Утренний бухгалтер № 6039. Поправка в НК о взносах за директора распространяется и на АУСН. Но есть нюанс

Бухгалтеры обсуждают тему страховых взносов за руководителя с 2026 год и новое письмо ФНС.

При АУСН тоже действует норма об уплате страховых взносов за директора с МРОТ, но тариф взносов для этого спецрежима – 0%. Поэтому платить не придется. Или что-то снова изменят?

Какие изменения по налогам на имущество с 2026 года ждут организации и физлиц, рассказала ФНС.

Президент: нейросети должны заменить работников начальных ступеней.

Минфин: доходы от предпринимательской деятельности на общей системе налогообложения не учитывают для лимита доходов по ПСН.

Для перехода на общую систему налогообложения следует направить уведомление об отказе от применения упрощенки.

Законопроект: сотрудники смогут в момент заключения трудового договора выбрать банк для начисления зарплаты.

Что такое медийная реклама: попап, промобар, баннер-перетяжка — узнаете из статьи.

Для расчета страховых взносов за декабрь будет применяться законодательство, действующее в 2025 году.

Переход на АУСН в 2026 году: можно ли перейти с УСН 1% + НДС и что будет при доходе свыше 60 млн. Дайджест Клерк.Консультаций #18.

Длящийся договор и НДС: как поступить упрощенцу в переходном периоде, что предписал КС

Итак, вы продавец (поставщик) на УСН, у вас длящийся договор без НДС. Доход за 2025 год превысил 20 млн руб., т. е. с 2026 года придется работать с НДС (предположим, что перейти на АУСН — не вариант). Как быть с длящимися договорами, в которых сказано «без НДС»?

Как оформить отстранение и допуск к работе. Мини-курс

Как оформить допуск к работе после отстранения? Расскажем по порядку.

Работник постоянно на больничном: что делать работодателю

Сотрудник заболевает — это ситуация, ставящая под угрозу нормальную работу организации. Еще хуже, когда он просто «прописался» на больничном. Эту ситуацию можно охарактеризовать как безвыходную, но варианты есть.

Лист ознакомления с результатами СОУТ: всегда ли нужен и сколько его хранить. Мини-курс

В мини-курсе разберем, для чего нужен лист ознакомления с результатами СОУТ и сколько его нужно хранить.

Как рассчитать действительную долю в ООО

Выход участника из ООО — один из законных способов прекратить участие в компании. Этот процесс требует соблюдение определенной процедуры, в т. ч. от общества. В частности, ООО обязано определить действительную стоимость доли участника и выплатить ему эту сумму.

1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 25 декабря 2025 года

2 🚖 Самозанятые смогут таксовать без регистрации в регионе работы

3 Матвиенко поручила разобраться, почему регионы не выбирают льготные кредиты

4 Долю в ООО разрешат выкупать по рыночной цене

5 Собянин: дефицит кадров в Москве будет расти

6 Кабмин выделит 5,5 млрд рублей бюджетам четырех регионов

7 ❗ ФНС готовит новую форму РСВ с учетом налоговых изменений-2026. А пока будет рекомендованная

8 👵 Какие документы нужно принести работодателю для отпуска по уходу за внуком

9 ❔ Что делать, если в РСВ указали неправильный ОКТМО

10 Депутаты предложили не считать добычу соли опасной работой

11 Грязелечебницам могут дать право на господдержку: законопроект-2025

13 Совфед одобрил штрафы за обслуживание сим-карт, оформленных после самозапрета

14 🚢 Мишустин: программу льготного лизинга гражданских судов продолжат в 2026 году

15 В Херсонской области вводится АУСН

16 ❓ По какой ставке в январе платить страховые взносы за декабрь 2025, если льготы отменяются с 01.01.2026

17 ❔ Считать ли для патента доходы от деятельности на ОСНО

18 ❗❗❗ Норма о взносах за директора с 2026 года распространяется и на АУСН. Но есть нюанс

19 🔄 Изменены условия указания активов в бухгалтерском балансе как оборотных

20 Право выбирать зарплатный банк в момент заключения трудового договора хотят прописать в ТК

21 Комитет Госдумы по IT: власти пока не будут ограничивать использование VPN

22 ФНС уточнила, какие заявления и уведомления нужны при переходе с УСН на ОСНО

23 😱 Работодатели не выплатили сотрудникам 1,77 млрд рублей — у кого самые большие долги

24 Осужденные к исправительным работам смогут остаться на своем рабочем месте

25 На встрече с Путиным бизнес заявил о необходимости скорейшего снижения ключевой ставки

26 Путин пообещал изменить подход к экологическим платежам

27 Все документы россиян предложили автоматически вносить в профиль на Госуслугах

28 С 28 декабря 2025 новые правила торговли маркированными товарами в розницу через ККТ

29 ❗ Путин: нейросети должны заменить работников начальных ступеней

30 🙏 Депутаты просят остановить онлайн-продажу энергетиков

31 📌 ФНС назвала главные изменения по налогам на имущество с 2026 года. Для организаций и физлиц

32 В России будут менять всю систему подготовки кадров

33 Правительство направило 1,8 млрд рублей на поддержку промышленных инициатив

34 Можно ли перейти на АУСН с УСН 1% и что делать, если превысили лимит: свежие материалы в Клерк.Консультациях

35 👉 ФНС разъяснила, как платить страховые взносы за директора двух компаний

36 Налоговые поступления от IT-компаний растут в два раза быстрее, чем по экономике в целом

37 🔒 Мошеннические сайты будут блокировать без суда

38 «Новые люди»: судам нужно вести прямые трансляции заседаний по резонансным делам. Долина поставила рекорд ВС РФ по просмотрам

39 Депутаты предлагают в разы увеличить компенсацию за задержку зарплаты

25 декабря — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

25 декабря — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 25 декабря и кто из известных людей родился в этот день.

Утренний бухгалтер № 6038. Поправки в ТК: Минтруд дополнил признаки трудовых отношений для переквалификации ГПД

В критериях трудовых отношений появится еще один пункт — выполнение функций, интегрированных в хозяйственную деятельность работодателя.

Как оформить Сельскую ипотеку в 2026 году: ставка, условия и требования

Сельская ипотека позволяет приобрести жилье по ставке до 3% годовых. Однако оформить ее могут не все: законом установлены требования как к заемщикам, так и к самой недвижимости. Разбираемся: как оформить сельскую ипотеку и что для этого нужно.

Двойные детские пособия в декабре 2025 года: кому придут и когда ждать выплату

Из-за длинных выходных смещается график получения пособий. Некоторые получат его в двойном размере. Рассказываем, к кому это относится и когда ждать выплату.

Карточка работника Т-2: зачем нужна и стоит ли ее вести в 2026 году

Ведение карточки Т-2 не является обязательным. Однако многие кадровики продолжают ее вести. Зачем нужна личная карточка Т-2, стоит ли с ней работать и какие данные в ней указывать — рассказали в статье.

Налоговые изменения, переходный период и порядок работы в 2026 году: ответы на вопросы участников московской конференции «Бух.Совет 2026»

Участники бухгалтерской конференции, прошедшей 11-12 декабря в Москве задали огромное количество вопросов нашим спикерам. Собрали в большой обзор ответы на вопросы, на которые спикеры не успели ответить в рамках мероприятия.

Как создать печатную форму в 1С 8.3 с нуля

Довольно часто компании используют шаблоны документов, которые отсутствуют в списке типовых печатных форм системы 1С:Бухгалтерия 3.0. Создать новую печатную форму можно через конфигуратор системы 1С, а также с помощью внешней обработки, но для этого нужно иметь знания программиста.

Какие документы нужны для замены прав в 2026 году

Хотите быстро и без проблем заменить водительские права в 2026 году? Рассказываем, какой пакет документов потребуется собрать, чтобы избежать неприятных сюрпризов и сэкономить свое время. Подробности — в нашей статье.

26 декабря — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

26 декабря в мире отмечают День подарков, Собор Пресвятой Богородицы и День добрых дел. День связан с темой милосердия и помощи ближним. В России также отмечают профессиональный праздник — День войсковой противовоздушной обороны.

Новый год — это про традиции и у нас они тоже есть. И самая любимая — конкурс новогодних офисных елочек. Фото на конкурс принимаем до полуночи 29 декабря, а 30 декабря выберем лучшую бухгалтерскую елку! Читайте все о правилах и призах, и спешите сделать фото.

Как правильно закрыть кредит: инструкция, которой не поделится банк

Когда речь заходит о закрытии кредита или кредитной карты, многие уверены: достаточно погасить остаток — и вопрос решен. На практике все работает иначе. Банки действительно закрывают счета самостоятельно, но у них есть свои нюансы, которые легко пропустить. О том, как закрывать кредиты правильно, рассказали в статье.

Как в 2026 году с ЕНС зарезервировать фиксированные взносы ИП

При желании ИП может зачесть сальдо ЕНС в счет уплаты фиксированных взносов. Зачем и кому это нужно и как это сделать?

Что такое совместная работа и как она помогает экономить деньги бизнеса

Совместная работа в современном бизнесе: что это и как ее наладить, покажем на примере Битрикс24.

Чем отличается МРОТ от прожиточного минимума

Чем отличаются МРОТ и прожиточный минимум, как их считают, на что они влияют и почему важно не путать эти два показателя.

Пока нет новой формы РСВ, надо применять рекомендованную. 🔃«Ночной бухгалтер» № 2088

Новая форма РСВ сейчас в процессе утверждения. Поэтому вместо утвержденного РСВ по приказу ФНС надо пока применять рекомендуемый по письму ФНС.

