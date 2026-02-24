🔴 Вебинар: УСН-2026 и как сдать декларацию за 2025 год без ошибок →
Меняют правила сдачи ЕФС-1. 📌«Ночной бухгалтер» № 2122

В подразделе 1.1 формы ЕФС-1 для договоров ГПХ надо будет указывать условие о начислении взносов на травматизм.

Сегодня в выпуске:

  • С 01.07.2026 в ЕФС-1 надо будет указывать новые сведения, а в индивидуальном лицевом счете будет больше данных.

  • 3арплату директору будет устанавливать профсоюз: законопроект.

  • При госзакупках будут выбирать лучший товар, а не дешевый.

  • Самозанятым хотят оставить только услуги физлицам и аренду.

  • Предложили освободить больничные от НДФЛ.

ЕФС-1 и ИЛС

30.12.2025 изменилась форма ЕФС-1 и правила ее составления. С 01.07.2026 грядут новые поправки.

В частности, в подразделе 1.1 надо будет отражать условие о начислении взносов на травматизм по договорам ГПХ.

В подразделе 1.2 надо будет отражать не только отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет, но и до 3 лет.

А в ИЛС застрахованных лиц теперь будут отражать сумму взносов на соцстрахование и стаж для больничных.

Зарплата директора

Зачастую руководители компаний получают слишком высокую зарплату, в разы больше, чем у рядовых сотрудников.

Поэтому утверждать оклады, доплаты и премии руководителям организаций нужно с предварительного согласия профсоюза. Законопроект с такой нормой внесли в Госдуму.

Если работодатель не согласен с мнением профсоюза, придется обжаловать его в суде.

Госзакупки

Сейчас по 44-ФЗ заказчики выбирают самые дешевые товары и услуги. Этот принцип предложили изменить, так как низкая цена не всегда подразумевает хорошее качество.

Новые условия госзакупок будут стимулировать российские компании производить сложные сборочные линии и технологически сложные вещи, отметили в Совете Федерации.

Самозанятые

После окончания эксперимента по НПД предложили оставить этот режим только для сдачи в аренду жилые и нежилых помещений и оказания услуг физлицам.

В части услуг физлицам НПД смогут применять няни, репетиторы, домработницы и т. д.

Еще предложили ввести для самозанятых взносы в СФР, чтобы у них формировались пенсионные права.

НДФЛ с больничных

Пособие за дней больничного предложили освободить от НДФЛ, потому что эти выплаты — не доход, а компенсация за страховой случай.

Законопроект с такой нормой внесен в Госдуму.

