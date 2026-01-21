По налоговой реформе-2026 сделают переходный период для НДС. 🍩«Ночной бухгалтер» № 2100

Сегодня в выпуске:
Уточнят параметры льготы по НДС в общепите.
В справках к 6-НДФЛ за 2026 год надо указывать новые коды.
При выдаче кредита банки будут запрашивать доходы заемщика из госсистем.
Трудовые договоры можно будет подписывать через МАХ.
Изменились правила получения пенсионных баллов по уходу за 80-летними пожилыми людьми.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Налоги малого бизнеса
На совещании в Кремле обсуждали проблемы с налогообложением пекарни «Машенька» и малого бизнеса в целом. Глава МЭР Максим Решетников предложил ввести переходный период по налоговой реформе. Речь идет об НДС в общепите. Сейчас кафе и рестораны не платят этот налог, если в прошлом году у их персонала была хорошая зарплата.
Эту норму изменят. Ориентироваться надо будет на зарплату не за прошлый год, а за прошлый квартал.
То есть как только зарплату сотрудникам повысят, со следующего квартала начнется льгота по НДС.
Разберитесь в УСН-2026
Коды в 6-НДФЛ
ФНС выпустила письмо, в котором приводятся новые коды для статуса налогоплательщика. Они нужны для справок (приложение 1 к форме 6-НДФЛ).
Для иноагентов код статуса – 0, для нерезидентов РФ из стран ЕАЭС.
Это связано с поправками в НК РФ в части НДФЛ для этих категорий налогоплательщиков.
Доходы заемщиков
При выдаче кредитов и займов банки и МФО ориентируются на доходы заемщика из справки. Это официально не подтвержденные сведения.
Сведения о доходах граждан кредитные организации должны брать из государственных систем. Такую норму депутаты прописали в законопроекте. В случае его принятия она заработает с июля 2027 года.
ТД в МАХ
В ТК РФ внесут поправки, по которым работники смогут подписывать кадровые документы, в том числе трудовые договоры, через мессенджер MAX, если работодатель подключил к нему свою информационную систему.
Новая норма должна заработать уже с 1 сентября 2026 года.
ИПК по уходу за 80+
Доплату пенсионерам старше 80 лет СФР теперь платит независимо от того, ухаживает за ним кто-то или нет. Но ухаживающим по-прежнему начисляют пенсионные баллы за уход, но уже по другим правилам.
Нужно подать заявление в СФР, но не до того, как начался уход, а после того, как он закончился, или еще идет. То есть СФР фиксирует уже свершившийся факт.
К заявлению надо приложить доказательства — копию паспорта пенсионера и в ряде случаев письменное подтверждение от него.
Главред рекомендует
Мем дня
Ваша изучает выписку из ИЛС с пенсионными баллами редакция
