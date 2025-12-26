Утренний бухгалтер № 6039. Поправка в НК о взносах за директора распространяется и на АУСН. Но есть нюанс

Статьи

— 25 декабря — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

25 декабря — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 25 декабря и кто из известных людей родился в этот день.

— Утренний бухгалтер № 6038. Поправки в ТК: Минтруд дополнил признаки трудовых отношений для переквалификации ГПД

В критериях трудовых отношений появится еще один пункт — выполнение функций, интегрированных в хозяйственную деятельность работодателя.

— Как оформить Сельскую ипотеку в 2026 году: ставка, условия и требования

Сельская ипотека позволяет приобрести жилье по ставке до 3% годовых. Однако оформить ее могут не все: законом установлены требования как к заемщикам, так и к самой недвижимости. Разбираемся: как оформить сельскую ипотеку и что для этого нужно.

— Двойные детские пособия в декабре 2025 года: кому придут и когда ждать выплату

Из-за длинных выходных смещается график получения пособий. Некоторые получат его в двойном размере. Рассказываем, к кому это относится и когда ждать выплату.

— Карточка работника Т-2: зачем нужна и стоит ли ее вести в 2026 году

Ведение карточки Т-2 не является обязательным. Однако многие кадровики продолжают ее вести. Зачем нужна личная карточка Т-2, стоит ли с ней работать и какие данные в ней указывать — рассказали в статье.

— Налоговые изменения, переходный период и порядок работы в 2026 году: ответы на вопросы участников московской конференции «Бух.Совет 2026»

Участники бухгалтерской конференции, прошедшей 11-12 декабря в Москве задали огромное количество вопросов нашим спикерам. Собрали в большой обзор ответы на вопросы, на которые спикеры не успели ответить в рамках мероприятия.

— Как создать печатную форму в 1С 8.3 с нуля

Довольно часто компании используют шаблоны документов, которые отсутствуют в списке типовых печатных форм системы 1С:Бухгалтерия 3.0. Создать новую печатную форму можно через конфигуратор системы 1С, а также с помощью внешней обработки, но для этого нужно иметь знания программиста.

— Какие документы нужны для замены прав в 2026 году

Хотите быстро и без проблем заменить водительские права в 2026 году? Рассказываем, какой пакет документов потребуется собрать, чтобы избежать неприятных сюрпризов и сэкономить свое время. Подробности — в нашей статье.

— 26 декабря — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

26 декабря в мире отмечают День подарков, Собор Пресвятой Богородицы и День добрых дел. День связан с темой милосердия и помощи ближним. В России также отмечают профессиональный праздник — День войсковой противовоздушной обороны.

— 🎄Конкурс на лучшую бухгалтерскую ёлку 2026 от «Клерка»

Новый год — это про традиции и у нас они тоже есть. И самая любимая — конкурс новогодних офисных елочек. Фото на конкурс принимаем до полуночи 29 декабря, а 30 декабря выберем лучшую бухгалтерскую елку! Читайте все о правилах и призах, и спешите сделать фото.

— Как правильно закрыть кредит: инструкция, которой не поделится банк

Когда речь заходит о закрытии кредита или кредитной карты, многие уверены: достаточно погасить остаток — и вопрос решен. На практике все работает иначе. Банки действительно закрывают счета самостоятельно, но у них есть свои нюансы, которые легко пропустить. О том, как закрывать кредиты правильно, рассказали в статье.

— Как в 2026 году с ЕНС зарезервировать фиксированные взносы ИП

При желании ИП может зачесть сальдо ЕНС в счет уплаты фиксированных взносов. Зачем и кому это нужно и как это сделать?

— Что такое совместная работа и как она помогает экономить деньги бизнеса

Совместная работа в современном бизнесе: что это и как ее наладить, покажем на примере Битрикс24.

— Чем отличается МРОТ от прожиточного минимума

Чем отличаются МРОТ и прожиточный минимум, как их считают, на что они влияют и почему важно не путать эти два показателя.

— Пока нет новой формы РСВ, надо применять рекомендованную. 🔃«Ночной бухгалтер» № 2088

Новая форма РСВ сейчас в процессе утверждения. Поэтому вместо утвержденного РСВ по приказу ФНС надо пока применять рекомендуемый по письму ФНС.