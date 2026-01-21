КПК ОБЩ 8103
По налоговой реформе-2026 сделают переходный период для НДС. 🍩«Ночной бухгалтер» № 2100

В Кремле обсуждали, как малому бизнесу выжить в условиях налоговой реформы: на примере пекарни «Машенька».

Сегодня в выпуске:

  • Уточнят параметры льготы по НДС в общепите.

  • В справках к 6-НДФЛ за 2026 год надо указывать новые коды.

  • При выдаче кредита банки будут запрашивать доходы заемщика из госсистем.

  • Трудовые договоры можно будет подписывать через МАХ.

  • Изменились правила получения пенсионных баллов по уходу за 80-летними пожилыми людьми.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Налоги малого бизнеса

На совещании в Кремле обсуждали проблемы с налогообложением пекарни «Машенька» и малого бизнеса в целом. Глава МЭР Максим Решетников предложил ввести переходный период по налоговой реформе. Речь идет об НДС в общепите. Сейчас кафе и рестораны не платят этот налог, если в прошлом году у их персонала была хорошая зарплата.

Эту норму изменят. Ориентироваться надо будет на зарплату не за прошлый год, а за прошлый квартал.

То есть как только зарплату сотрудникам повысят, со следующего квартала начнется льгота по НДС.

Разберитесь в УСН-2026

Коды в 6-НДФЛ

ФНС выпустила письмо, в котором приводятся новые коды для статуса налогоплательщика. Они нужны для справок (приложение 1 к форме 6-НДФЛ).

Для иноагентов код статуса – 0, для нерезидентов РФ из стран ЕАЭС.

Это связано с поправками в НК РФ в части НДФЛ для этих категорий налогоплательщиков.

Доходы заемщиков

При выдаче кредитов и займов банки и МФО ориентируются на доходы заемщика из справки. Это официально не подтвержденные сведения.

Сведения о доходах граждан кредитные организации должны брать из государственных систем. Такую норму депутаты прописали в законопроекте. В случае его принятия она заработает с июля 2027 года.

ТД в МАХ

В ТК РФ внесут поправки, по которым работники смогут подписывать кадровые документы, в том числе трудовые договоры, через мессенджер MAX, если работодатель подключил к нему свою информационную систему.

Новая норма должна заработать уже с 1 сентября 2026 года.

ИПК по уходу за 80+

Доплату пенсионерам старше 80 лет СФР теперь платит независимо от того, ухаживает за ним кто-то или нет. Но ухаживающим по-прежнему начисляют пенсионные баллы за уход, но уже по другим правилам.

Нужно подать заявление в СФР, но не до того, как начался уход, а после того, как он закончился, или еще идет. То есть СФР фиксирует уже свершившийся факт.

К заявлению надо приложить доказательства — копию паспорта пенсионера и в ряде случаев письменное подтверждение от него.

Главред рекомендует

