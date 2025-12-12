В 2026 году АУСН станет популярным островком стабильности. ⛳«Ночной бухгалтер» № 2079

Сегодня в выпуске:
На АУСН часть доходов и расходов надо отражать вручную через личный кабинет.
Даже в процессе ликвидации компании надо платить взносы за директора.
В чеке ККТ надо отражать новые реквизиты безналичных платежей.
ИИ может составить ответ на налоговое требование.
Численность для АУСН надо считать по правилам Росстата.
Главред рекомендует.
АУСН
В 2026 году АУСН останется островком стабильности, отметила эксперт Елена Шедис в ходе бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026». Лимит дохода на АУСН – 60 млн руб., а по расходам нет закрытого перечня.
На автоматической упрощенке не надо вести товарный учет, так как все закупки идут в расход при наличии документов.
Но надо иметь в виду, что ряд доходов и расходов бухгалтеру придется носить вручную в личный кабинет.
Взносы за директора
Пока директор ликвидируемой организации числится в ЕГРЮЛ, за него надо начислять взносы — до самого последнего момента. Упрощенная ликвидация идет 3 месяца и все эти 3 месяца будут взносы, поясняет ФНС.
Обязанность по уплате взносов прекращается только с момента исключения фирмы из ЕГРЮЛ.
Безнал на ККТ
ФНС хочет видеть более детальный учет способов безналичной оплаты.
На конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» эксперт Александр Бажин рассказал, что безнал на ККТ отражается по таким тегам:
1234 — Сведения обо всех оплатах по чеку безналичными;
1235 — Сведения об оплате безналичными;
1236 — Признак способа оплаты безналичными;
1237 — Идентификаторы безналичной оплаты;
1238 — Дополнительные сведения о безналичной оплате;
1082 — Сумма оплаты безналичными.
ИИ – помощник бухгалтера
Эксперт Людмила Ганичева в ходе конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» поделилась опытом использования нейросети в своей профессиональной деятельности.
В частности, ИИ может помочь бухгалтеру:
проанализировать акт налоговой проверки и подготовить аргументы для защиты;
составить ответ на требование;
провести репетицию допроса в налоговой.
ССЧ на АУСН
Два сотрудника на полставки для численности на АУСН будут считаться как один. Правила расчета численности – по приказу Росстата для формы № П-4. Кстати, с 01.02.2026 этот приказ изменится.
Главред рекомендует
Страховые взносы для МСП в 2026 году: ставки, условия, примеры расчета.
Какую налоговую систему выбрать для торговли на маркетплейсах в 2026 году: разбор для бизнеса.
Учетная политика–2026: конструктор для тех, кто слетел с освобождения от НДС.
Налоговая нагрузка и законные способы налоговой оптимизации-2026 — вебинар 16 декабря в 15:00 мск.
Изменения по патенту и УСН в 2026 году: как считать доход, выбрать ставку НДС, расчет налоговой нагрузки, риски. Конспект вебинара с видео.
