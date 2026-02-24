Меняют правила сдачи ЕФС-1. 📌«Ночной бухгалтер» № 2122

ЕФС-1 и ИЛС

30.12.2025 изменилась форма ЕФС-1 и правила ее составления. С 01.07.2026 грядут новые поправки.

В частности, в подразделе 1.1 надо будет отражать условие о начислении взносов на травматизм по договорам ГПХ.

В подразделе 1.2 надо будет отражать не только отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет, но и до 3 лет.

А в ИЛС застрахованных лиц теперь будут отражать сумму взносов на соцстрахование и стаж для больничных.