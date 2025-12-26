Утренний бухгалтер № 6039. Поправка в НК о взносах за директора распространяется и на АУСН. Но есть нюанс

При АУСН тоже действует норма об уплате страховых взносов за директора с МРОТ, но тариф взносов для этого спецрежима – 0%. Поэтому платить не придется. Или что-то снова изменят?
Какие изменения по налогам на имущество с 2026 года ждут организации и физлиц, рассказала ФНС.
Президент: нейросети должны заменить работников начальных ступеней.
Минфин: доходы от предпринимательской деятельности на общей системе налогообложения не учитывают для лимита доходов по ПСН.
Для перехода на общую систему налогообложения следует направить уведомление об отказе от применения упрощенки.
Законопроект: сотрудники смогут в момент заключения трудового договора выбрать банк для начисления зарплаты.
Что такое медийная реклама: попап, промобар, баннер-перетяжка — узнаете из статьи.
Для расчета страховых взносов за декабрь будет применяться законодательство, действующее в 2025 году.
Переход на АУСН в 2026 году: можно ли перейти с УСН 1% + НДС и что будет при доходе свыше 60 млн. Дайджест Клерк.Консультаций #18.
⭐ Совет от редакции: Как бухгалтеру и руководителю говорить на одном языке и управлять прибылью, узнаете на вебинаре «Управление финансами для бухгалтера и руководителя: показатели, отчетность, навыки» 29 декабря в 13:00 мск. Записаться.
🎉 Встречайте Новый год с новыми знаниями! Скидка на курс по 1С
Пройдите курс повышения квалификации Работа в программе 1С: с нуля до отчетности.
Вы научитесь:
✔️ настраивать 1С и автоматизировать работу;
✔️ вести в 1С бухгалтерский и налоговый учет по правилам 2026 года;
✔️ быстро формировать отчетность и декларации.
После прохождения курса получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа ФИС ФРДО.
Цена курса со скидкой 73%: за 7 900 рублей вместо
29 990 рублей.
Разборы законов
— Длящийся договор и НДС: как поступить упрощенцу в переходном периоде, что предписал КС
Итак, вы продавец (поставщик) на УСН, у вас длящийся договор без НДС. Доход за 2025 год превысил 20 млн руб., т. е. с 2026 года придется работать с НДС (предположим, что перейти на АУСН — не вариант). Как быть с длящимися договорами, в которых сказано «без НДС»?
— Как оформить отстранение и допуск к работе. Мини-курс
Как оформить допуск к работе после отстранения? Расскажем по порядку.
— Работник постоянно на больничном: что делать работодателю
Сотрудник заболевает — это ситуация, ставящая под угрозу нормальную работу организации. Еще хуже, когда он просто «прописался» на больничном. Эту ситуацию можно охарактеризовать как безвыходную, но варианты есть.
— Лист ознакомления с результатами СОУТ: всегда ли нужен и сколько его хранить. Мини-курс
В мини-курсе разберем, для чего нужен лист ознакомления с результатами СОУТ и сколько его нужно хранить.
— Как рассчитать действительную долю в ООО
Выход участника из ООО — один из законных способов прекратить участие в компании. Этот процесс требует соблюдение определенной процедуры, в т. ч. от общества. В частности, ООО обязано определить действительную стоимость доли участника и выплатить ему эту сумму.
Новости
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 25 декабря 2025 года
2 🚖 Самозанятые смогут таксовать без регистрации в регионе работы
3 Матвиенко поручила разобраться, почему регионы не выбирают льготные кредиты
4 Долю в ООО разрешат выкупать по рыночной цене
5 Собянин: дефицит кадров в Москве будет расти
6 Кабмин выделит 5,5 млрд рублей бюджетам четырех регионов
7 ❗ ФНС готовит новую форму РСВ с учетом налоговых изменений-2026. А пока будет рекомендованная
8 👵 Какие документы нужно принести работодателю для отпуска по уходу за внуком
9 ❔ Что делать, если в РСВ указали неправильный ОКТМО
10 Депутаты предложили не считать добычу соли опасной работой
11 Грязелечебницам могут дать право на господдержку: законопроект-2025
12 🎉 Встречайте Новый год с новыми знаниями! Скидки на обновленные профкурсы до 75%
13 Совфед одобрил штрафы за обслуживание сим-карт, оформленных после самозапрета
14 🚢 Мишустин: программу льготного лизинга гражданских судов продолжат в 2026 году
15 В Херсонской области вводится АУСН
16 ❓ По какой ставке в январе платить страховые взносы за декабрь 2025, если льготы отменяются с 01.01.2026
17 ❔ Считать ли для патента доходы от деятельности на ОСНО
18 ❗❗❗ Норма о взносах за директора с 2026 года распространяется и на АУСН. Но есть нюанс
19 🔄 Изменены условия указания активов в бухгалтерском балансе как оборотных
20 Право выбирать зарплатный банк в момент заключения трудового договора хотят прописать в ТК
21 Комитет Госдумы по IT: власти пока не будут ограничивать использование VPN
22 ФНС уточнила, какие заявления и уведомления нужны при переходе с УСН на ОСНО
23 😱 Работодатели не выплатили сотрудникам 1,77 млрд рублей — у кого самые большие долги
24 Осужденные к исправительным работам смогут остаться на своем рабочем месте
25 На встрече с Путиным бизнес заявил о необходимости скорейшего снижения ключевой ставки
26 Путин пообещал изменить подход к экологическим платежам
27 Все документы россиян предложили автоматически вносить в профиль на Госуслугах
28 С 28 декабря 2025 новые правила торговли маркированными товарами в розницу через ККТ
29 ❗ Путин: нейросети должны заменить работников начальных ступеней
30 🙏 Депутаты просят остановить онлайн-продажу энергетиков
31 📌 ФНС назвала главные изменения по налогам на имущество с 2026 года. Для организаций и физлиц
32 В России будут менять всю систему подготовки кадров
33 Правительство направило 1,8 млрд рублей на поддержку промышленных инициатив
34 Можно ли перейти на АУСН с УСН 1% и что делать, если превысили лимит: свежие материалы в Клерк.Консультациях
35 👉 ФНС разъяснила, как платить страховые взносы за директора двух компаний
36 Налоговые поступления от IT-компаний растут в два раза быстрее, чем по экономике в целом
37 🔒 Мошеннические сайты будут блокировать без суда
38 «Новые люди»: судам нужно вести прямые трансляции заседаний по резонансным делам. Долина поставила рекорд ВС РФ по просмотрам
39 Депутаты предлагают в разы увеличить компенсацию за задержку зарплаты
Мероприятия
Управление финансами для бухгалтера и руководителя: показатели, отчетность, навыки
Дата проведения: 29 декабря, понедельник
Тестовый новогодний платный вебинар -2
Дата проведения: 31 декабря, среда
Статьи
— 25 декабря — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
25 декабря — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 25 декабря и кто из известных людей родился в этот день.
— Утренний бухгалтер № 6038. Поправки в ТК: Минтруд дополнил признаки трудовых отношений для переквалификации ГПД
В критериях трудовых отношений появится еще один пункт — выполнение функций, интегрированных в хозяйственную деятельность работодателя.
— Как оформить Сельскую ипотеку в 2026 году: ставка, условия и требования
Сельская ипотека позволяет приобрести жилье по ставке до 3% годовых. Однако оформить ее могут не все: законом установлены требования как к заемщикам, так и к самой недвижимости. Разбираемся: как оформить сельскую ипотеку и что для этого нужно.
— Двойные детские пособия в декабре 2025 года: кому придут и когда ждать выплату
Из-за длинных выходных смещается график получения пособий. Некоторые получат его в двойном размере. Рассказываем, к кому это относится и когда ждать выплату.
— Карточка работника Т-2: зачем нужна и стоит ли ее вести в 2026 году
Ведение карточки Т-2 не является обязательным. Однако многие кадровики продолжают ее вести. Зачем нужна личная карточка Т-2, стоит ли с ней работать и какие данные в ней указывать — рассказали в статье.
— Налоговые изменения, переходный период и порядок работы в 2026 году: ответы на вопросы участников московской конференции «Бух.Совет 2026»
Участники бухгалтерской конференции, прошедшей 11-12 декабря в Москве задали огромное количество вопросов нашим спикерам. Собрали в большой обзор ответы на вопросы, на которые спикеры не успели ответить в рамках мероприятия.
— Как создать печатную форму в 1С 8.3 с нуля
Довольно часто компании используют шаблоны документов, которые отсутствуют в списке типовых печатных форм системы 1С:Бухгалтерия 3.0. Создать новую печатную форму можно через конфигуратор системы 1С, а также с помощью внешней обработки, но для этого нужно иметь знания программиста.
— Какие документы нужны для замены прав в 2026 году
Хотите быстро и без проблем заменить водительские права в 2026 году? Рассказываем, какой пакет документов потребуется собрать, чтобы избежать неприятных сюрпризов и сэкономить свое время. Подробности — в нашей статье.
— 26 декабря — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
26 декабря в мире отмечают День подарков, Собор Пресвятой Богородицы и День добрых дел. День связан с темой милосердия и помощи ближним. В России также отмечают профессиональный праздник — День войсковой противовоздушной обороны.
— 🎄Конкурс на лучшую бухгалтерскую ёлку 2026 от «Клерка»
Новый год — это про традиции и у нас они тоже есть. И самая любимая — конкурс новогодних офисных елочек. Фото на конкурс принимаем до полуночи 29 декабря, а 30 декабря выберем лучшую бухгалтерскую елку! Читайте все о правилах и призах, и спешите сделать фото.
— Как правильно закрыть кредит: инструкция, которой не поделится банк
Когда речь заходит о закрытии кредита или кредитной карты, многие уверены: достаточно погасить остаток — и вопрос решен. На практике все работает иначе. Банки действительно закрывают счета самостоятельно, но у них есть свои нюансы, которые легко пропустить. О том, как закрывать кредиты правильно, рассказали в статье.
— Как в 2026 году с ЕНС зарезервировать фиксированные взносы ИП
При желании ИП может зачесть сальдо ЕНС в счет уплаты фиксированных взносов. Зачем и кому это нужно и как это сделать?
— Что такое совместная работа и как она помогает экономить деньги бизнеса
Совместная работа в современном бизнесе: что это и как ее наладить, покажем на примере Битрикс24.
— Чем отличается МРОТ от прожиточного минимума
Чем отличаются МРОТ и прожиточный минимум, как их считают, на что они влияют и почему важно не путать эти два показателя.
— Пока нет новой формы РСВ, надо применять рекомендованную. 🔃«Ночной бухгалтер» № 2088
Новая форма РСВ сейчас в процессе утверждения. Поэтому вместо утвержденного РСВ по приказу ФНС надо пока применять рекомендуемый по письму ФНС.
Блоги компаний
Иностранная карта для россиян: как оформить онлайн за 5 минут
Полный гайд: как пополнить Nintendo eShop из России в 2025 — регионы, карты пополнения, подписка Switch Online и активация кода
Криптообменники СПб — актуальный обзор сервисов для обмена криптовалюты
ТОП-10 онлайн-курсов стилиста — рейтинг программ обучения
Бухгалтерия продавца на маркетплейсах в 2026 году
Медийная реклама: попап, промобар, баннер-перетяжка
Участники казначейского сопровождения
Продвижение страховых услуг: SEO-стратегия и быстрый рост заявок
Shopify Payments: как подключить международную платежную систему
УСН стала плательщиком НДС. Но есть нюансы, которые все меняют
Казначейское сопровождение муниципальных контрактов в 2026 году: полное практическое руководство
Развестись с женой, разделить бизнес с детьми или закрыть и открыть новый в 2026 году: в чем налоговые риски
7 идей для инвестиций в 2026 году
Как обосновать покупку автомобиля премиум-класса для бизнеса, чтобы не было проблем с налоговой
Электронная подпись: инструмент для эффективной работы ветеринарных клиник
Касса для ИП на патенте: правила работы по 54-ФЗ
Как бизнесу в России оплачивать зарубежные инвойсы: рекомендации для импортеров
Отпуск в новогодние праздники 2026: как оформить и оплатить отдых в январе
Способы оплаты на сайте: как выбрать и подключить интернет-эквайринг
❄️ Новые знания к Новому году! Курсы повышения квалификации со скидками с празднику
Консультации
6-ндфл и уплата налога при начислениях в УСН и ПСН
использование ккт при сдаче в аренду
Наименование товара в чеке ККМ
Налогообложение выплат в пользу работника по решению суда
Страховые взносы за руководителя
Пониженные страховые взносы 2026
Как отразить расходы на сертификацию
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Бухгалтер Зарплата от 80000 ₽, Москва, Гибкий график
— Бухгалтер (первичка/ЗП/КДП) Зарплата от 90000 до 900000 ₽, , Полный день
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
Трибуна
📌Затягивание выездной налоговой проверки (ВНП): зачем бизнесу «играть вдолгую» и когда это имеет смысл.
НДС 22%: как считать налог после повышения ставки и не запутаться в переходном периоде
💥Обзор новостей: правительству России удается балансировать бюджет, Матвиенко призвала не делать длинными названия законов, «Гарри Поттер» не испортит Новый год
Геополитика бьет по индексам: что ждать, когда переговоры по Украине ведут в никуда?
Договор подряда: 8 ошибок, из-за которых подрядчик может остаться без оплаты и с убытками
Как правильно рассчитать налоговую базу для НДС и получить освобождение от налога при УСН в 2026 году?
Гороскоп на 2026 год: что ждет каждый знак в год Красной Огненной Лошади
Мобильные продажи и учет: как работает Рабочее место кассира (РМК) в 1С:УНФ
Налоговая реформа 2026: регионы устанавливают спецставки УСН, но не всем!
Лизинг авто для личного пользования директором: какие возникнут риски после налоговой реформы
Почему в закупках перестают смотреть только на цену — и что это меняет для бизнеса
Налоговая реформа 2026: почему без настройки 1С бизнес рискует штрафами и доначислениями
🧱Облигации застройщика АПРИ под 25% годовых
Как взыскать оплату за проектные работы без подписанного акта
Переход на АУСН в 2026 году: можно ли перейти с УСН 1% + НДС и что будет при доходе свыше 60 млн. Дайджест Клерк.Консультаций #18
Какие акции купить при падении рубля с прицелом на 2026 год. Подробный обзор
Документы
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/11507@ от 22.12.2025
Подробнее о документе мы писали в новости ❗❗❗ Норма о взносах за директора с 2026 года распространяется и на АУСН. Но есть нюанс
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/10740@ от 01.12.2025
Подробнее о документе мы писали в новости 📌 ФНС назвала главные изменения по налогам на имущество с 2026 года. Для организаций и физлиц
Минфин РФ: Письмо № от 29.07.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/56419 от 29.07.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/56344 от 29.07.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/56416 от 29.07.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/56412 от 29.07.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/56410 от 29.07.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-01-15/57204 от 30.07.2019
Последние темы форума
Как упростить себе жизнь и избежать ошибок
Вместо того чтобы разбираться во всех нюансах в одиночку, попробуйте подписку Клерк.Премиум.
Она закрывает сразу несколько задач:
-
Персональные консультации с аттестованными экспертами. Задайте вопрос и получите развернутый ответ — от налогообложения УСН и ПСН до настройки 1С.
-
ИИ-помощник бухгалтера. Быстро отвечает на простые вопросы и помогает ориентироваться в нормативке, экономя время на поиске.
-
Доступ к ChatGPT без VPN (ai.klerk.ru). Можно использовать привычный чат прямо из Клерка, не тратя время на обходные пути.
-
Проверка контрагентов. Можно по ИНН мгновенно проверить поставщиков и клиентов, чтобы не нарваться на проблемные сделки.
-
Ежедневные «Разборы» изменений в учёте и налогах, конспекты вебинаров и мини-курсы. Все это готовит редакция Клерка, переводя сложные документы Минфина и ФНС на понятный язык и дополняя практическими примерами.
-
Обучение и развитие. Онлайн-курсы, вебинары и мини-курсы, чтобы бухгалтер рос профессионально и чувствовал уверенность.
С такой подпиской вы разберетесь с учетом, налогообложением и будете уверены, что всегда на шаг впереди налоговых изменений. Не откладывайте — подключите «Клерк.Премиум» и работайте уверенно:
И это не реклама!
Начать дискуссию