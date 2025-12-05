Утренний бухгалтер № 6024. Как платить НДС на УСН, если лимит превышен в середине 2026 года: пример

Налоговики объяснили на примере, как платить НДС после превышения лимита в 2026 году.

Минфин: если товары оплатили до перехода на доходно-расходную упрощенку, учесть эти затраты не получится.

ФНС: для учета расходов на АУСН нужно выбить чек и на своей ККТ.

Какие разъяснения дала ФНС по страховым взносам с МРОТ за директора с 2026 года: собрали в обзоре.

Роструд: возвращение из командировки в выходной день нужно оплатить.

Физические лица должны платить страховые взносы и сдавать отчетность, если нанимают на работу иностранцев.

Как селлеру работать с НДС в 2026 году и адаптируйте учет, режим налогообложения и взаимодействие с платформами в условиях новых налоговых правил, узнаете здесь.

Приказом ФНС с 2026 года введены новые коды вычетов и доходов по НДФЛ.

Выемка документов при «камералке»: самая незаметная, но опасная поправка реформы — подробности в статье.

Объекты, облагаемые по кадастровой стоимости, не освобождаются от уплаты налога на имущество на АвтоУСН.