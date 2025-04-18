💥 НПД могут доработать, Минфин против скидки ИП по взносам, новые признаки подмены трудовых отношений, в Мордовии ввели низкие ставки УСН. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели, которые вы могли пропустить.

❗ Самозанятых могут обязать указывать вид деятельности, а неактивных хотят снимать с учета

16 апреля 2025 года актуальные вопросы о налоге на профессиональный доход (НПД) обсудили на заседании Общественного совета при ФНС России.

👍 В Мордовии ввели пониженные ставки УСН 1 и 5 процентов

В Республике Мордовия власти расширили возможности применения пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения для впервые зарегистрированных ИП и организаций.

💰 Деньги на сберегательных сертификатах будут страховать до 2,8 млн рублей

Чтобы деньги со вкладов не поступали в экономику и не разгоняли инфляцию, власти предлагают сберегательные сертификаты с большей суммой страхового возмещения. Однако средства нельзя будет снять в течение трех лет.

📄 Налоговики требуют от селлеров уточнить декларации

ФНС заметила, что суммы в декларациях продавцов на маркетплейсах существенно расходятся с теми цифрами, которые инспекторы нашли в ходе камеральной проверки. В основном селлеры занижают полученный доход.

💯 ИП хотят скидку 50% на взносы за себя и за работников. Но Минфин против

В Минфин поступило предложение по предоставлению скидки 50% на уплату взносов за себя ИП-субъектам МСП и снижению тарифа взносов с выплат в пользу работников таких ИП.

❗ Минтруд определил девять дополнительных признаков подмены трудовых отношений

В Трудовом кодексе хотят закрепить признаки подмены трудовых отношений договорами ГПХ. Это позволит наказывать работодателей, которые уклоняются от оформления сотрудников.

🌗 Ночью в командировке придется работать бесплатно

Доплаты за ночные смены не будет, если ночью сотрудник трудился не на родном предприятии, а на чужом, куда его командировали.

🔍 Минцифры создаст систему проверки информации в резюме

У работодателей появится возможность проверить данные, которые кандидат указывает в резюме. Сделать это будет можно с согласия соискателя.

👀 Для принятия НДС к вычету нужно обращать внимание на статус УПД

Маркетплейсы на продажи компании-селлера присылают универсальный передаточный документ со статусом 2.

✅ Налоговики привели уточненную пятиступенчатую шкалу ставок НДФЛ: таблица

Для большинства доходов физических лиц с 1 января 2025 года установлено пять ставок НДФЛ в рамках прогрессивной шкалы.

💊 Чтобы вернуть НДФЛ с покупки лекарств, нужен рецепт или сведения из медкарты

С расходов на покупку лекарств, назначенных врачом и приобретаемых за счет собственных средств, можно получить социальный налоговый вычет.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.