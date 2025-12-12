В 2026 году АУСН станет популярным островком стабильности. ⛳«Ночной бухгалтер» № 2079

АУСН

В 2026 году АУСН останется островком стабильности, отметила эксперт Елена Шедис в ходе бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026». Лимит дохода на АУСН – 60 млн руб., а по расходам нет закрытого перечня.

На автоматической упрощенке не надо вести товарный учет, так как все закупки идут в расход при наличии документов.

Но надо иметь в виду, что ряд доходов и расходов бухгалтеру придется носить вручную в личный кабинет.