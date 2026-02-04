Нельзя уволить за смех на рабочем месте. 😂«Ночной бухгалтер» № 2109

Смех на рабочем месте

Если пьяный сотрудник смеется на работе, его могут уволить. А вот уволить трезвого за смех нельзя, поясняет эксперт.

Впрочем, в некоторых организациях могут быть свои внутренние правила из-за специфики работы, которые не допускают громкий смех. Но дисциплинарку за смех можно оспорить в суде.

А вы на работе смеетесь или всегда серьезны?