всех по 25 тыс.
Теперь такие компании тоже будут попадать под проверки, потому что учитывать будут доход каждого СМЗ.
Сон в рабочее время
В обед сотрудник может поспать, а сон в рабочее время может быть квалифицирован как дисциплинарный проступок.
Впрочем, эксперт считает, что за сон на рабочем месте уволить могут только в исключительных случаях – если возникли какие-то тяжелые последствия. Они возможны, если на работу уснул водитель, охранник, работник химического производства и т. д.
Расходы по УСН
С 2026 года упрощенцы смогут учитывать в расходах не только покупку нематериальных активов, но и на их модернизацию, достройку, реконструкцию.
Кроме того, при УСН теперь можно учитывать иные расходы, которые применяют компании на ОСНО.
Ставка НДС 5%
Ставку НДС 5% разрешили применять концессионерам-коммунальщикам на УСН, которые работают в небольших населенных пунктах.
Сейчас концессионеры должны платить НДС по общей ставке, даже если они на УСН и у них низкий доход. Малому бизнесу это может быть не выгодно. Но кто же будет заниматься коммуналкой в поселках? Поэтому для концессионеров на УСН ввели право на льготы по НДС.
Что еще поменяется в ставках НДС, мы разбирали тут.
Принудительное увольнение
В Минтруд направлено предложение установить ответственность работодателей за создание условий, которые вынуждают сотрудников увольняться «по собственному желанию».
Если сотрудника вынудили уволиться, ему будет положена компенсация в размере 3 среднемесячных зарплат.
