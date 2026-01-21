По налоговой реформе-2026 сделают переходный период для НДС. 🍩«Ночной бухгалтер» № 2100

Налоги малого бизнеса

На совещании в Кремле обсуждали проблемы с налогообложением пекарни «Машенька» и малого бизнеса в целом. Глава МЭР Максим Решетников предложил ввести переходный период по налоговой реформе. Речь идет об НДС в общепите. Сейчас кафе и рестораны не платят этот налог, если в прошлом году у их персонала была хорошая зарплата.

Эту норму изменят. Ориентироваться надо будет на зарплату не за прошлый год, а за прошлый квартал.

То есть как только зарплату сотрудникам повысят, со следующего квартала начнется льгота по НДС.