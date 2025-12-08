ЦОК ОК Нейронка 05.12 Мобильная
Утренний бухгалтер № 6025. Нужно ли платить на АУСН страховые взносы за директора из МРОТ

ФНС разъяснила, распространяется ли на АУСН обязанность уплачивать страховые взносы за директора – единственного учредителя компании.

ФНС: тариф страховых взносов на АУСН в 2026 году не меняется, то есть за руководителя платить не придется.

Через два года завершится пенсионная реформа: какой возраст выхода на пенсию для 2026 года.

У налоговиков спрашивают, где взять деньги для уплаты страховых взносов за директора, если вообще нет доходов.

Названы условия сохранения нулевой налоговой ставки при переходе с УСН на ПСН.

Новый законопроект запретит работать в табачных и алкогольных магазинах, а также в барах и кальянных людям до 21 года.

В личном кабинете налогоплательщика можно получить справку о банковских счетах.

Как с 2026 года платить взносы с МРОТ за директора, если есть районный коэффициент: поясняет ФНС.

Особенности учета НДС при УСН «доходы минус расходы»: инструкцию для бухгалтера 2026 найдете в статье.

Если ИП на патенте ведет деятельность со ставкой 0% и с другой ставкой – нужно вести раздельный учет.

Разборы законов

Как считают пени по УСН при утрате права на ПСН: разъяснения ФНС

Слет с ПСН на УСН при утрате права на патент идет задним числом, но пени начислят только с текущей даты. Техническая возможность сделать такой расчет у ФНС есть.

Что такое реестр недобросовестных поставщиков и кто туда попадает. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, за что компании могут попасть в РНП и как проверить поставщика в этом реестре.

Налоговая реформа – 2026 для бухгалтеров маркетплейсов: ключевые изменения и новые требования. Конспект вебинара с видео

Разобрали новые лимиты, изменения по страховым взносам, НДС и проблемы выбора ставки на УСН, а также важные изменения для селлеров в 2026.

Может ли работодатель установить разный размер праздничных премий

Это больной вопрос. Казалось бы, почему нет, если сотрудница, например, заполучила дисциплинарное взыскание как раз накануне 8 марта, или сотрудник — лентяй, и в принципе не заслуживает никаких премий. Проблема в том, что такая дифференциация может подвести работодателя под суд.

Регистрация ООО и ИП через банк: алгоритм и нюансы. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как зарегистрировать ООО или ИП через банк.

