💥 Обновят 3-НДФЛ, минус основание для блокировки счета, будет меньше статотчетности, у ФНС проблемы с эл. подписями. Топ новостей за неделю

💥 Через суды ИП-адвокаты добились права на УСН

Адвокаты не имеют право на применение УСН. До недавнего времени этот запрет Минфин применял не только к профессиональной, но и предпринимательской деятельности человека, который будучи адвокатом, зарегистрирован как ИП.

❗ Изменится декларация 3-НДФЛ и заявления на вычеты по НДФЛ

С 2025 года можно будет указывать не только ИНН, но и номер из регистра населения (ЕРН).

📠 ФНС привела самые частые ошибки в кассовых чеках и объяснила, как исправить

Если вовремя исправить ошибки в фискальных документах, можно избежать административных штрафов.

👏 С 2025 года будет минус одно основание для блокировки счета

Не нужно будет отправлять в ИФНС квитанцию о приеме требования об уплате налога или о представлении документов.

🔥 Пособие по уходу за ребенком, однажды полученное женщиной, все 1,5 года должна получать она

Женщина не может передать право на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет своему мужу. Даже если она вышла из отпуска по уходу.

📊 Подписан закон об уменьшении статотчетности для малого и среднего бизнеса

С 1 января 2025 введен запрет на сбор у МСП информации, не предусмотренной перечнями первичных статистических показателей, утверждаемыми Правительством.

💰 Принят закон о новом виде банковского счета и вклада

С 1 июля 2025 года вступят в силу изменения в ФЗ «О банках и банковской деятельности», предусматривающие открытие социального банковского счета и вклада для граждан, получающих социальную поддержку.

🔐 У ФНС проблемы с генерацией электронных подписей

Больше недели пользователи не могут сформировать неквалифицированную электронную подпись в личном кабинете на сайте ФНС.

📝 За подлог при регистрации ИП введут уголовную ответственность

Минюст подготовил законопроект, по которому к уголовной ответственности будут привлекать тех, кто зарегистрировал ИП с помощью подставных лиц.

✅ Цифровыми рублями будет можно пользоваться с июля 2025 года

Пока что операции с цифровыми рублями тестируют банки, их сотрудники и торгово-сервисные предприятия.

👯 По одной должности должны быть одинаковые оклады, но зарплата может быть разной

Если сотрудники имеют одинаковую квалификацию, занимают одинаковую должность, выполняют один и тот же объем аналогичной работы и одинаковые условия ее выполнения, установление разных окладов неправомерно.

👌 Процентные доходы свыше 180 тысяч рублей будут облагаться налогом

Если Центробанк еще не повысит ключевую ставку в 2024 году, вкладчики не будут платить налог с процентного дохода по вкладам в пределах 180 тысяч рублей.