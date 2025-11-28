Изменят правила трудоустройства мигрантов. 👷«Ночной бухгалтер» № 2068

Сегодня в выпуске:
Иностранные работники
В 2027 году запустят пилотный проект для целевого найма трудовых мигрантов. А в 2026 году для этого будут создавать нормативную базу.
Иностранцы будут проходить все проверки у себя на родине, а в Россию приезжать уже к конкретным работодателям. Самостоятельно искать себе работодателя по приезду в Россию они не смогут.
Тайна в ЕГРЮЛ
Сейчас юрлица могут ограничить доступ к своим данным в ЕГРЮЛ, например из-за угрозы санкций. При этом на возобновление доступа они заявления могут и не подать.
Но теперь ФНС сама будет отменять ограничение и возобновлять полный доступ к ЕГРЮЛ, если оснований для ограничения уже нет. Такую поправку разработали в закон о госрегистрации юрлиц.
Детские пособия самозанятых
Для права на детские пособия учитывают все доходы семьи, в том числе – от предпринимательской деятельности.
В Госдуме предложили не учитывать доходы самозанятых, но только для многодетных матерей.
Автор идеи отмечает, что порой даже из-за небольшого дохода самозанятой мамы семья может лишиться пособий. Поэтому доходы по НПД он предлагает не учитывать.
Три работы
Можно работать 8 часов в день на основной работе и еще 4 часа – по совместительству.
Но имея трудовой договор по совместительству, можно заключить еще один. И тоже на 4 часа.
Количество трудовых договоров по совместительству не ограничено, ограничено, пояснил Роструд.
Таким образом, дополнительных работ может быть много, главное, чтобы на каждой из них время работы было не более 4 часов.
Дистанционная работа
Сотрудница с детьми до 14 лет может требовать для сея неполное рабочее время. Обязанность установить такой график у работодателя есть.
А вот переводить сотрудницу с маленьким ребенком на дистанционку работодатель не обязан, уточняет Роструд. Таким образом, работодатель может отказать сотруднице, выходящей из отпуска по уходу за ребенком в переводе ее на удаленную работу.
