Утренний бухгалтер № 6028. В 2026 году заработают новые правила зачета взносов и НДФЛ с сальдо ЕНС

Новое правило про предварительные уведомления и зачет по ним с сальдо ЕНС заработает с 1 сентября 2026 года. Пример и таблица сроков.
Подготовлен второй пакет мер по защите от мошенников: международные звонки запретят и введут детские сим-карты.
К эксперименту с автоУСН с 2026 года присоединится еще 16 регионов и 3 банка.
Росфинмониторинг будет напрямую получать информацию об операциях по Системе быстрых платежей, QR-кодам и картам «Мир».
ФНС: на УСН с пониженными ставками НДС можно применять НДС 0% по отдельным операциям.
Чтобы применять патент с 1 января 2026 года, ИП нужно подать заявление уже сейчас.
Злоумышленники делают рассылку в мессенджерах от лица ФНС, в которой сообщают о возможности применять пониженную ставку НДС.
Минфин: если услуги управляющей компании на УСН облагаются НДС – налог включают в тариф.
Производственный календарь 2026: как будем работать и отдыхать в следующем году, узнаете из статьи.
Загрузка остатков на начало эксплуатации 1С:ERP
На вебинаре мы рассмотрим порядок и способы загрузки остатков в начале эксплуатации системы. А также детально разберем порядок ввода сложных остатков и оформление документации по факту завершения ввода балансовых остатков.
Разборы законов
— Новогодние расходы организации: отражение в учете, налогообложение
Перед новым годом компании часто дарят подарки сотрудникам и их детям, а также украшают помещения. Разберем бухгалтерский и налоговый учет расходов на создание новогодней атмосферы.
— Раздельный учет облагаемых и необлагаемых НДС операций: когда можно не вести. Мини-курс
За пару минут видео в мини-курсе разберем, можно ли не вести раздельный учет облагаемых и необлагаемых НДС операций.
— Расчеты с работниками в новогодние праздники: зарплата, премии, отпуска, переработки
С приближением новогодних праздников бухгалтеры вынуждены производить расчеты по декабрьским выплатам. Отпуска, больничные, командировки, переработки имеют нюансы при начислении. Какие, рассмотрим ниже.
— Зачет по ЕНС: новые правила-2026
Не всегда можно будет перевести день со своего ЕНС на чужой. По предварительным уведомлениям будут новые сроки зачета.
— Когда туроператоры могут не платить НДС: условия применения льготы. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, в каких случаях туристические услуги освобождаются от НДС.
Новости
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 10 декабря 2025 года
2 🌲 Искусственные елки за год подешевели почти в два раза
3 С 1 января 2026 года у россиян появится больше льгот по НДФЛ
4 УФНС: добровольно уточнить налоговые обязательства – выгоднее
5 В Алтайском крае с 2026 года вводится АУСН + пример от УФНС, какой спецрежим выгоднее
6 ❗ В 2026 году будут новые правила зачета НДФЛ и взносов с сальдо ЕНС
7 Соблюдать условия АУСН нужно с момента перехода на спецрежим
8 🕝 Депутаты предлагают сократить рабочий день до шести часов
9 Международные звонки запретят и введут детские сим-карты: подготовлен второй пакет мер по защите от мошенников
10 Глава СПЧ: договоры ГПХ должны соответствовать принципам ТК РФ
11 Селлеры просят ужесточить условия для иностранных продавцов на маркетплейсах
12 ФНС: что делать, если не получили документы о постановке на учет ООО
13 🚶 Как добраться на конференцию Бух.Совет 2026
14 📱 Для производителей электроники хотят расширить налоговые льготы
15 😎 Все про НДС на УСН в 2026 году в новом онлайн-курсе «НДС на УСН — 2026»: льготы, ставки и декларация
16 Силуанов: Минфин не начинал «жестить» в экономике
17 👀 ФНС: к эксперименту с АУСН с 2026 года присоединится еще 16 регионов и уже + 3 банка
18 Для всех врачей в РФ предложили ввести льготную ипотеку, подъемные и стимулирующие выплаты
19 Совфед одобрил закон о допуске Росфинмониторинга к сведениям о переводах по СБП
20 Участников СВО по контракту предлагают освободить от призыва в армию
21 На УСН с пониженными ставками НДС можно применять НДС 0% по отдельным операциям
22 Совфед одобрил эксперимент с больничными самозанятых
23 ⏳ Чтобы применять ПСН с 1 января 2026 года, нужно подать заявление уже сейчас
24 Если работника исключили из списка застрахованных – нужно доначислить взносы
25 Мошенники обещают пониженную ставку НДС за переход по ссылке
26 Параллельный импорт будет действовать в 2026 году — решение Совфеда
27 В доходах региональных бюджетов уменьшилась доля налога на прибыль, но выросла НДФЛ
28 Если услуги управляющей компании на УСН облагаются НДС – налог включают в тариф
29 Электронные налоговые документы можно подписать с помощью токена
30 Для перехода на АУСН нужен расчетный счет в специальном банке — актуальный список есть в реестре ФНС
31 😨 Назвали справедливый размер пенсии для России
32 🔥 Новые онлайн-курсы + курс повышения квалификации «Налоговая реформа — 2026» в подарок при покупке подписки Клерк.Премиум
33 👤 Налоговики предупредили предпринимателей Краснодарского края о рисках теневого бизнеса
34 💳 Просроченные карты «Мир» продолжат работать. Но будут ограничения
35 👧 Снизили возраст принесения присяги гражданина РФ
Мероприятия
IХ Всероссийская бухгалтерская конференция. БУХ.СОВЕТ 2026
Дата проведения: 11 декабря, четверг
Антикризисное управление проектами: как сохранить маржу в условиях спада на рынке с помощью 1С:PM
Дата проведения: 11 декабря, четверг
Заработная плата и персональные данные в 2025-2026 гг. Глобальные изменения в Трудовом кодексе
Дата проведения: 12 декабря, пятница
Дата проведения: 12 декабря, пятница
Самый новогодний бухгалтерский семинар по отчетности за 2025 г. в Москва-Сити!
Дата проведения: 15 декабря, понедельник
Налоговая нагрузка и законные способы налоговой оптимизации – 2026
Дата проведения: 16 декабря, вторник
Практические вопросы в области регламентированного учета при внедрении 1С:ERP
Дата проведения: 16 декабря, вторник
Статьи
— Утренний бухгалтер № 6027. Регионы поднимают стоимость патента
Региональные законы должны были быть приняты и опубликованы до 1 декабря 2025, но изменения внесли не везде.
— Когда менять паспорт в РФ: основания замены, сроки, размер госпошлины и штрафы
Паспорт нужно менять по нескольким основаниям: при достижении 20 и 45-летнего возраста, утере или порче. Разбираемся: как заменить паспорт, сколько времени это займет и какую госпошлину нужно уплатить.
— Налог на выигрыш: ставки, метод расчета и нюансы уплаты
Если физлицо получило доход, то практически всегда с него нужно уплачивать НДФЛ. Это же касается и выигрышей в лотереях, казино, букмекерских компаниях. Рассказываем, как уплачивать налог на выигрыш.
— Какой налог нужно платить на наследство по завещанию и по закону
При наследстве физические лица получают имущество или доход. Но НДФЛ платить не нужно. А сколько придется уплатить за получение наследства — рассказали в статье.
— Услуги иностранного контрагента: как отразить на УСН, что с НДС
Организация на УСН приобретает услуги по сертификации товаров у иностранного контрагента из Турции, который не состоит на учете в российских налоговых органах. Будет ли организация выступать налоговым агентом по НДС? Как эту операцию учесть при расчете налога на УСН?
— Организация оплатила нотариальные услуги: как учитывать в целях налога на прибыль
Чтобы учесть затраты на услуги нотариуса нужно иметь в виду несколько аспектов. Рассказываем, как учесть нотариальные услуги в налоговом учете.
— Нужно ли уплачивать налог на УСН с обеспечительного платежа
Обеспечительный платеж не указан в перечне доходов, которые можно не учитывать на УСН. Нужно ли уплачивать с него единый налог?
— Как вернуть товар в оборот Честного ЗНАКА
Если продавец сначала вывел товар из оборота Честного ЗНАКА, а потом захотел его реализовать, то его можно вернуть в оборот. Рассказываем, как это сделать.
— Трудовой договор в 2026 году: как заключается, что включает и когда расторгается + шаблон
Трудовой договор остается ключевым документом, определяющим отношения между работником и работодателем. Разбираемся, как правильно заключить договор, какие обязательные пункты он должен содержать, и в каких случаях его можно расторгнуть, чтобы обезопасить себя от возможных юридических проблем и конфликтов на рабочем месте.
— Как получить паспорт в 14 лет: документы для получения, госпошлина, сроки
Как оформить первый паспорт в 14 лет: какие документы нужны, куда подать заявление, сколько стоит госпошлина, в какие сроки делают паспорт и что будет, если не уложиться в 90 дней.
— Сколько должен стоить сайт для бизнеса: разбираем ценообразование в дизайне и разработке
Сегодня сайт — не просто «визитка в интернете», а полноценный инструмент продаж и коммуникации, который работает на компанию 24/7. Именно поэтому расходы на его создание нельзя считать лишь затратами.
— Счет покупателю в 1С 8.3: пошаговая инструкция
В программе 1С 8.3 разработан простой и удобный механизм выставления счетов покупателю. Давайте рассмотрим на примере.
— Что такое полис ОМС и как его получить
Полис ОМС необходим каждому: без него не получится бесплатно лечиться в поликлинике, оформить плановую операцию, получить анализы и консультации врачей. В статье рассмотрим, что именно дает полис, чем отличается бумажный и электронный формат и все способы быстро оформить документ.
— Как узнать регистрационный номер в СФР по ИНН
Есть три способа дистанционно узнать свой регномер в СФР.
Блоги компаний
Премии в налоговых расходах 2025 / 2026: как обосновать, чтобы избежать рисков
Льготы, ставки и новая декларация — все про НДС на УСН в 2026 году в новом онлайн-курсе
Порядок возврата переплаченного НДФЛ работнику в 2026 году
Бухгалтерский и налоговый учет криптовалюты: полное руководство для бухгалтера
Как я превратил любимое хобби в федеральный бизнес, который не боится кризисов и межсезонья: история Esox
Личный автомобиль в служебных целях: как компенсировать расходы в 2025 / 2026 году
Регистрация товарного знака в 2026 году: новые правила и пошаговая инструкция⚡
Платежные системы и платежные сервисы: сравнение и особенности выбора
Тренды дизайна интерьера 2025-2026: что будет в моде в квартирах и домах — стили, цвета, планировки
Производственный календарь 2026: как будем работать и отдыхать в следующем году
Как составить Политику обработки персональных данных
Топ-10 программ и сервисов для планирования ремонта
Топ 6 решений по налогам, которые усложнят жизнь бизнесу в 2026 году: обзор судебной практики
Изменения в законе: к чему готовиться бизнесу в декабре
НДС на УСН, налоговая реформа-2026 и АУСН — самые свежие курсы «Клерка» уже в подписке Клерк.Премиум
Переходящие договоры 2025-2026 гг. для ИП на УСН: особенности начисления НДС и допсоглашения
Консультации
Какой документ подтверждает факт продажи товара?
Существует ли предельный порог льготы по налогу на прибыль участнику СЭЗ ДНР?
Расчет налога у ИП на УСН с НДС 5%!
Счет фактура при поступлении ден ср - переходный период
Трибуна
Структурирование. Как подготовить бизнес к налоговой реформе 2026
⚡️Отчет Роснефти за 9 месяцев 2025 года. Прибыль падает, свободный денежный поток растет
Народный портфель ноября. Кто победил в этом месяце?
НДС при УСН: 16 обязанностей, которые падают на бизнес после порога в 20 миллионов
💥Обзор новостей: нет понимания, как долго НДС будет 22%, в ГД предлагают временно вернуть сотрудников на удаленку, порог мелкой взятки проиндексируют
Выборы в военное время: тактический ход или путь к миру?
❗️Идем на Бух.Совет 2026. Как нас найти
📅 Длинные, чтоб не думать. Короткие, чтоб жить
О налогообложении НДС и налогом на прибыль операций, связанных с передачей в лизинг транспортных средств на территории Белоруссии
Сколько реально стоит главбух в 2026 году? Анализ 2500+ резюме против мифов рынка.
Налоговые новости (видео): трудоустройство инвалидов, бухгалтерские штрафы, учет инвестиций
Договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО — как грамотно оформить сделку и продать долю третьему лицу. Рекомендации корпоративного юриста
5 скрытых проблем учета имущества, из-за которых страдает бухгалтерия
С 1 января 2026 года на услуги по обслуживанию банковских карт, в том числе на эквайринг, будет начисляться НДС по ставке 22%
В разгар паники на ВДО: почему выпуск КЛВЗ Кристалл 1Р-04 — не убежище, а риск?
