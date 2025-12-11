Утренний бухгалтер № 6028. В 2026 году заработают новые правила зачета взносов и НДФЛ с сальдо ЕНС

Новое правило про предварительные уведомления и зачет по ним с сальдо ЕНС заработает с 1 сентября 2026 года. Пример и таблица сроков.

Подготовлен второй пакет мер по защите от мошенников: международные звонки запретят и введут детские сим-карты.

К эксперименту с автоУСН с 2026 года присоединится еще 16 регионов и 3 банка.

Росфинмониторинг будет напрямую получать информацию об операциях по Системе быстрых платежей, QR-кодам и картам «Мир».

ФНС: на УСН с пониженными ставками НДС можно применять НДС 0% по отдельным операциям.

Чтобы применять патент с 1 января 2026 года, ИП нужно подать заявление уже сейчас.

Злоумышленники делают рассылку в мессенджерах от лица ФНС, в которой сообщают о возможности применять пониженную ставку НДС.

Минфин: если услуги управляющей компании на УСН облагаются НДС – налог включают в тариф.

Производственный календарь 2026: как будем работать и отдыхать в следующем году, узнаете из статьи.