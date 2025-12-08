Утренний бухгалтер № 6025. Нужно ли платить на АУСН страховые взносы за директора из МРОТ

ФНС: тариф страховых взносов на АУСН в 2026 году не меняется, то есть за руководителя платить не придется.
Через два года завершится пенсионная реформа: какой возраст выхода на пенсию для 2026 года.
У налоговиков спрашивают, где взять деньги для уплаты страховых взносов за директора, если вообще нет доходов.
Названы условия сохранения нулевой налоговой ставки при переходе с УСН на ПСН.
Новый законопроект запретит работать в табачных и алкогольных магазинах, а также в барах и кальянных людям до 21 года.
В личном кабинете налогоплательщика можно получить справку о банковских счетах.
Как с 2026 года платить взносы с МРОТ за директора, если есть районный коэффициент: поясняет ФНС.
Особенности учета НДС при УСН «доходы минус расходы»: инструкцию для бухгалтера 2026 найдете в статье.
Если ИП на патенте ведет деятельность со ставкой 0% и с другой ставкой – нужно вести раздельный учет.
— Как считают пени по УСН при утрате права на ПСН: разъяснения ФНС
Слет с ПСН на УСН при утрате права на патент идет задним числом, но пени начислят только с текущей даты. Техническая возможность сделать такой расчет у ФНС есть.
— Что такое реестр недобросовестных поставщиков и кто туда попадает. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, за что компании могут попасть в РНП и как проверить поставщика в этом реестре.
— Налоговая реформа – 2026 для бухгалтеров маркетплейсов: ключевые изменения и новые требования. Конспект вебинара с видео
Разобрали новые лимиты, изменения по страховым взносам, НДС и проблемы выбора ставки на УСН, а также важные изменения для селлеров в 2026.
— Может ли работодатель установить разный размер праздничных премий
Это больной вопрос. Казалось бы, почему нет, если сотрудница, например, заполучила дисциплинарное взыскание как раз накануне 8 марта, или сотрудник — лентяй, и в принципе не заслуживает никаких премий. Проблема в том, что такая дифференциация может подвести работодателя под суд.
— Регистрация ООО и ИП через банк: алгоритм и нюансы. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как зарегистрировать ООО или ИП через банк.
1 💲 Курс доллара упал уже до 76 рублей
2 🍭 Назвали среднюю стоимость сладкого новогоднего подарка детям в 2025 году
3 ♿ На оборудование рабочего места для инвалидов можно получить до 200 тыс. рублей
4 26% работодателей перестают платить премии сотрудникам, которые выбрали «тихое увольнение»
5 Туристический налог вводится еще в одном городе Хабаровского края
6 Госдума определит условия оказания услуг средствами размещения помимо гостиниц
7 Впервые в России рассчитали «формулу счастья бухгалтера»
8 На АУСН не обязательно переходить с начала года
10 Пенсионерам предложили доплачивать не меньше 1,5 прожиточного минимума каждый год
11 К 2028 году завершится пенсионная реформа: какой возраст выхода на пенсию для 2026 года
12 Налоговая назвала основные ошибки при заполнении НДС-декларации в 2025 году
13 💸 ЦБ частично снимет ограничения на перевод средств за рубеж с 8 декабря 2025 года
15 Перед снижением ключевой ставки инвесторы начали закупаться ОФЗ
16 С 14 декабря 2025 не будет ограничений по суммам банковских гарантий для таможни
17 Депутаты хотят запретить торговать табаком и алкоголем сотрудникам младше 21 года
18 На АвтоУСН есть срок передачи сведений о доходах и расходах. Он истекает сегодня, 5 декабря 2025
19 ФНС подсказала, как отозвать сертификат электронной подписи
21 🏡 Стоимость частных домов в Краснодарском крае выросла на 13%
22 ФНС назвала условия сохранения нулевой налоговой ставки при переходе с УСН на ПСН
24 С 2026 года станет больше оснований для восстановления расходов при исчислении НДД
27 Какие налоговые льготы могут получить предпенсионеры
28 📄 В личном кабинете ФНС можно получить справку о банковских счетах
29 Минцифры обновило список сайтов, которые будут работать при ограничении мобильного интернета
30 Не все субсидии учитывают для налога на прибыль
32 ❓❓❓ У ФНС спрашивают, где взять деньги для уплаты страховых взносов за директора, если вообще нет доходов
33 Банки закрыли в три раза больше отделений в 2025 году
34 ❓ ФНС: как с 2026 года платить взносы с МРОТ за директора, если есть районный коэффициент
35 Региональные власти смогут формировать свои белые списки сайтов и приложений
37 ФНС: как вести учет на ПСН при разных налоговых ставках
38 ❗ ФНС: нужно ли платить на АУСН страховые взносы за директора
39 Кабмин выделил дополнительные 670 млн рублей на пенсии жителей новых регионов РФ
41 С 1 января 2026 года АУСН появится в Волгоградской области
1С-2026: практическая консультация с экспертом Константином Соболевским
Дата проведения: 8 декабря, понедельник
НДС – 2026 для селлеров маркетплейса на ОСНО и УСН
Дата проведения: 9 декабря, вторник
Мастер-класс Сопровождение выездной налоговой проверки: от первого требования до подписания акта
Дата проведения: 9 декабря, вторник
Дата проведения: 9 декабря, вторник
Финансовое планирование на 2026 год: как выжить и расти в новой реальности
Дата проведения: 10 декабря, среда
Дата проведения: 10 декабря, среда
IХ Всероссийская бухгалтерская конференция. БУХ.СОВЕТ 2026
Дата проведения: 11 декабря, четверг
Антикризисное управление проектами: как сохранить маржу в условиях спада на рынке с помощью 1С:PM
Дата проведения: 11 декабря, четверг
Дата проведения: 11 декабря, четверг
— Утренний бухгалтер № 6024. Как платить НДС на УСН, если лимит превышен в середине 2026 года: пример
УФНС дало разъяснения по изменениям, которые вступают в силу с 2026 года.
— Исполнительная надпись нотариуса: что это значит и как отменить
Что такое исполнительная надпись нотариуса, как по ней взыскивают долг без суда и как оспорить и отменить такую надпись через суд.
— Как списать материалы: методы, нормы, документы, проводки. Пошаговая инструкция для бухгалтера
Компания прибегает к списанию материалов по разным причинам: когда решила продать их или они испортились. Рассмотрим как произвести списание в каждом конкретном случае и провести эти операции в бухгалтерском учете.
— Работа в ночное время — как оплачивается и оформляется
Работа ночью — не редкость в сферах с круглосуточным графиком: медицине, логистике, охране, IT. Но как именно должен оплачиваться такой труд и какие документы оформлять работодателю? Разбираем нормы ТК, минимальные доплаты и оформление.
— Как провести вводный инструктаж по охране труда при приеме на работу
При приеме на работу необходимо ознакомить сотрудника с правилами безопасности и охраны труда. Этот инструктаж обязателен для всех работодателей. Как провести вводный инструктаж и не нарваться на штрафы от ГИТ — рассказали в статье.
— Как цессионарию отразить в декларации по НДС приобретение права требования по займу
По договору переуступки права требования (цессии) одна сторона покупает у другой задолженность и становится новым кредитором. Рассказываем, в каком разделе и как отражать операции по этому договору.
— Контрагент из ЕАЭС оказывает транспортно-экспедиторские услуги: что будет с НДС и налогом на прибыль
При работе с контрагентами из ЕАЭС важно определить место реализации услуг. Это нужно как для исчисления НДС, так и для налога на прибыль. Рассказываем, как быть при транспортно-экспедиторских услугах.
— Как оформить частичный возврат от покупателя в 1С
Если покупатель вернул товар, который реализовали в 1 квартале, то неясно: нужно ли подавать уточненную декларацию за 1 квартал? Рассказываем, как оформить операцию в 1С и как быть с НДС.
— Как учесть отрицательное вознаграждение Wildberries
При работе с маркетплейсами нужно учитывать комиссию агента и дополнительные услуги. Как учитывать отрицательное вознаграждение и почему оно возникает?
— Единое пособие на детей в 2026 году: что изменится
Единое пособие в 2026 году: правило 8 МРОТ, нулевой доход, какие выплаты и алименты учитываются, что исключают из дохода и как не лишиться права на пособие.
— Карточка работника Т-2: зачем нужна и стоит ли ее вести в 2026 году
Ведение карточки Т-2 не является обязательным. Однако многие кадровики продолжают ее вести. Зачем нужна личная карточка Т-2, стоит ли с ней работать и какие данные в ней указывать — рассказали в статье.
— Самые важные письма Минфина и ФНС за ноябрь, учет новогодних подарков партнерам, МРОТ-2026 и зарплата: экспертный обзор для бухгалтера
ФНС и Минфин регулярно выпускают разъяснения для налогоплательщиков. А мы собираем их в одном месте для удобства бухгалтеров.
— Какой ценой удержать рабочих: три решения, которые снизят текучку кадров
Почти каждое российское производство, от пищевых комбинатов до крупных заводов, сегодня работает в условиях постоянной текучки линейного персонала. Ситуация не меняется годами: предприятия, которые исторически сталкивались с высоким оттоком сотрудников, продолжают жить в этом режиме. В статье разобрали, как решить эту проблему.
— ИП умер: кому перейдет бизнес и долги, что ждет работников
Что происходит с бизнесом, когда предприниматель больше не может им управлять? Даже точнее — если управлять некому, поскольку ИП умер. Далеко не все «прекращается» автоматически. Есть нюансы, от которых зависит и судьба сотрудников, и наследников, и имущества покойного в целом.
— Разбираем изменения в трудовом праве и работе с персданными, как сдать отчетность за 2025 г., все изменения в НК в 2026 г. Обзор мероприятий с 1 по 15 декабря
Подготовили дайджест мероприятий для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!
— Кому нужен медосмотр при приеме на работу в 2026 году
Для некоторых профессий и категорий работников медосмотр при трудоустройстве обязателен. Приведем подробный перечень.
— Налоговиков не волнует, где нулевая фирма будет брать деньги для взносов за директора. 😳«Ночной бухгалтер» № 2074
Организация без дохода должна ежемесячно платить 8 тыс. рублей за директора без зарплаты. Думайте сами, где вы будете брать на это деньги.
— Российский IT-дайджест #17: суверенный интернет, SIM по ГОСТу и новый культ «своего» софта
Новости российского IT за неделю.
Пошаговое руководство, как автоматизировать бухгалтерский учет
Exchagent: международные расчеты и формирование бизнес-структур
❄️ Онлайн-курсы для уверенной работы в 2026 году со скидками до 75%
Как оплатить ChatGPT — обзор доступных способов для российских пользователей
Где и как обменять USDT в России: подробное руководство по обмену в 2025 году
Продвижение мебельных сайтов: стратегия, кейсы и как увеличить продажи мебели из поиска
Что такое казначейское сопровождение
Что относится к персональным данным: объясняем простым языком
Особенности учета НДС при УСН «доходы минус расходы»: инструкция для бухгалтера 2026
Лицензия на образовательную деятельность онлайн-школ в 2025: как получить и обезопасить бизнес
Налоговая реформа — 2026: обзор основных изменений
Доход пенсионеров от подработки вырос на 17% за год: как этот тренд влияет на рынок труда
Как составить график отпусков на 2026 год: порядок и сроки
Как пополнить Alipay и WeChat из России в 2025 году: полный гайд для бизнеса и частных лиц
Как бизнесу увеличить продажи в 2026 году: методы и инструменты в личном кабинете ОФД
Налоговая реформа 2026: продолжаем готовиться к нововведениям
⚡️Отчет Транснефти за 9 месяцев 2025 года. Сколько заработано дивидендов?
Борьба с дроблением внезапно ударила по тем, кто никогда не дробил
💥Обзор новостей: ЕС включил Россию в список высокорисковых стран, банкам хотят запретить владеть маркетплейсами, РКН заблокировал FaceTime и Snapchat
На одних ожиданиях рынок долго не удержишь. К чему готовиться инвестору
Кто сказал , что при АУСН нельзя делать переводы физлицам?!
Никто не знает, что произойдет. Важно просто быть адаптивным
Перемещение имущества между держателями: как провести операцию без ошибок и бумажной волокиты
Матпомощь до 1 миллиона рублей при рождении ребенка: что изменится с 2026 года
Взносы за директора с МРОТ: нужно ли начислять страховые взносы в 2026 году, если директор не получает зарплату, в отпуске или декрете
О ставке по НДС при продаже лекарственных средств
Испанский стыд, льготы для релокантов, отмена льгот для бизнеса в международном обзоре
АУСН, новогодние начисления, МРОТ-2026 и новые требования ФНС. Дайджест подписки Клерк.Плюс
«Эффект Долиной» — все, что вам надо знать об этом разводе. Как не остаться без квартиры и денег
Put и Call оферты в облигациях: ваша страховка и скрытая ловушка
Netflix покупает Warner Bros. Discovery и стриминговую площадку HBO Max
На Клерке появилась новая игра — «Кликер». Успели доделать к пятнице 🎉
