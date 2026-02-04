Нельзя уволить за смех на рабочем месте. 😂«Ночной бухгалтер» № 2109

Сегодня в выпуске:
За смех на работе уволить не могут.
Еще не факт, что за главу КФХ не надо платить взносы с МРОТ.
После родов целый год можно работать на НПД и не платить налоги: предложение.
Для лимита по НДС расходы упрощенцев не учитываются.
Предложили вернуть старый пенсионный возраст.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Смех на рабочем месте
Если пьяный сотрудник смеется на работе, его могут уволить. А вот уволить трезвого за смех нельзя, поясняет эксперт.
Впрочем, в некоторых организациях могут быть свои внутренние правила из-за специфики работы, которые не допускают громкий смех. Но дисциплинарку за смех можно оспорить в суде.
А вы на работе смеетесь или всегда серьезны?
Взносы с МРОТ
За руководителя компании без зарплаты надо платить взносы с МРОТ. Ранее ФНС поясняла, что если КФХ создано в форме юрлица, то за главу КФХ платить эти взносы не надо, ведь он платит фиксированные взносы.
Однако это мнение может измениться. ФНС сейчас ждет, что скажет по этому поводу Минфин.
Новая льгота по НПД
Депутаты подготовили законопроект, по которому в течение 1 года после родов женщины-самозанятые смогут работать без налога.
Льготу будут давать по заявлению. Эта мера поможет женщинам сохранить занятость, продолжить работу в период материнства и будет способствовать поддержке семей и росту рождаемости.
НДС-лимит на УСН
В лимит дохода 20 млн рублей на УСН (для целей перехода на НДС) учитывают только доходы (выручку).
Расходы роли не играют вообще, предупреждает ФНС. Если доходы больше 20 млн, а разница между доходами и расходами – меньше, то придется платить НДС.
На пенсию в 55/60
Необходимо вернуться к параметрам пенсионного возраста, установленным в 1932 году, считают депутаты. Женщины должны уходить на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60.
А сейчас многие не успевают получать пенсию или живут на выплаты только несколько лет.
Законопроект о возврате к старым параметрам внесен в Госдуму.
Мем дня
