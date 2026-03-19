Как изменить сумму НДС в счете-фактуре
Для изменения суммы НДС нужно оформить корректировочный счет-фактуру на основании дополнительного соглашения об увеличении стоимости договора по п. 3 ст. 168 НК.
В документе указывают изначальные и новые данные. Корректировочный счет-фактуру регистрируют в декларации согласно периоду составления допсоглашения. Разницу в доначислении отражают в отчетности за первый квартал 2026 года.
При увеличении стоимости покупателю стоит использовать следующие проводки для отражения корректировочного счета-фактуры:
Дт 41 (44, 20) — Кт 60 — увеличение стоимости товара;
Дт 19 — Кт 60 — отражение дополнительногойНДС;
Дт 68/НДС — Кт 19 — принятие к вычету дополнительного НДС.
вообще-то ИИ очень часто ошибаются. особенно при финанализе. проверяла. и уж тем более ИИ не может давать решения как исправить ситуацию.