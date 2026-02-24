Меняют правила сдачи ЕФС-1. 📌«Ночной бухгалтер» № 2122

Сегодня в выпуске:
ЕФС-1 и ИЛС
30.12.2025 изменилась форма ЕФС-1 и правила ее составления. С 01.07.2026 грядут новые поправки.
В частности, в подразделе 1.1 надо будет отражать условие о начислении взносов на травматизм по договорам ГПХ.
В подразделе 1.2 надо будет отражать не только отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет, но и до 3 лет.
А в ИЛС застрахованных лиц теперь будут отражать сумму взносов на соцстрахование и стаж для больничных.
Зарплата директора
Зачастую руководители компаний получают слишком высокую зарплату, в разы больше, чем у рядовых сотрудников.
Поэтому утверждать оклады, доплаты и премии руководителям организаций нужно с предварительного согласия профсоюза. Законопроект с такой нормой внесли в Госдуму.
Если работодатель не согласен с мнением профсоюза, придется обжаловать его в суде.
Госзакупки
Сейчас по 44-ФЗ заказчики выбирают самые дешевые товары и услуги. Этот принцип предложили изменить, так как низкая цена не всегда подразумевает хорошее качество.
Новые условия госзакупок будут стимулировать российские компании производить сложные сборочные линии и технологически сложные вещи, отметили в Совете Федерации.
Самозанятые
После окончания эксперимента по НПД предложили оставить этот режим только для сдачи в аренду жилые и нежилых помещений и оказания услуг физлицам.
В части услуг физлицам НПД смогут применять няни, репетиторы, домработницы и т. д.
Еще предложили ввести для самозанятых взносы в СФР, чтобы у них формировались пенсионные права.
НДФЛ с больничных
Пособие за дней больничного предложили освободить от НДФЛ, потому что эти выплаты — не доход, а компенсация за страховой случай.
Законопроект с такой нормой внесен в Госдуму.
