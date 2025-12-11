8032 ЦОК ОК НДС на УСН Мобильная
Утренний бухгалтер № 6028. В 2026 году заработают новые правила зачета взносов и НДФЛ с сальдо ЕНС

В 2026 году сдавать уведомления можно будет заранее хоть за весь год вперед. Поэтому и зачет по ним будет по новым правилам.

Новое правило про предварительные уведомления и зачет по ним с сальдо ЕНС заработает с 1 сентября 2026 года. Пример и таблица сроков.

Подготовлен второй пакет мер по защите от мошенников: международные звонки запретят и введут детские сим-карты.

К эксперименту с автоУСН с 2026 года присоединится еще 16 регионов и 3 банка.

Росфинмониторинг будет напрямую получать информацию об операциях по Системе быстрых платежей, QR-кодам и картам «Мир».

ФНС: на УСН с пониженными ставками НДС можно применять НДС 0% по отдельным операциям.

Чтобы применять патент с 1 января 2026 года, ИП нужно подать заявление уже сейчас.

Злоумышленники делают рассылку в мессенджерах от лица ФНС, в которой сообщают о возможности применять пониженную ставку НДС.

Минфин: если услуги управляющей компании на УСН облагаются НДС – налог включают в тариф.

Производственный календарь 2026: как будем работать и отдыхать в следующем году, узнаете из статьи.

Разборы законов

Новогодние расходы организации: отражение в учете, налогообложение

Перед новым годом компании часто дарят подарки сотрудникам и их детям, а также украшают помещения. Разберем бухгалтерский и налоговый учет расходов на создание новогодней атмосферы.

Раздельный учет облагаемых и необлагаемых НДС операций: когда можно не вести. Мини-курс

За пару минут видео в мини-курсе разберем, можно ли не вести раздельный учет облагаемых и необлагаемых НДС операций.

Расчеты с работниками в новогодние праздники: зарплата, премии, отпуска, переработки

С приближением новогодних праздников бухгалтеры вынуждены производить расчеты по декабрьским выплатам. Отпуска, больничные, командировки, переработки имеют нюансы при начислении. Какие, рассмотрим ниже.

Зачет по ЕНС: новые правила-2026

Не всегда можно будет перевести день со своего ЕНС на чужой. По предварительным уведомлениям будут новые сроки зачета.

Когда туроператоры могут не платить НДС: условия применения льготы. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, в каких случаях туристические услуги освобождаются от НДС.

Новости

1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 10 декабря 2025 года

2 🌲 Искусственные елки за год подешевели почти в два раза

3 С 1 января 2026 года у россиян появится больше льгот по НДФЛ

4 УФНС: добровольно уточнить налоговые обязательства – выгоднее

5 В Алтайском крае с 2026 года вводится АУСН + пример от УФНС, какой спецрежим выгоднее

6 ❗ В 2026 году будут новые правила зачета НДФЛ и взносов с сальдо ЕНС

7 Соблюдать условия АУСН нужно с момента перехода на спецрежим

8 🕝 Депутаты предлагают сократить рабочий день до шести часов

9 Международные звонки запретят и введут детские сим-карты: подготовлен второй пакет мер по защите от мошенников

10 Глава СПЧ: договоры ГПХ должны соответствовать принципам ТК РФ

11 Селлеры просят ужесточить условия для иностранных продавцов на маркетплейсах

12 ФНС: что делать, если не получили документы о постановке на учет ООО

13 🚶 Как добраться на конференцию Бух.Совет 2026

14 📱 Для производителей электроники хотят расширить налоговые льготы

15 😎 Все про НДС на УСН в 2026 году в новом онлайн-курсе «НДС на УСН — 2026»: льготы, ставки и декларация

16 Силуанов: Минфин не начинал «жестить» в экономике

17 👀 ФНС: к эксперименту с АУСН с 2026 года присоединится еще 16 регионов и уже + 3 банка

18 Для всех врачей в РФ предложили ввести льготную ипотеку, подъемные и стимулирующие выплаты

19 Совфед одобрил закон о допуске Росфинмониторинга к сведениям о переводах по СБП

20 Участников СВО по контракту предлагают освободить от призыва в армию

21 На УСН с пониженными ставками НДС можно применять НДС 0% по отдельным операциям

22 Совфед одобрил эксперимент с больничными самозанятых

23 ⏳ Чтобы применять ПСН с 1 января 2026 года, нужно подать заявление уже сейчас

24 Если работника исключили из списка застрахованных – нужно доначислить взносы

25 Мошенники обещают пониженную ставку НДС за переход по ссылке

26 Параллельный импорт будет действовать в 2026 году — решение Совфеда

27 В доходах региональных бюджетов уменьшилась доля налога на прибыль, но выросла НДФЛ

28 Если услуги управляющей компании на УСН облагаются НДС – налог включают в тариф

29 Электронные налоговые документы можно подписать с помощью токена

30 Для перехода на АУСН нужен расчетный счет в специальном банке — актуальный список есть в реестре ФНС

31 😨 Назвали справедливый размер пенсии для России

32 🔥 Новые онлайн-курсы + курс повышения квалификации «Налоговая реформа — 2026» в подарок при покупке подписки Клерк.Премиум

33 👤 Налоговики предупредили предпринимателей Краснодарского края о рисках теневого бизнеса

34 💳 Просроченные карты «Мир» продолжат работать. Но будут ограничения

35 👧 Снизили возраст принесения присяги гражданина РФ

36 Назвали сферы с самым высоким ростом зарплат в 2025 году

Статьи

Утренний бухгалтер № 6027. Регионы поднимают стоимость патента

Региональные законы должны были быть приняты и опубликованы до 1 декабря 2025, но изменения внесли не везде.

Когда менять паспорт в РФ: основания замены, сроки, размер госпошлины и штрафы

Паспорт нужно менять по нескольким основаниям: при достижении 20 и 45-летнего возраста, утере или порче. Разбираемся: как заменить паспорт, сколько времени это займет и какую госпошлину нужно уплатить.

Налог на выигрыш: ставки, метод расчета и нюансы уплаты

Если физлицо получило доход, то практически всегда с него нужно уплачивать НДФЛ. Это же касается и выигрышей в лотереях, казино, букмекерских компаниях. Рассказываем, как уплачивать налог на выигрыш.

Какой налог нужно платить на наследство по завещанию и по закону

При наследстве физические лица получают имущество или доход. Но НДФЛ платить не нужно. А сколько придется уплатить за получение наследства — рассказали в статье.

Услуги иностранного контрагента: как отразить на УСН, что с НДС

Организация на УСН приобретает услуги по сертификации товаров у иностранного контрагента из Турции, который не состоит на учете в российских налоговых органах. Будет ли организация выступать налоговым агентом по НДС? Как эту операцию учесть при расчете налога на УСН?

Организация оплатила нотариальные услуги: как учитывать в целях налога на прибыль

Чтобы учесть затраты на услуги нотариуса нужно иметь в виду несколько аспектов. Рассказываем, как учесть нотариальные услуги в налоговом учете.

Нужно ли уплачивать налог на УСН с обеспечительного платежа

Обеспечительный платеж не указан в перечне доходов, которые можно не учитывать на УСН. Нужно ли уплачивать с него единый налог?

Как вернуть товар в оборот Честного ЗНАКА

Если продавец сначала вывел товар из оборота Честного ЗНАКА, а потом захотел его реализовать, то его можно вернуть в оборот. Рассказываем, как это сделать.

Трудовой договор в 2026 году: как заключается, что включает и когда расторгается + шаблон

Трудовой договор остается ключевым документом, определяющим отношения между работником и работодателем. Разбираемся, как правильно заключить договор, какие обязательные пункты он должен содержать, и в каких случаях его можно расторгнуть, чтобы обезопасить себя от возможных юридических проблем и конфликтов на рабочем месте.

Как получить паспорт в 14 лет: документы для получения, госпошлина, сроки

Как оформить первый паспорт в 14 лет: какие документы нужны, куда подать заявление, сколько стоит госпошлина, в какие сроки делают паспорт и что будет, если не уложиться в 90 дней.

Сколько должен стоить сайт для бизнеса: разбираем ценообразование в дизайне и разработке

Сегодня сайт — не просто «визитка в интернете», а полноценный инструмент продаж и коммуникации, который работает на компанию 24/7. Именно поэтому расходы на его создание нельзя считать лишь затратами.

Счет покупателю в 1С 8.3: пошаговая инструкция

В программе 1С 8.3 разработан простой и удобный механизм выставления счетов покупателю. Давайте рассмотрим на примере.

Что такое полис ОМС и как его получить

Полис ОМС необходим каждому: без него не получится бесплатно лечиться в поликлинике, оформить плановую операцию, получить анализы и консультации врачей. В статье рассмотрим, что именно дает полис, чем отличается бумажный и электронный формат и все способы быстро оформить документ.

Как узнать регистрационный номер в СФР по ИНН

Есть три способа дистанционно узнать свой регномер в СФР.

Блоги компаний

Премии в налоговых расходах 2025 / 2026: как обосновать, чтобы избежать рисков

Льготы, ставки и новая декларация — все про НДС на УСН в 2026 году в новом онлайн-курсе

Порядок возврата переплаченного НДФЛ работнику в 2026 году

Бухгалтерский и налоговый учет криптовалюты: полное руководство для бухгалтера

Как я превратил любимое хобби в федеральный бизнес, который не боится кризисов и межсезонья: история Esox

Личный автомобиль в служебных целях: как компенсировать расходы в 2025 / 2026 году

Регистрация товарного знака в 2026 году: новые правила и пошаговая инструкция⚡

Платежные системы и платежные сервисы: сравнение и особенности выбора

Тренды дизайна интерьера 2025-2026: что будет в моде в квартирах и домах — стили, цвета, планировки

Производственный календарь 2026: как будем работать и отдыхать в следующем году

Как составить Политику обработки персональных данных

Топ-10 программ и сервисов для планирования ремонта

Топ 6 решений по налогам, которые усложнят жизнь бизнесу в 2026 году: обзор судебной практики

Изменения в законе: к чему готовиться бизнесу в декабре

НДС на УСН, налоговая реформа-2026 и АУСН — самые свежие курсы «Клерка» уже в подписке Клерк.Премиум

Переходящие договоры 2025-2026 гг. для ИП на УСН: особенности начисления НДС и допсоглашения

Консультации

Трибуна

Структурирование. Как подготовить бизнес к налоговой реформе 2026

⚡️Отчет Роснефти за 9 месяцев 2025 года. Прибыль падает, свободный денежный поток растет

Народный портфель ноября. Кто победил в этом месяце?

НДС при УСН: 16 обязанностей, которые падают на бизнес после порога в 20 миллионов

💥Обзор новостей: нет понимания, как долго НДС будет 22%, в ГД предлагают временно вернуть сотрудников на удаленку, порог мелкой взятки проиндексируют

Выборы в военное время: тактический ход или путь к миру?

❗️Идем на Бух.Совет 2026. Как нас найти

📅 Длинные, чтоб не думать. Короткие, чтоб жить

О налогообложении НДС и налогом на прибыль операций, связанных с передачей в лизинг транспортных средств на территории Белоруссии

Сколько реально стоит главбух в 2026 году? Анализ 2500+ резюме против мифов рынка.

Налоговые новости (видео): трудоустройство инвалидов, бухгалтерские штрафы, учет инвестиций

Договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО — как грамотно оформить сделку и продать долю третьему лицу. Рекомендации корпоративного юриста

5 скрытых проблем учета имущества, из-за которых страдает бухгалтерия

С 1 января 2026 года на услуги по обслуживанию банковских карт, в том числе на эквайринг, будет начисляться НДС по ставке 22%

В разгар паники на ВДО: почему выпуск КЛВЗ Кристалл 1Р-04 — не убежище, а риск?

Документы

