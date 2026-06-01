Налоговые изменения для УСН и маркетплейсов, кадровые требования и блокировки счетов: новости недели

Для компаний, которые продают билеты или работают с агентскими схемами, пригодится позиция Минфина о том, когда продажа билетов на зарубежные концерты не попадает под НДС: важны не только место мероприятия, но и условия освобождения для услуги распространения.

Селлерам пора заранее проверить учет и первичку: ФНС готовит новый уровень контроля за торговлей на маркетплейсах, где площадки будут передавать налоговикам больше данных о продажах, чеках, товарах и покупателях.

На фоне этих новостей Минфин оставил предпринимателям пространство для ожидания: вопрос о том, будут ли дальше снижать пороги для НДС, обещают обсуждать уже при подготовке бюджетного пакета.

Для упрощенцев с НДС есть более прикладная тема: некоторым ИП на спецставках разрешают досрочно сменить ставку НДС, если с 2025 года они уже вошли в новый режим.