Обновили заявления о зачете и возврате сальдо ЕНС. 📜«Ночной бухгалтер» № 2084

С 15.01.2026 будут действовать новые формы заявлений о возврате и зачете денег с ЕНС.

Сегодня в выпуске:

  • Для зачета и возврата денег с сальдо ЕНС утвердили новые бланки.

  • ЦБ снизил ключевую ставку до 16%.

  • Бизнес на АУСН должен передавать в ФНС данные о зарплате сотрудников для НДФЛ и взносов.

  • Президент посоветовал малому бизнесу вести бухгалтерию через онлайн-сервисы.

  • Продукты на новогодний стол-2026 обойдутся в 1,5 тыс. рублей.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Сальдо ЕНС

Вышел приказ ФНС с новыми бланками заявлений о возврате и зачете налогов с сальдо ЕНС.

Новые бланки будут применяться с 15 января 2026 года.

В частности, в заявление о возврате добавили строки для платежной карты и номера ЕРН.

Ключевая ставка

Сегодня ЦБ принял решение снизить ключевую ставку с 16,5% до 16% годовых.

Это необходимо для возвращения инфляции к цели.

Взносы на АУСН

Бизнес на АУСН не платит страховые взносы, но данные о начислениях сотрудникам надо передавать в ФНС, чтобы налоговики потом передали их в СФР и людям начислили пенсионные баллы.

Вообще-то передачей этих данных должен заниматься банк. Но зачастую формировать реестр выплат приходится бухгалтеру компании.

Онлайн-бухгалтерия

Из-за снижения лимита для ПСН и НДС на УСН многие ИП с 2026 года будут вынуждены платить НДС. Кроме повышения налоговой нагрузки возникнут дополнительные расходы на услуги бухгалтера.

В ходе прямой линии президент Владимир Путин посоветовал бизнесменам обратить свой взор на онлайн-сервисы по ведению бухгалтерии, которые предлагают некоторые банки, в том числе Сбербанк.

Новогодний стол

Эксперты подсчитали, что новогодний стол в этом году обойдется в 1,5 тыс. рублей на человека. Это на 6,9% дороже, чем в прошлом году.

В эту цену входят бутерброды с красной икрой и сырокопченой колбасой, овощные нарезки, сыр, «Оливье», сельдь под шубой, говядина с картофелем, апельсины, конфеты, шампанское, коньяк и сок.

Главред рекомендует

🧠Мозгонапрягатель 50/52 — найдите все предметы и немного отвлекитесь от рутины в преддверии выходных.

Мем дня

Ваша точно не уложится в 1,5 тыс. рублей на новогодние продукты редакция

