Утренний бухгалтер № 6024. Как платить НДС на УСН, если лимит превышен в середине 2026 года: пример

Налоговики объяснили на примере, как платить НДС после превышения лимита в 2026 году.
Минфин: если товары оплатили до перехода на доходно-расходную упрощенку, учесть эти затраты не получится.
ФНС: для учета расходов на АУСН нужно выбить чек и на своей ККТ.
Какие разъяснения дала ФНС по страховым взносам с МРОТ за директора с 2026 года: собрали в обзоре.
Роструд: возвращение из командировки в выходной день нужно оплатить.
Физические лица должны платить страховые взносы и сдавать отчетность, если нанимают на работу иностранцев.
Как селлеру работать с НДС в 2026 году и адаптируйте учет, режим налогообложения и взаимодействие с платформами в условиях новых налоговых правил, узнаете здесь.
Приказом ФНС с 2026 года введены новые коды вычетов и доходов по НДФЛ.
Выемка документов при «камералке»: самая незаметная, но опасная поправка реформы — подробности в статье.
Объекты, облагаемые по кадастровой стоимости, не освобождаются от уплаты налога на имущество на АвтоУСН.
1 💲 Курс доллара подрос до 77,9 рублей, но все равно остается низким
2 Минтруд назвал отрасли, где занято больше всего людей
3 🚮 Для домохозяйств могут ввести льготы за вывоз сортированных отходов
4 Должен ли ИП соблюдать лимит остаточной стоимости ОС для применения АУСН
5 Котяков назвал самых востребованных специалистов в следующие 7 лет. Это медицинские и рабочие специальности
6 Как в 2026 году правильно составить кадровые локальные акты
7 ❓ Нужно ли платить страховые взносы, если с директором нет трудового договора: ответ ФНС
8 Если срок действия сертификата подписи истек, удаленно получить новый нельзя
9 Роструд: можно ли не платить премию, если работник получил дисциплинарное взыскание
10 ФНС: можно ли перейти на АУСН, если у ИП кредит в неуполномоченном банке
11 ❗ С 2026 года будут новые коды вычетов и доходов по НДФЛ
12 📅 Как переносить выходные на новогодних каникулах, если в компании пятидневка с выходными в воскресенье и понедельник
13 ❗ ФНС: за директора на СВО тоже надо платить взносы с МРОТ
14 Минфин: вклад в имущество — это «налогонейтральная операция»
15 Как учесть расходы при переходе с 2026 года на УСН «доходы минус расходы», а товар оплатили в 2025
16 👔 Какие разъяснения дала ФНС по страховым взносам с МРОТ за директора с 2026 года: обзор
17 🔒 Роскомнадзор заблокировал FaceTime
18 🙅 На АУСН освобождение от налога на имущество действует не для всех объектов
19 Росреестр увеличит сроки регистрации сделок с пожилыми собственниками жилья
20 Собянин: во всех секторах экономики Москвы не хватает кадров
21 Когда рассчитывать НДС на УСН, если лимит дохода превысили в середине 2026 года: пример от УФНС
22 Повышение налога на прибыль принесло казне почти 3 трлн рублей в 2025 году
23 Какие налоговые сервисы помогут быстро разблокировать счет
24 Для исполнения положений закона о налоговых изменениях ФНС готовит 12 НПА
25 🎉 Спрос на новогодние корпоративы упал на 30% в 2025 году
26 ФНС уточнила, как правильно настроить ККТ при переходе на АУСН
27 На АУСН можно перечислять зарплату третьему лицу
28 Роскомнадзор изменил подход к блокировке контента, чтобы противостоять обходу ограничений через VPN
29 💬 В мессенджере MAX можно задать вопрос Путину
30 Законопроект об учете добровольческой службы для пенсии за выслугу лет приняли в первом чтении
31 ❗ Для учета расходов на АУСН нужно выбить чек и на своей ККТ
32 ФНС: физлица-не ИП должны платить страховые взносы и сдавать отчетность, если нанимают на работу иностранцев
33 У публичных компаний будет приоритет при получении субсидий
34 Росфинмониторинг получит доступ к переводам по СБП
35 Когда бизнесу нужно обжаловать решения налоговиков по результатам проверки
36 🚀 Топовые онлайн-курсы для карьерного прорыва в 2026 году
37 Возвращение из командировки в выходной день нужно оплатить
38 7,7 тысяч предпринимателей Краснодарского края стали платить НДС в 2025 году
Повышение НДС с 1 января 2026 года: что важно успеть до конца 2025 года
