👀Отменят сверки с налоговой, новый ФСБУ по бухотчетности, ИИ скоро заменит бухгалтеров, новый вычет НДФЛ, повестки в налоговую уйдут в прошлое. Топ новостей за неделю

🔎 Налоговики перестанут проводить сверки
Глава ФНС Егоров неожиданно обрадовал всех бухгалтеров: «в ближайшей перспективе полностью исключит необходимость обращаться за сверками». Причина — ЕНС доказал свою эффективность.
💣 В Госдуму внесли законопроект с масштабными изменениями в НК
В нем множество изменений и новшеств по НДФЛ, социальным вычетам, многодетным, ТКС, ликвидности имущества для залога, нулевой отчетности, вкладам и др.
🔥 Утвердили новый ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность»
Он станет обязательным с годового отчета за 2025 год.
👾 Исследование: искусственный интеллект заменит бухгалтеров через 3 года
Учетные и аналитики грозят, что уже в ближайшие 3 года технологии искусственного интеллекта смогут заменить бухгалтеров и специалистов по кадрам. Мол, программные комплексы уже успешно справляются с их функциями и управлением активами.
📢 Бухгалтеры ругают Роструд за рекомендации записывать 2-х специалистов в одну строку штатного расписания
По мнению Роструда, если компании нужны 2 бухгалтера с одинаковым окладом, то не нужно каждую должность включать в штатное расписание отдельной строкой.
💰Принят закон о новом налоговом вычете по НДФЛ
Это единый «инвестиционный» вычет, состоящий из 3 элементов. Но ждать самого вычета долго (не 1 год), да и есть вероятность его вообще потерять, если срочно понадобятся деньги.
❗❗❗ Будет 3 разных срока для сдачи единой упрощенной декларации
Наконец-то законодатели вспомнили про этот отчет, форма которого и правила практически не менялись. Теперь будут разные сроки для ЕУД по налогу на прибыль, остальных налогов и нового бизнеса.
📆 Для ИП меняют срок уплаты НДФЛ
Все платят до 28-го числа, а для ИП на ОСНО действует особое правило. Законодатели решили включить их в единый срок.
💢 Малый бизнес избавят от дублирования отчетов, сдаваемых в разные ведомства
Чтобы малый и средний бизнес не сдавали одни и те же статистические отчеты в разные ведомства, создадут единую цифровую платформу статистических данных.
🏃 Налоговики больше не будут присылать повестки о вызове на допрос
Вместо повестки утвердили новую форму документа и с другим названием.
🚗 Бухгалтеры считают: если отменят транспортный налог, все равно приплюсуют новый
В очередной раз депутаты хотят отменить транспортный налог. Но очевидно, что чем-то его точно заменят…
💻 Минфин начинает бороться с оптимизацией НДФЛ и налогов в интернет-торговле
Он видит очевидные схемы ухода от налогов. Поэтому за них активно возьмутся, как недавно за общепит, который полюбил дробление на ООО и ИП на УСН.
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