На отчетность у бухгалтеров будет уходить меньше времени. ⏳«Ночной бухгалтер» № 2071

К 2030 году почти в 2 раза сократится время на подготовку налоговой отчетности.
Адрес электронной почты заменит юридический.
Для слетевших с ПСН будет новая форма заявления.
Разрешат в 2 раза больше сверхурочки.
ИИ займется медосмотром таксистов.
90 часов на отчеты
Сейчас бухгалтеры тратят 160 часов в год на формирование налоговой отчетности. В 2027 году на это дело будет уходить 120 часов, а в 2030 — 90 часов. Чтобы воплотить этот план в жизнь, примут такие меры:
сократят количество отчетов по НДФЛ и взносам (6-НДФЛ надо будет сдавать 1 раз в год);
некоторые отчеты объединят в один;
сократят отчетность по обособкам;
декларации по НДС сделают предзаполненными;
отменят сведения о застрахованных лицах при приеме на работу.
Адрес в ЕГРЮЛ
Компании, которые зарегистрированы по адресу директора, вместо физического адреса смогут использовать электронный.
В ЕГРЮЛ по таким компаниям будет указан адрес электронной почты. Он будет использоваться для связи с этой организацией.
Такой план предусмотрен в дорожной карте, разработанной кабмином.
Слет с ПСН
При утрате права на применение ПСН надо сдать заявление. Его форму поменяют. Причина в том, что лимит дохода по ПСН снижен.
Новая форма будет применяться с 1 января 2026 года.
240 часов сверхурочки
Сейчас по ТК РФ сверхурочная работа не может превышать 120 часов в год. К апрелю 2026 года этот норматив увеличат до 240 часов. Это одна из мер борьбы с дефицитом кадров.
Еще планируют сократить список профессий, запрещенных для женщин. Это касается, в частности, сфер транспорта и обрабатывающей промышленности.
Медосмотр от ИИ
Таксистов-смз освободят от предрейсовых медосмотров, потому что на практике они их все равно не проходят. Эта норма зачастую невыполнима.
Вместо врачей проводить медосмотр таксистов будет искусственный интеллект.
Водитель будет на камеру читать текст, а ИИ определит реакцию его глазного зрачка.
