ОК БСН моб 8310
НДС

Как изменить сумму НДС в счете-фактуре

Компания купила товар с НДС у поставщика в конце 2025 года. Однако в феврале 2026 года продавец выставил счет-фактуру с увеличенной стоимостью. Как откорректировать сумму НДС?
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Автор

Для изменения суммы НДС нужно оформить корректировочный счет-фактуру на основании дополнительного соглашения об увеличении стоимости договора по п. 3 ст. 168 НК.

В документе указывают изначальные и новые данные. Корректировочный счет-фактуру регистрируют в декларации согласно периоду составления допсоглашения. Разницу в доначислении отражают в отчетности за первый квартал 2026 года.

При увеличении стоимости покупателю стоит использовать следующие проводки для отражения корректировочного счета-фактуры:

  • Дт 41 (44, 20) — Кт 60 — увеличение стоимости товара;

  • Дт 19 — Кт 60 — отражение дополнительногойНДС;

  • Дт 68/НДС — Кт 19 — принятие к вычету дополнительного НДС.

Читайте также по теме НДС:

Нейросети и ИИ

Пять бухгалтерских задач, которые можно передать ИИ: лайфхаки и готовые промпты

Вряд ли искусственный интеллект когда-нибудь заменит хороших бухгалтеров, а вот помочь им в работе может уже сейчас. Расскажем, с какими задачами ИИ может помочь бухгалтеру, даже если он еще продвинутый пользователь. В конце статьи — советы, как извлечь максимум пользы из ИИ и снизить вероятность ошибок.

Пять бухгалтерских задач, которые можно передать ИИ: лайфхаки и готовые промпты
5
Юлия Вячеславовна Безрутченко

Начать дискуссию

ГлавнаяБухСтрим