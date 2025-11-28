ЦОК ОК МП 28.11 Мобильная
Изменят правила трудоустройства мигрантов. 👷«Ночной бухгалтер» № 2068

Принять на работу иностранцев «с улицы» уже не получится.

Сегодня в выпуске:

  • Работодатели смогут нанимать иностранцев только по приглашению.

  • Закрытые данные в ЕГРЮЛ будут открывать автоматически.

  • Доход многодетных мам-самозанятых предложили не учитывать для права на детское пособие.

  • Работать на трех работах не запрещено.

  • Работодатель не обязан переводить на дистанционку молодую маму.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Иностранные работники

В 2027 году запустят пилотный проект для целевого найма трудовых мигрантов. А в 2026 году для этого будут создавать нормативную базу.

Иностранцы будут проходить все проверки у себя на родине, а в Россию приезжать уже к конкретным работодателям. Самостоятельно искать себе работодателя по приезду в Россию они не смогут.

Тайна в ЕГРЮЛ

Сейчас юрлица могут ограничить доступ к своим данным в ЕГРЮЛ, например из-за угрозы санкций. При этом на возобновление доступа они заявления могут и не подать.

Но теперь ФНС сама будет отменять ограничение и возобновлять полный доступ к ЕГРЮЛ, если оснований для ограничения уже нет. Такую поправку разработали в закон о госрегистрации юрлиц.

Детские пособия самозанятых

Для права на детские пособия учитывают все доходы семьи, в том числе – от предпринимательской деятельности.

В Госдуме предложили не учитывать доходы самозанятых, но только для многодетных матерей.

Автор идеи отмечает, что порой даже из-за небольшого дохода самозанятой мамы семья может лишиться пособий. Поэтому доходы по НПД он предлагает не учитывать.

Три работы

Можно работать 8 часов в день на основной работе и еще 4 часа – по совместительству.

Но имея трудовой договор по совместительству, можно заключить еще один. И тоже на 4 часа.

Количество трудовых договоров по совместительству не ограничено, ограничено, пояснил Роструд.

Таким образом, дополнительных работ может быть много, главное, чтобы на каждой из них время работы было не более 4 часов.

Дистанционная работа

Сотрудница с детьми до 14 лет может требовать для сея неполное рабочее время. Обязанность установить такой график у работодателя есть.

А вот переводить сотрудницу с маленьким ребенком на дистанционку работодатель не обязан, уточняет Роструд. Таким образом, работодатель может отказать сотруднице, выходящей из отпуска по уходу за ребенком в переводе ее на удаленную работу.

Главред рекомендует

Мем дня

