👀Отменят сверки с налоговой, новый ФСБУ по бухотчетности, ИИ скоро заменит бухгалтеров, новый вычет НДФЛ, повестки в налоговую уйдут в прошлое. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели с 18 по 22 марта, которые вы могли пропустить.

🔎 Налоговики перестанут проводить сверки

Глава ФНС Егоров неожиданно обрадовал всех бухгалтеров: «в ближайшей перспективе полностью исключит необходимость обращаться за сверками». Причина — ЕНС доказал свою эффективность.

💣 В Госдуму внесли законопроект с масштабными изменениями в НК

В нем множество изменений и новшеств по НДФЛ, социальным вычетам, многодетным, ТКС, ликвидности имущества для залога, нулевой отчетности, вкладам и др.

🔥 Утвердили новый ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность»

Он станет обязательным с годового отчета за 2025 год.

👾 Исследование: искусственный интеллект заменит бухгалтеров через 3 года

Учетные и аналитики грозят, что уже в ближайшие 3 года технологии искусственного интеллекта смогут заменить бухгалтеров и специалистов по кадрам. Мол, программные комплексы уже успешно справляются с их функциями и управлением активами.

📢 Бухгалтеры ругают Роструд за рекомендации записывать 2-х специалистов в одну строку штатного расписания

По мнению Роструда, если компании нужны 2 бухгалтера с одинаковым окладом, то не нужно каждую должность включать в штатное расписание отдельной строкой.

💰Принят закон о новом налоговом вычете по НДФЛ

Это единый «инвестиционный» вычет, состоящий из 3 элементов. Но ждать самого вычета долго (не 1 год), да и есть вероятность его вообще потерять, если срочно понадобятся деньги.

❗❗❗ Будет 3 разных срока для сдачи единой упрощенной декларации

Наконец-то законодатели вспомнили про этот отчет, форма которого и правила практически не менялись. Теперь будут разные сроки для ЕУД по налогу на прибыль, остальных налогов и нового бизнеса.

📆 Для ИП меняют срок уплаты НДФЛ

Все платят до 28-го числа, а для ИП на ОСНО действует особое правило. Законодатели решили включить их в единый срок.

💢 Малый бизнес избавят от дублирования отчетов, сдаваемых в разные ведомства

Чтобы малый и средний бизнес не сдавали одни и те же статистические отчеты в разные ведомства, создадут единую цифровую платформу статистических данных.

🏃 Налоговики больше не будут присылать повестки о вызове на допрос

Вместо повестки утвердили новую форму документа и с другим названием.

🚗 Бухгалтеры считают: если отменят транспортный налог, все равно приплюсуют новый

В очередной раз депутаты хотят отменить транспортный налог. Но очевидно, что чем-то его точно заменят…

💻 Минфин начинает бороться с оптимизацией НДФЛ и налогов в интернет-торговле

Он видит очевидные схемы ухода от налогов. Поэтому за них активно возьмутся, как недавно за общепит, который полюбил дробление на ООО и ИП на УСН.