На складах маркетплейсов ищут неоформленных сотрудников. 🏃«Ночной бухгалтер» № 2133

ИПК за детей

Сейчас за период ухода за ребенком дают пенсионные баллы (в частности, за первого ребенка 1,8 балла в год). Эти баллы, как правило, получают матери.

Предложили давать пенсионные баллы (ИПК) отцам при условии, что мужчина участвует в воспитании своего ребенка.

Баллы такие: за одного ребенка — 3 балла, за двоих — 5 баллов, за троих — 7, за четверых — 10.

Кстати, если на вашем ИЛС не отразился период ухода за ребенком, СФР советует подать заявление о корректировке ИЛС.