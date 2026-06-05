Налоговая реформа — 2026, E-comm и маркетплейсы, Реальный сектор: обзор ХI Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции

Целый день звездные спикеры будут разбирать самые важные и острые вопросы и делиться актуальными практическими решениями. Вас ждут 25+ экспертов, 3 потока выступлений, зажигательные ведущие, подарки от «Клерка» и партнеров.
Не переживайте за то, что можете что-то пропустить, запись мероприятия обязательно будет! И вы сможете в спокойной обстановке просмотреть, проанализировать то, что не успели увидеть онлайн.
10:00 — 11:00
НДС на ОСНО и УСН: практика работы — 2026. Поток 1
Марина Климова, рассказала, как ФНС ужесточила правила по НДС: пояснения — только в электронном виде, старые форматы электронных документов отменены. Спикер напомнила, что с 2026 года ФНС перестали действовать два формата электронных документов, которые применяли при передаче товаров, работ и услуг. При этом формат электронного акта по форме КС‑2 остается актуальным и продолжит использоваться.
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Работа бухгалтера с маркетплейсом в 2026 году. Поток 2
Елена Шедис рассказала о позитивных изменениях для селлеров в 2026 году: об отмене госпошлины за внесение в систему «Честный знак», а для новых плательщиков НДС — про мораторий на штрафы за первые ошибки в декларациях. Спикер напомнила, что расширен перечень расходов, которые можно учитывать на УСН — теперь в него входят штрафы маркетплейсов и затраты на утилизацию товара.
Спикер объяснила, НДС с авансов физических лиц на маркетплейсах рассчитывается только с положительного сальдо, а отрицательная разница не влияет на налоговую базу по другим операциям.
Как комфортно войти в маркировку-2026 с помощью 1С: новые группы маркировки, работа с отчетами по маркировке, ЭДО с маркетплейсами. Поток 3
Александр Бажин рассказал, что с 1 сентября 2026 года в маркировке появится механизм автоштрафов: система «Честный знак» будет самостоятельно выявлять нарушения и формировать постановления без составления протокола и без участия нарушителя.
Штраф за продажу товара с истекшим сроком годности составит 10 тыс. рублей за каждую единицу для ИП и 20 тыс. для юрлиц. Отдельно предусмотрена санкция в 50 тыс. за реализацию немаркированной продукции, если через одну кассу продано более 10 единиц в месяц.
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