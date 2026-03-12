На складах маркетплейсов ищут неоформленных сотрудников. 🏃«Ночной бухгалтер» № 2133

Сегодня в выпуске:
Трудовые инспекторы наведываются с профилактическими визитами на склады маркетплейсов.
Мужчинам хотят давать пенсионные баллы за детей.
От ФНС требуют объяснений по поводу налога за льготные автокредиты.
Предложили на каждого ребенка открыть счет на 100 тыс. рублей.
Люди досрочно гасят свои кредиты.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Трудовые проверки
Роструд с 15.12.2025 по 17.02.2026 проводил проверки на складах маркетплейсов с целью выявления сотрудников, которые не оформлены по трудовому договору, но фактически работают в найме. Маркетплейсы заявляют, что находятся в диалоге с властями.
Кроме того, начались активные проверки сервисов, которые организованно переводят выплаты самозанятым. Еще проверяют владельцев ПВЗ по подозрению в уклонении от уплаты страховых взносов и НДФЛ.
ИПК за детей
Сейчас за период ухода за ребенком дают пенсионные баллы (в частности, за первого ребенка 1,8 балла в год). Эти баллы, как правило, получают матери.
Предложили давать пенсионные баллы (ИПК) отцам при условии, что мужчина участвует в воспитании своего ребенка.
Баллы такие: за одного ребенка — 3 балла, за двоих — 5 баллов, за троих — 7, за четверых — 10.
Кстати, если на вашем ИЛС не отразился период ухода за ребенком, СФР советует подать заявление о корректировке ИЛС.
Настройте 1С под себя и автоматизируйте свои задачи
Пройдите курс повышения квалификации Работа в программе 1С: с нуля до отчетности.
Вы научитесь:
настраивать 1С и автоматизировать работу;
вести в 1С бухгалтерский и налоговый учет по правилам 2026 года;
быстро формировать отчетность и декларации.
После прохождения курса получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа ФИС ФРДО.
Цена курса со скидкой 73%: за 7 900 рублей вместо
29 990 рублей.
НДФЛ с автокредитов
В СМИ прошла информация, что людям, которые купили автомобили по кредиту с льготной ставкой 0,01% начисляют налоги с матвыгоды. В связи с этим депутаты просят главу ФНС проверить законность такого налогообложения.
Дело в том, что матвыгода по процентам облагается только в том случае, если кредит взять у работодатели или организации, с которой есть взаимозависимость.
Депутаты хотят знать, чем руководствуются налоговики при определении наличия или отсутствия между заемщиком и кредитором взаимозависимости.
100 тыс. для детей
Внесли законопроект о введении детских сберегательных счетов. Предлагают при рождении ребенка из бюджета вносить на его счет 100 тыс. рублей. Получить эти деньги с учетом процентов ребенок сможет после 18 лет.
Кредиты
В январе 2026 года заемщики погасили на четверть больше кредитов, чем годом ранее. Сумма досрочного погашения — 1,3 млрд рублей. Причем в 56% случаев произошло полное погашение кредита.
Эксперты поясняют, что из-за высоких ставок клиенты стараются закрыть кредиты заранее. Тем более, что снизилась ключевая ставка и вместе с не доходность депозитов. Люди снимают накопления и гасят кредиты.
Главред рекомендует
ЕФС-1 по договору ГПХ с физлицом: как заполнить и подать в 2026 году.
Как бухгалтеру перейти на аутсорс и зарабатывать больше в 2026 году — вебинар 17.03.2026, в 11:00 мск.
Ошибки в отчётах Росстат в 2026 году: риски, последствия и как их избежать.
АУСН-2026: разбор полетов, ошибки, сверки с ФНС и алгоритмы спасения. Конспект вебинара с видео.
Контроль над бизнесом при владении несколькими партнёрами. Как избежать корпоративных конфликтов? — вебинар 24.03.2026 в 10:00 мск.
Мем дня
Ваша гасит свою ипотеку строго по графику редакция
Начать дискуссию