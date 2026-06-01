Налоговые изменения для УСН и маркетплейсов, кадровые требования и блокировки счетов: новости недели

НДС, УСН и маркетплейсы снова в центре недели
Для компаний, которые продают билеты или работают с агентскими схемами, пригодится позиция Минфина о том, когда продажа билетов на зарубежные концерты не попадает под НДС: важны не только место мероприятия, но и условия освобождения для услуги распространения.
Селлерам пора заранее проверить учет и первичку: ФНС готовит новый уровень контроля за торговлей на маркетплейсах, где площадки будут передавать налоговикам больше данных о продажах, чеках, товарах и покупателях.
На фоне этих новостей Минфин оставил предпринимателям пространство для ожидания: вопрос о том, будут ли дальше снижать пороги для НДС, обещают обсуждать уже при подготовке бюджетного пакета.
Для упрощенцев с НДС есть более прикладная тема: некоторым ИП на спецставках разрешают досрочно сменить ставку НДС, если с 2025 года они уже вошли в новый режим.
Отдельный риск недели — ошибки у продавцов на площадках: материал про массовые сбои с НДС на маркетплейсах показывает, где новые лимиты и правила могут быстро превратиться в штрафы.
НДФЛ, расходы и налоговые коды без лишней романтики
Тема самозанятых снова болезненная: бизнесу напомнили, что подмена трудовых отношений договором с самозанятым может закончиться доначислениями по НДФЛ, взносами, пенями и крупными штрафами.
Маркетингу и бухгалтерии стоит сверить подход к подаркам: эксперт разбирает, почему подарки клиентам не всегда можно провести как рекламу, если они адресованы конкретным получателям, а не неопределенному кругу лиц.
Минфин тем временем смотрит на реформы через бюджетный эффект: в новости о том, как налоговые изменения дали рост поступлений, важен сигнал о дальнейшем внимании государства к крупным налоговым источникам.
Для тех, кто работает на АУСН и платит физлицам за аренду, ФНС дала практическую подсказку: какой код дохода ставить при аренде у физлица, чтобы не ошибиться в новой системе кодов.
В имущественных налогах обсуждают социальную льготу: депутаты предлагают освободить уязвимые категории от налога на единственный садовый дом, если поправки дойдут до принятия.
УСН добавила точечных правил и дедлайнов
По УСН ФНС отдельно подчеркнула дисциплину ставки: выбранный вариант НДС нужно применять ко всем операциям, а не менять под покупателя, даже если речь идет об отработанной продукции.
Для ювелирной розницы на упрощенке есть узкое, но важное уточнение: продавать серебряные изделия можно, если соблюдено условие по двум разрешенным кодам ОКВЭД.
Бывшим патентщикам стоит не пропустить календарь: до 1 июня открыт путь для тех, кто может подать уведомление о переходе на УСН после работы на ПСН в декабре прошлого года.
Отчетность и кадровые справочники требуют быстрой настройки
Главный кадрово-отчетный апдейт недели — ЕФС-1: с 30 мая работодателям нужно учесть новые правила заполнения и обновленные коды должностей, иначе ошибки пойдут не только в форму, но и в сведения о зарплате и условиях труда.
Физлицам с зарубежными счетами и иностранными электронными кошельками пора проверить обязанность отчитаться: до 1 июня нужно сдать отчет о движении средств за 2025 год.
Зарплата, премии и рабочий режим ушли в детали
Работодателям напомнили границу управленческой свободы: если премирование уже закреплено, нельзя просто отменить премии без объяснений и новых правил.
Для АУСН важна пенсионная связка: ФНС объяснила, как сведения по работникам уходят в СФР и как зарплата сотрудников на автоУСН учитывается для пенсии.
Роструд уточнил расчет оплаты выходных: при двойной оплате нужно смотреть не только оклад, но и доплату до МРОТ вместе с компенсационными и стимулирующими выплатами.
Исследование про контроль начальства получилось неоднозначным: большинство сотрудников работают без надзора, но материал о том, почему жесткий контроль выбирает лишь малая доля работников, показывает и неожиданный зарплатный эффект.
Трудовые отношения: от ИИ до соцсетей на работе
В управленческой повестке громко прозвучал ИИ: исследование о том, что топ-менеджерам не хватает навыков для внедрения новых технологий, полезно читать как сигнал к обучению, а не как модную страшилку.
Кадровикам стоит сверить локальные документы: эксперт разобрал, какие ЛНА работодатель обязан утвердить, когда они нужны всем сотрудникам и где можно обойтись без лишних бумаг.
Производственный календарь тоже попал в повестку: лето 2026 года обещает самый длинный рабочий сезон за три года, что важно для отпусков, графиков и нагрузки на бухгалтерию.
Практический спор из серии «можно ли уволить» разобрали в подкасте: что делать, если сотрудник в рабочее время сидит в соцсетях, смотрит фильмы или занимается личными делами.
Проверки, блокировки и штрафы лучше закрыть до отпуска
В налоговом контроле есть процессуальный нюанс, который может стать аргументом в споре: в подкасте разбирают, почему проверяемого нельзя допрашивать как свидетеля и где инспекторы рискуют выйти за пределы нормы.
Банковский комплаенс ускоряется: с 14 июня кредитные организации будут быстрее ограничивать доступ к деньгам тех, кто попал в перечни Росфинмониторинга, поэтому материал про новый порядок блокировки счетов стоит прочитать до проблем с платежами.
Перед отпуском налоговики советуют проверить долги не для галочки: задолженность может привести к блокировке счета или запрету на выезд, а такие сюрпризы обычно всплывают в самый неудобный момент.
Законодатели взялись за нелегальный майнинг жестко: проект о том, что за незаконную добычу криптовалюты может грозить уголовная ответственность, уже прошел первое чтение.
Для малого бизнеса есть и смягчающая инициатива: предпринимателей предлагают не наказывать, если кассовые ошибки возникли из-за связи, а не по их вине, то есть речь о защите от штрафов при технических сбоях.
Суды и экономические риски закрыли неделю практикой
Судебная практика по пособиям дала важный пример для работодателей и бухгалтеров: если заработка долго не было, суд подтвердил возможность заменить годы для расчета выплат.
По налогу на прибыль суд напомнил про опасность зависшей кредиторки: если происхождение долга не подтверждено, возможны доначисления из-за несвоевременного списания задолженности.
Тема ответственности директоров вышла за рамки крупных корпораций: бизнес активнее покупает полисы, потому что риски взысканий с топ-менеджеров заметно выросли, а средние компании выбирают более дешевые лимиты.
РСПП предлагает мягче подходить к предпринимателям в экономических делах: вместо ареста чаще применять залог как альтернативу содержанию под стражей.
Еще один судебный тренд важен для компаний с налоговыми долгами: суды все чаще дают шанс не уходить в банкротство, если можно добиться многолетней рассрочки по недоимке.
