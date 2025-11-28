Изменят правила трудоустройства мигрантов. 👷«Ночной бухгалтер» № 2068

Иностранные работники

В 2027 году запустят пилотный проект для целевого найма трудовых мигрантов. А в 2026 году для этого будут создавать нормативную базу.

Иностранцы будут проходить все проверки у себя на родине, а в Россию приезжать уже к конкретным работодателям. Самостоятельно искать себе работодателя по приезду в Россию они не смогут.