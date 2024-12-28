💥 Новые формы уведомлений для освобождения от налогов, график техработ ФНС в ЛК, новая методичка ФНС, декларация по турналогу и др. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости последней недели 2024 года, которые вы могли пропустить.

📄 Утверждены новые формы уведомлений об освобождении от НДС и налога на прибыль

Приказ ФНС от 21.10.2024 № ЕД-7-3/879@ зарегистрирован Минюстом и вступает в силу с 20 января 2025 года.

🔒 Чтобы учесть в расходах фиксированные взносы ИП, их надо зарезервировать

В 2024 году ИП на УСН «доходы минус расходы» уменьшает налоговую базу на фиксированные взносы только после их уплаты.

📅 ФНС опубликовала график технологических работ в личном кабинете в 1 квартале 2025 года

Актуальное сальдо ЕНС не всегда отражается в личном кабинете налогоплательщиков. Иногда ФНС проводит технологические работы в ЛК.

💧 Как с 2025 года будем считать пени по налоговой задолженности

С 01.01.2025 вступят в силу поправки в НК, которые изменяют порядок начисления пеней.

😷 Минтруд разрешит самозанятым получать больничные

Для тех, кто работает по договорам ГПХ, размер больничного будет зависеть от страхового стажа и периода уплаты страховых взносов. Эксперимент с выплатой пособий пройдет с 2026 по 2028 годы.

👀 ФНС подготовила инструкцию, как исправлять ошибки в расчетах

Налоговики собрали пошаговую инструкцию по исправлению ошибок в чеках и нарушений, связанных с применением и неприменением ККТ.

✅ В УПД можно и нужно добавлять необходимые реквизиты

Форма УПД была разработана на основе формы счета-фактуры и доведена письмом ФНС. Вносить поправки в это письмо не будут. Добавлять нужные строки в УПД надо самостоятельно.

💃 В законе может появиться норма о выплате 13-й зарплаты

Чтобы повысить мотивацию сотрудников, депутаты хотят закрепить в законе их право на получение 13-й зарплаты.

❗ ФНС: из-за пересчета матвыгоды надо пересдать 6-НДФЛ за 1 квартал и полугодие 2024

В августе приняты поправки в НК по материальной выгоде, которые заработали задним числом – с января 2024 года. Поэтому бухгалтеры были вынуждены задним числом пересчитывать НДФЛ и возвращать сотрудникам излишне удержанный налог.

📑 Центры занятости заведут работодателям учетные дела

Информация о работодателях, которые обращаются в центры занятости за господдержкой, будет храниться в электронном виде в течение пяти лет.

❌ За неправильную ставку НДС в чеках упрощенцев пока не будут штрафовать



Если компания или ИП на УСН не успеют обновить свою кассу к началу 2025 года, штрафа за неправильные чеки на первых порах не будет.

📆 Между зарплатами за декабрь и январь может быть более 15 дней

Если срок выплаты зарплаты за декабрь выпадает на новогодние праздники, ее надо выплатить в последний рабочий день 2024 года – 28 декабря.

📄 В декларации по туристическому налогу будет четыре страницы

ФНС опубликовала приказ от 05.11.2024 № ЕД-7-3/992@, в котором представлена форма и электронный формат декларации по туристическому налогу.