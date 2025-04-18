💥 НПД могут доработать, Минфин против скидки ИП по взносам, новые признаки подмены трудовых отношений, в Мордовии ввели низкие ставки УСН. Топ новостей за неделю

❗ Самозанятых могут обязать указывать вид деятельности, а неактивных хотят снимать с учета
16 апреля 2025 года актуальные вопросы о налоге на профессиональный доход (НПД) обсудили на заседании Общественного совета при ФНС России.
👍 В Мордовии ввели пониженные ставки УСН 1 и 5 процентов
В Республике Мордовия власти расширили возможности применения пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения для впервые зарегистрированных ИП и организаций.
💰 Деньги на сберегательных сертификатах будут страховать до 2,8 млн рублей
Чтобы деньги со вкладов не поступали в экономику и не разгоняли инфляцию, власти предлагают сберегательные сертификаты с большей суммой страхового возмещения. Однако средства нельзя будет снять в течение трех лет.
📄 Налоговики требуют от селлеров уточнить декларации
ФНС заметила, что суммы в декларациях продавцов на маркетплейсах существенно расходятся с теми цифрами, которые инспекторы нашли в ходе камеральной проверки. В основном селлеры занижают полученный доход.
💯 ИП хотят скидку 50% на взносы за себя и за работников. Но Минфин против
В Минфин поступило предложение по предоставлению скидки 50% на уплату взносов за себя ИП-субъектам МСП и снижению тарифа взносов с выплат в пользу работников таких ИП.
❗ Минтруд определил девять дополнительных признаков подмены трудовых отношений
В Трудовом кодексе хотят закрепить признаки подмены трудовых отношений договорами ГПХ. Это позволит наказывать работодателей, которые уклоняются от оформления сотрудников.
🌗 Ночью в командировке придется работать бесплатно
Доплаты за ночные смены не будет, если ночью сотрудник трудился не на родном предприятии, а на чужом, куда его командировали.
🔍 Минцифры создаст систему проверки информации в резюме
У работодателей появится возможность проверить данные, которые кандидат указывает в резюме. Сделать это будет можно с согласия соискателя.
👀 Для принятия НДС к вычету нужно обращать внимание на статус УПД
Маркетплейсы на продажи компании-селлера присылают универсальный передаточный документ со статусом 2.
✅ Налоговики привели уточненную пятиступенчатую шкалу ставок НДФЛ: таблица
Для большинства доходов физических лиц с 1 января 2025 года установлено пять ставок НДФЛ в рамках прогрессивной шкалы.
💊 Чтобы вернуть НДФЛ с покупки лекарств, нужен рецепт или сведения из медкарты
С расходов на покупку лекарств, назначенных врачом и приобретаемых за счет собственных средств, можно получить социальный налоговый вычет.
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