На складах маркетплейсов ищут неоформленных сотрудников. 🏃«Ночной бухгалтер» № 2133

Роструд проводит проверки на ВБ, Озоне, Яндекс Маркете. Проверяют, нет ли там сотрудников, завуалированных по исполнителей под ГПХ.

Сегодня в выпуске:

  • Трудовые инспекторы наведываются с профилактическими визитами на склады маркетплейсов.

  • Мужчинам хотят давать пенсионные баллы за детей.

  • От ФНС требуют объяснений по поводу налога за льготные автокредиты.

  • Предложили на каждого ребенка открыть счет на 100 тыс. рублей.

  • Люди досрочно гасят свои кредиты.

Трудовые проверки

Роструд с 15.12.2025 по 17.02.2026 проводил проверки на складах маркетплейсов с целью выявления сотрудников, которые не оформлены по трудовому договору, но фактически работают в найме. Маркетплейсы заявляют, что находятся в диалоге с властями.

Кроме того, начались активные проверки сервисов, которые организованно переводят выплаты самозанятым. Еще проверяют владельцев ПВЗ по подозрению в уклонении от уплаты страховых взносов и НДФЛ.

ИПК за детей

Сейчас за период ухода за ребенком дают пенсионные баллы (в частности, за первого ребенка 1,8 балла в год). Эти баллы, как правило, получают матери.

Предложили давать пенсионные баллы (ИПК) отцам при условии, что мужчина участвует в воспитании своего ребенка.

Баллы такие: за одного ребенка — 3 балла, за двоих — 5 баллов, за троих — 7, за четверых — 10.

Кстати, если на вашем ИЛС не отразился период ухода за ребенком, СФР советует подать заявление о корректировке ИЛС.

НДФЛ с автокредитов

В СМИ прошла информация, что людям, которые купили автомобили по кредиту с льготной ставкой 0,01% начисляют налоги с матвыгоды. В связи с этим депутаты просят главу ФНС проверить законность такого налогообложения.

Дело в том, что матвыгода по процентам облагается только в том случае, если кредит взять у работодатели или организации, с которой есть взаимозависимость.

Депутаты хотят знать, чем руководствуются налоговики при определении наличия или отсутствия между заемщиком и кредитором взаимозависимости.

100 тыс. для детей

Внесли законопроект о введении детских сберегательных счетов. Предлагают при рождении ребенка из бюджета вносить на его счет 100 тыс. рублей. Получить эти деньги с учетом процентов ребенок сможет после 18 лет.

Кредиты

В январе 2026 года заемщики погасили на четверть больше кредитов, чем годом ранее. Сумма досрочного погашения — 1,3 млрд рублей. Причем в 56% случаев произошло полное погашение кредита.

Эксперты поясняют, что из-за высоких ставок клиенты стараются закрыть кредиты заранее. Тем более, что снизилась ключевая ставка и вместе с не доходность депозитов. Люди снимают накопления и гасят кредиты.

