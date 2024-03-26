Обзоры для бухгалтера

👀Отменят сверки с налоговой, новый ФСБУ по бухотчетности, ИИ скоро заменит бухгалтеров, новый вычет НДФЛ, повестки в налоговую уйдут в прошлое. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели с 18 по 22 марта, которые вы могли пропустить.
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🔎 Налоговики перестанут проводить сверки

Глава ФНС Егоров неожиданно обрадовал всех бухгалтеров: «в ближайшей перспективе полностью исключит необходимость обращаться за сверками». Причина — ЕНС доказал свою эффективность.

💣 В Госдуму внесли законопроект с масштабными изменениями в НК

В нем множество изменений и новшеств по НДФЛ, социальным вычетам, многодетным, ТКС, ликвидности имущества для залога, нулевой отчетности, вкладам и др.

🔥 Утвердили новый ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность»

Он станет обязательным с годового отчета за 2025 год.

👾 Исследование: искусственный интеллект заменит бухгалтеров через 3 года

Учетные и аналитики грозят, что уже в ближайшие 3 года технологии искусственного интеллекта смогут заменить бухгалтеров и специалистов по кадрам. Мол, программные комплексы уже успешно справляются с их функциями и управлением активами.

📢 Бухгалтеры ругают Роструд за рекомендации записывать 2-х специалистов в одну строку штатного расписания

По мнению Роструда, если компании нужны 2 бухгалтера с одинаковым окладом, то не нужно каждую должность включать в штатное расписание отдельной строкой.

💰Принят закон о новом налоговом вычете по НДФЛ

Это единый «инвестиционный» вычет, состоящий из 3 элементов. Но ждать самого вычета долго (не 1 год), да и есть вероятность его вообще потерять, если срочно понадобятся деньги.

❗❗❗ Будет 3 разных срока для сдачи единой упрощенной декларации

Наконец-то законодатели вспомнили про этот отчет, форма которого и правила практически не менялись. Теперь будут разные сроки для ЕУД по налогу на прибыль, остальных налогов и нового бизнеса.

📆 Для ИП меняют срок уплаты НДФЛ

Все платят до 28-го числа, а для ИП на ОСНО действует особое правило. Законодатели решили включить их в единый срок.

💢 Малый бизнес избавят от дублирования отчетов, сдаваемых в разные ведомства

Чтобы малый и средний бизнес не сдавали одни и те же статистические отчеты в разные ведомства, создадут единую цифровую платформу статистических данных.

🏃 Налоговики больше не будут присылать повестки о вызове на допрос

Вместо повестки утвердили новую форму документа и с другим названием.

🚗 Бухгалтеры считают: если отменят транспортный налог, все равно приплюсуют новый

В очередной раз депутаты хотят отменить транспортный налог. Но очевидно, что чем-то его точно заменят…

💻 Минфин начинает бороться с оптимизацией НДФЛ и налогов в интернет-торговле

Он видит очевидные схемы ухода от налогов. Поэтому за них активно возьмутся, как недавно за общепит, который полюбил дробление на ООО и ИП на УСН.

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Обзоры для бухгалтера

👀Отменят сверки с налоговой, новый ФСБУ по бухотчетности, ИИ скоро заменит бухгалтеров, новый вычет НДФЛ, повестки в налоговую уйдут в прошлое. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели с 18 по 22 марта, которые вы могли пропустить.

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Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Ольга Ульянова
Инвестиции

Вечные ценности — золото. Про инвестиции в золото и налоги

Из статьи вы узнаете, как платить налоги при инвестициях в золото. Как изменилась стоимость золота в России за 10 лет. Каковы прогнозы аналитиков в отношении изменения мировых цен на золото.

Вечные ценности — золото. Про инвестиции в золото и налоги
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Елена Балаклицкая
6-НДФЛ

Какой новый отчет сдаем за 1 квартал 2024 года

Новый, со старыми дырками, как любит говорить моя мама) Если что, на обложке бухгалтер в ночи за компьютером составляет отчет по мнению нейросети (она художник, она так видит).

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © / Елена Балаклицкая
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Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
IT-компании

ФАС: снятие моратория на проверки IT-компаний защитит покупателей от «цифровых» монополий

Антимонопольная служба начнет проверять в том числе и компании из сферы электронной торговли.

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Константин Чупырь
Налог на имущество

Налог на имущество по кадастровой стоимости организаций на УСН. Разъяснения налогового консультанта

Облагаются ли налогом на имущество по кадастровой стоимости нежилое помещение в многоквартирном доме не включенного в перечень объектов недвижимости, облагаемых налогом на имущество организации от кадастровой стоимости принадлежащих организации на праве собственности применяющей систему налогообложение УСН.

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Онлайн-бухгалтерии

В «Моем деле» сменился СЕО. Фаундер компании рассказал о текущих кадровых изменениях и итогах работы за 9 лет

Сергей Панов — совладелец и генеральных директор холдинга —покинул должность СЕО и передал ее преемнику. А еще рассказал о достижениях компании за время своей работы.

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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Ведение бизнеса

ТПП попросила сохранить после 2024 года возмещение затрат бизнесу за участие в выставках

Торгово-промышленная палата России предложила сохранить после 2024 года программу господдержки, по которой бизнес может возместить часть затрат на участие в зарубежных международных выставках, на которых нет коллективной экспозиции отечественных товаров.

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Онлайн-курсы для бухгалтеров

⚡️Что нового в подписке Клерк.Премиум? Онлайн-курсы и вебинар, чтобы разобраться во всех изменениях 2024 года

Мы расширили подписку Клерк.Премиум — добавили 2 онлайн-курса с подробным разбором нововведений на всех участках работы бухгалтера, а также записали вебинар по главным темам IV Всероссийской бухгалтерской конференции!

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Банки

По безотзывным сберегательным сертификатам могут увеличить страховые лимиты

Банк России планирует увеличить размер страховых возмещений по рублевым безотзывным сберегательным сертификатам, долгосрочным вкладам и счетам эскроу.

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Бесплатно с Отчетность

Формы и сроки сдачи отчетности за I квартал 2024 года

Чтобы ничего не потерять и вовремя отчитаться за 1 квартал, собрали всю полезную информацию в одной таблице.

Формы и сроки сдачи отчетности за I квартал 2024 года
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Пенсии

Депутаты пересмотрят страховой стаж военных пенсионеров

Чтобы получать страховую пенсию по старости военным не хватает стажа. Депутаты хотят исправить это и засчитывать периоды нахождения на военной службе.

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Бесплатно с ВЭД

Как открыть карту в Казахстане в 2024 году. Мини-курс

Карта иностранного банка позволяет без ограничений совершать финансовые операции по всему миру в отличие от выпущенных в России Visa и Mastercard. В рамках этого мини-курса предлагаю вам инструкцию по выпуску карты в банке Казахстана.

Как открыть карту в Казахстане в 2024 году. Мини-курс
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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Инвестиции

У частных инвесторов впервые отняли акции из-за нелегальной приватизации

На основании решения о незаконной приватизации суд постановил забрать ценные бумаги частных инвесторов, которые они купили на Мосбирже. Но решение арбитражного суда могут оспорить, иначе оно станет негативным прецедентом.

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Кадры

В чем плюсы для бизнеса в привлечении студентов и выпускников без опыта

Трудоустройство помолодело. Сегодня все больше работодателей готовы нанимать студентов и выпускников без опыта работы. Эта тенденция начала набирать обороты еще несколько лет назад и сегодня усилилась.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
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Личные финансы

МФО не дала возможность бесплатно погасить заем

Финансовый уполномоченный Светлана Максимова рассказала об одном из способов введения в заблуждение клиентов микрофинансовых организаций.

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Учет расходов

Личные траты руководства на ОСН и УСН в программах 1С

Практически каждый бухгалтер сталкивался с ситуацией, когда собственник или руководитель оплачивает личные покупки с корпоративной карты или расчетного счета организации, не разделяя средства компании и свои собственные, а затем просит бухгалтера «что-то придумать», чтобы принять приобретенное в расходы.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Клерк
Зарплата

Где ошибаются бухгалтеры при определении размера заработной платы в 2024 году

В 2024 году вступило в силу более 20 изменений в сфере зарплат, зарплатных налогов и взносов. Бухгалтеры не успевают вникнуть во все нюансы и часто делают одни и те же ошибки. Разбираем тему, чтобы вы не наступали на грабли.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
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Общество

В отели разрешат заселяться по биометрии

Для заселения в отель не нужно предъявлять никаких документов и заполнять анкеты, достаточно самостоятельно зарегистрироваться с помощью терминала. Сервис будет доступен тем, кто подтвердил свои биометрические данные в ЕБС.

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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Бухгалтерский учет

Проводки по заработной плате

Зарплата — это плата за выполнение должностных обязанностей. Она включает оклад или тарифную ставку, производственные премии, доплаты и надбавки. Выплата зарплаты — ежемесячная обязанность каждого работодателя. Поэтому, ее начисление — ежемесячная обязанность бухгалтеров. О том, какие нюансы следует при этом учитывать, расскажем в нашей статье.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Суперспособность годами прятать у себя накладные, чеки и другие важные документы, а потом внезапно их находить, есть только у директоров. Как бухгалтеру поступить с внезапно привалившим «счастьем»?

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
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