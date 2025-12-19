Обновили заявления о зачете и возврате сальдо ЕНС. 📜«Ночной бухгалтер» № 2084

Сегодня в выпуске:
Для зачета и возврата денег с сальдо ЕНС утвердили новые бланки.
ЦБ снизил ключевую ставку до 16%.
Бизнес на АУСН должен передавать в ФНС данные о зарплате сотрудников для НДФЛ и взносов.
Президент посоветовал малому бизнесу вести бухгалтерию через онлайн-сервисы.
Продукты на новогодний стол-2026 обойдутся в 1,5 тыс. рублей.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Сальдо ЕНС
Вышел приказ ФНС с новыми бланками заявлений о возврате и зачете налогов с сальдо ЕНС.
Новые бланки будут применяться с 15 января 2026 года.
В частности, в заявление о возврате добавили строки для платежной карты и номера ЕРН.
Ключевая ставка
Сегодня ЦБ принял решение снизить ключевую ставку с 16,5% до 16% годовых.
Это необходимо для возвращения инфляции к цели.
🎁 Выиграйте ценные подарки и получите гарантированные бонусные месяцы подписки Клерк.Премиум
Только сегодня до конца дня вы можете купить подписку на 9 месяцев за 10 900 руб. и получить еще два месяца в подарок!
После оплаты ваш номер заказа станет номером участника розыгрыша, по которому будут разыгрываться призы 25 декабря в эфире вебинара «Закрываем 2025 год: пошаговый алгоритм для бухгалтера». Вы сможете выиграть кофемашину, умную колонку, фитнес-браслет, сертификаты на покупки в маркетплейсе.
Успейте воспользоваться уникальным шансом и забрать как можно больше призов на нашем новогоднем розыгрыше.
Взносы на АУСН
Бизнес на АУСН не платит страховые взносы, но данные о начислениях сотрудникам надо передавать в ФНС, чтобы налоговики потом передали их в СФР и людям начислили пенсионные баллы.
Вообще-то передачей этих данных должен заниматься банк. Но зачастую формировать реестр выплат приходится бухгалтеру компании.
Онлайн-бухгалтерия
Из-за снижения лимита для ПСН и НДС на УСН многие ИП с 2026 года будут вынуждены платить НДС. Кроме повышения налоговой нагрузки возникнут дополнительные расходы на услуги бухгалтера.
В ходе прямой линии президент Владимир Путин посоветовал бизнесменам обратить свой взор на онлайн-сервисы по ведению бухгалтерии, которые предлагают некоторые банки, в том числе Сбербанк.
Новогодний стол
Эксперты подсчитали, что новогодний стол в этом году обойдется в 1,5 тыс. рублей на человека. Это на 6,9% дороже, чем в прошлом году.
В эту цену входят бутерброды с красной икрой и сырокопченой колбасой, овощные нарезки, сыр, «Оливье», сельдь под шубой, говядина с картофелем, апельсины, конфеты, шампанское, коньяк и сок.
Главред рекомендует
Как увеличить доход на 10% с помощью интернет-эквайринга: практическое руководство от экспертов.
⚡️ Клерк подарит продвижение на 100 тыс. показов за популярную статью.
Главное за неделю: РСВ-2026, декабрьский ЕНП, расчеты в праздники. Дайджест подписки Клерк.Плюс
🧠Мозгонапрягатель 50/52 — найдите все предметы и немного отвлекитесь от рутины в преддверии выходных.
Мем дня
Ваша точно не уложится в 1,5 тыс. рублей на новогодние продукты редакция
Начать дискуссию