Утренний бухгалтер № 6024. Как платить НДС на УСН, если лимит превышен в середине 2026 года: пример

УФНС дало разъяснения по изменениям, которые вступают в силу с 2026 года.

Налоговики объяснили на примере, как платить НДС после превышения лимита в 2026 году.

Минфин: если товары оплатили до перехода на доходно-расходную упрощенку, учесть эти затраты не получится.

ФНС: для учета расходов на АУСН нужно выбить чек и на своей ККТ.

Какие разъяснения дала ФНС по страховым взносам с МРОТ за директора с 2026 года: собрали в обзоре.

Роструд: возвращение из командировки в выходной день нужно оплатить.

Физические лица должны платить страховые взносы и сдавать отчетность, если нанимают на работу иностранцев.

Как селлеру работать с НДС в 2026 году и адаптируйте учет, режим налогообложения и взаимодействие с платформами в условиях новых налоговых правил, узнаете здесь.

Приказом ФНС  с 2026 года введены новые коды вычетов и доходов по НДФЛ.

Выемка документов при «камералке»: самая незаметная, но опасная поправка реформы — подробности в статье.

Объекты, облагаемые по кадастровой стоимости, не освобождаются от уплаты налога на имущество на АвтоУСН.

Бухгалтеры по всей стране оценили своё профессиональное счастье в исследовании Финлида от Точка Банка. Что оказалось самым важным — зарплата, уважение или автоматизация? Узнайте, как выглядит формула счастья бухгалтера.

Разборы законов

Регистрация ООО и ИП через банк: алгоритм и нюансы. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как зарегистрировать ООО или ИП через банк.

Налоговая реформа – 2026 для бухгалтеров маркетплейсов: ключевые изменения и новые требования. Конспект вебинара с видео

Разобрали новые лимиты, изменения по страховым взносам, НДС и проблемы выбора ставки на УСН, а также важные изменения для селлеров в 2026.

Расчеты с работниками в новогодние праздники: зарплата, премии, отпуска, переработки

С приближением новогодних праздников бухгалтеры вынуждены производить расчеты по декабрьским выплатам. Отпуска, больничные, командировки, переработки имеют нюансы при начислении. Какие, рассмотрим ниже.

Допсоглашения к договору из-за увеличения ставки НДС до 22% с 2026 года: варианты формулировок

С 1 января 2026 года повышена ставка НДС с 20% до 22% и понижен порог доходов на УСН, преодоление которого делает упрощенца плательщиком НДС. В этой связи необходимо пересматривать длящиеся договоры.

Новогодние подарки партнерам: НДС, налог на прибыль, взносы

Многие компании задумываются дарить или нет подарки партнерам на Новый год. Они обходятся в круглую сумму, но на них нельзя уменьшить прибыльную базу и придется заплатить НДС в бюджет. Рассмотрим, какие налоговые последствия возникают при вручении подарков бизнес-партнерам.

Новости

1 💲 Курс доллара подрос до 77,9 рублей, но все равно остается низким

2 Минтруд назвал отрасли, где занято больше всего людей

3 🚮 Для домохозяйств могут ввести льготы за вывоз сортированных отходов

4 Должен ли ИП соблюдать лимит остаточной стоимости ОС для применения АУСН

5 Котяков назвал самых востребованных специалистов в следующие 7 лет. Это медицинские и рабочие специальности

6 Как в 2026 году правильно составить кадровые локальные акты

7 ❓ Нужно ли платить страховые взносы, если с директором нет трудового договора: ответ ФНС

8 Если срок действия сертификата подписи истек, удаленно получить новый нельзя

9 Роструд: можно ли не платить премию, если работник получил дисциплинарное взыскание

10 ФНС: можно ли перейти на АУСН, если у ИП кредит в неуполномоченном банке

11 ❗ С 2026 года будут новые коды вычетов и доходов по НДФЛ

12 📅 Как переносить выходные на новогодних каникулах, если в компании пятидневка с выходными в воскресенье и понедельник

13 ❗ ФНС: за директора на СВО тоже надо платить взносы с МРОТ

14 Минфин: вклад в имущество — это «налогонейтральная операция»

15 Как учесть расходы при переходе с 2026 года на УСН «доходы минус расходы», а товар оплатили в 2025

16 👔 Какие разъяснения дала ФНС по страховым взносам с МРОТ за директора с 2026 года: обзор

17 🔒 Роскомнадзор заблокировал FaceTime

18 🙅 На АУСН освобождение от налога на имущество действует не для всех объектов

19 Росреестр увеличит сроки регистрации сделок с пожилыми собственниками жилья

20 Собянин: во всех секторах экономики Москвы не хватает кадров

21 Когда рассчитывать НДС на УСН, если лимит дохода превысили в середине 2026 года: пример от УФНС

22 Повышение налога на прибыль принесло казне почти 3 трлн рублей в 2025 году

23 Какие налоговые сервисы помогут быстро разблокировать счет

24 Для исполнения положений закона о налоговых изменениях ФНС готовит 12 НПА

25 🎉 Спрос на новогодние корпоративы упал на 30% в 2025 году

26 ФНС уточнила, как правильно настроить ККТ при переходе на АУСН

27 На АУСН можно перечислять зарплату третьему лицу

28 Роскомнадзор изменил подход к блокировке контента, чтобы противостоять обходу ограничений через VPN

29 💬 В мессенджере MAX можно задать вопрос Путину

30 Законопроект об учете добровольческой службы для пенсии за выслугу лет приняли в первом чтении

31 ❗ Для учета расходов на АУСН нужно выбить чек и на своей ККТ

32 ФНС: физлица-не ИП должны платить страховые взносы и сдавать отчетность, если нанимают на работу иностранцев

33 У публичных компаний будет приоритет при получении субсидий

34 Росфинмониторинг получит доступ к переводам по СБП

35 Когда бизнесу нужно обжаловать решения налоговиков по результатам проверки

36 🚀 Топовые онлайн-курсы для карьерного прорыва в 2026 году

37 Возвращение из командировки в выходной день нужно оплатить

38 7,7 тысяч предпринимателей Краснодарского края стали платить НДС в 2025 году

Мероприятия

Трудовое законодательство: обзор нововведений в 2026 году, разбор сложных вопросов

Дата проведения: 5 декабря, пятница

Кадры, воинский учет и персональные данные – 2026: практическая консультация с экспертом Еленой Пономаревой

Дата проведения: 5 декабря, пятница

1С-2026: практическая консультация с экспертом Константином Соболевским

Дата проведения: 8 декабря, понедельник

НДС – 2026 для селлеров маркетплейса на ОСНО и УСН

Дата проведения: 9 декабря, вторник

Мастер-класс Сопровождение выездной налоговой проверки: от первого требования до подписания акта

Дата проведения: 9 декабря, вторник

Финансовое планирование на 2026 год: как выжить и расти в новой реальности

Дата проведения: 10 декабря, среда

Когда и на сколько в 2026 году повысят пенсии

В 2026 году повышение пенсий будет в январе, апреле и августе. Рассказываем, кому и на сколько.

Приложение «Мой налог»: как пользоваться

Приложение «Мой налог» — основной рабочий инструмент самозанятого. В нем можно посмотреть годовую выручку, создать чек, уплатить налог и запросить справку о доходах. Подготовили полную инструкцию по использованию приложения с наглядными скриншотами.

Получение денежных средств в качестве вклада в уставный капитал ООО: как провести операцию в 1С 8.3

Уставный капитал — это взнос учредителей бизнеса, который необходим для запуска компании после ее регистрации, который одновременно является гарантией перед кредиторами при банкротстве.

Утренний бухгалтер № 6023. НКО не будет платить взносы за директора без зарплаты, а все остальные — да

С 2026 года нужно платить страховые взносы за руководителя с суммы не меньше МРОТ.

Как вернуть средства третьему лицу, оплатившему авиабилеты

При возврате средств физлицу все просто — возврат осуществляется по заявлению покупателя, и организация пробивает чек. Как быть, если договор заключен с физическим лицом, а оплату произвело третье лицо?

Как работает продажа товара юрлицу на Wildberries

При продажах юридическим лицам маркетплейс выступает агентом — продает товары от имени продавца и берет за это свою комиссию. Рассказываем, как работает продажа юрлицам на Wildberries.

Как начислить компенсацию за задержку зарплаты в 1С:ЗУП

Разберем порядок начисления компенсации в программе 1С 8.3 ЗУП.

Организация купила товар в Казахстане и там же продала: сдавать ли расчет сумм, выплаченных иностранным организациям

Если организация закупает товар у иностранной компании и продает другой, то возможно ей придется сдавать отчет о доходах, выплаченных иностранной компании. Но для этого нужно учесть, будет ли российская организация агентом по налогу на прибыль.

Корпоративный спор: как прописать доли в уставе, чтобы избежать конфликтов между учредителями

Корпоративные споры — одна из самых распространенных проблем в бизнесе, особенно в обществах с ограниченной ответственностью, где распределение долей между участниками играет главную роль. Некорректно сформулированные или недостаточно ясно изложенные положения устава могут привести к конфликтам, спорам и к стагнации управленческих процессов.

Банковские технологии на службе у бухгалтера: как банки помогают ускорить работу и избежать блокировок

Могут ли технологии избавить бухгалтера от рутины? Искусственный интеллект — конкурент или помощник? Как цифровые инструменты меняют работу бухгалтеров? Эти и другие темы обсудим на предстоящем БУХ.СОВЕТЕ 2026 — главной конференции для бухгалтеров про учет и налоги в 2026 году.

ТОП–10 направлений франшиз для малого бизнеса в России в 2026 году

Какую франшизу открыть в 2026 году? Разбираем 10 направлений франшиз для малого бизнеса в 2026 году — от кофеен и ПВЗ до балетных школ и клининга. Сколько вложить, когда окупится и как не ошибиться с выбором.

Зачем нужен уголок потребителя и как его оформить в 2026 году

Закон о защите прав потребителей требует, чтобы организации и ИП размещали информацию о бизнесе в общем доступе. Для этого чаще всего используется так называемый «уголок потребителя». Как правильно его оформить, какие санкции последуют за его отсутствие — рассказали в статье.

Прожиточный минимум с 1 января 2026 года: на сколько изменится в России

В статье разберем, каким будет новый прожиточный минимум в 2026 году для трудоспособных, детей и пенсионеров, как его считают и как изменение отразится на деньгах граждан.

Счет покупателю в 1С 8.3: пошаговая инструкция

В программе 1С 8.3 разработан простой и удобный механизм выставления счетов покупателю. Давайте рассмотрим на примере.

Ввели новые коды доходов и вычетов по НДФЛ. 🔡«Ночной бухгалтер» № 2073

Для образовательного соцвычета по НДФЛ будут разные коды вычетов при обучении в РФ и за границей.

Как добавить ОКВЭД для ИП онлайн в 2026 году

ИП может добавить ОКВЭД не выходя из дома. Рассказываем, как внести изменения в ЕГРИП онлайн.

Обменник криптовалют в 2025 году: как работает рынок и где проводить сделки безопасно

Электронный УПД с 1 января 2026 года: топ вопросов и ответов

«Обеление» экономики: как власти планируют вывести бизнес из тени и к чему это приведет

Дизайн-проект интерьера дома в стиле минимализм в Адлере

Дебиторка, остатки, НДС: как бухгалтеру за 5 минут собрать для директора наглядный отчет в 1С

Купить USDT в Москве: 5 правил выбора криптообменника

Что будет, если не платить налоги самозанятому: новый порядок взыскания задолженности с 1 ноября 2025

Банкротство для игроков: как избавиться от долгов по лудомании и встать на ноги

Выемка документов при «камералке»: самая незаметная, но опасная поправка реформы

Маркировка косметики, парфюмерии и бытовой химии 2026: как работать без штрафов

Федресурс и лицензии. Инструкция по публикации лицензии в реестре Федресурс для всех организаций и ИП

Бизнес на УСН начинает платить НДС с 2026 года: примеры, как уведомить об этом контрагентов

Нарушения в сфере интернет-рекламы: увеличение штрафов до 1 млн рублей

❄️ Онлайн-курсы для уверенной работы в 2026 году со скидками до 75%

Повышение НДС с 1 января 2026 года: что важно успеть до конца 2025 года

Бухгалтер Зарплата от 80000 ₽, Нижний Новгород, Гибкий график

Разбор эмитента: Газпром нефть

УСН стала плательщиком НДС. Но из правила есть исключения

Бухгалтерский аутсорсинг как элемент антикризисной стратегии

💥Обзор новостей: досудебное рассмотрение жалоб налоговиками сделают открытым, шуметь в новогоднюю ночь нельзя, Roblox заблокирован

Как долго продержится уровень 2600? Оценка рисков и возможностей для инвестора

Чек-лист по НДС с 2026 года

Что на самом деле значит оптимизация налогов?

Где и как найти хорошего бухгалтера: гид для руководителя

Выросла ставка НДС: кто оплатит НДС (решение КС от 25.11.2025 г. № 41-П по длящимся договорам)

Как CRM-маркетинг помогает юридической практике увеличивать доход

На каких условиях привлечь инвестора: детальное руководство для владельцев бизнеса

Ошибки в аренде, которые приводят к доначислениям

Календарь вебинаров и практических консультаций для бухгалтера на «Клерке» в декабре 2025

Разбор новых облигаций Селигдар 001Р-08 и 001Р-09: два способа получить премию к рынку

Варианты оптимизации налоговой нагрузки на бизнес

🕵️♂️Нюансы налогового контроля. Часть 1: как инспекция доказывает сомнительные сделки по ст. 54.1 НК РФ

Электронный аукцион 44-ФЗ простыми словами: как не проиграть тендер из-за мелочи

Аутсорсинг линейного персонала: как перестать переплачивать за штат и при этом не поссориться с ФНС и трудовой

