👓 Что изменится с октября 2026 года: новые законы для бухгалтера

С 1 октября 2026

Вступает в силу закон о платформенной экономике

Маркетплейсами теперь будут считаться посреднические цифровые платформы определенного объема, включенные в специальный госреестр. Платформы должны будут объяснять партнерам, как формируются рейтинги, распределяются заказы и определяются позиции товаров в поиске. Подробнее читайте здесь.

Меняются положения закона о контрактной системе в сфере закупок

Кабмин утвердит перечень маркетплейсов для госзакупок – читайте подробнее.

Новые работы с самозанятыми через электронные платформы

Работодателям придется учитывать новые ограничения закона о платформенной экономике, признаки трудовых отношений, возможные штрафы и доначисления. Лимит коснется не всех отраслей – читайте подробнее.

Меняются правила импорта из стран ЕАЭС в рамках СПОТ

При ввозе прослеживаемых товаров из стран ЕАЭС нужно подавать ДОПП, а не уведомление о ввозе. Подробнее читайте здесь.

Меняются правила внесения наличных через банкоматы

С 1 октября 2026 года можно будет вносить наличные через устройства любых банков, подключенных к СБП, с мгновенным зачислением на счет в другой финансовой организации. Подробнее читайте здесь.

Новый порядок расчета НДС по длящимся договорам с 1 октября 2026 года

Если после заключения контракта у продавца появилась обязанность платить налог, а покупатель не может принять его к вычету, НДС выделяется из цены расчетным методом. Подробнее читайте здесь.

Лицензии на продажу табака станут обязательными для розницы

Разрешения потребуются для закупки, хранения и поставки табачной и никотинсодержащей продукции и никотинового сырья, а также для розничной и развозной торговли.

Ставку НДС 10% на детские товары придется подтверждать по новым правилам

С 1 октября 2026 года продавцы детских товаров должны будут подтверждать право на ставку НДС 10%: читайте подробнее.

Льготники могут изменить форму набора соцуслуг

Получатели ежемесячной денежной выплаты могут вместо набора социальных услуг выбрать деньги либо вернуть получение льгот в натуральной форме. Чтобы выбранный вариант применялся с 1 января 2027 года, выбрать нужно до 1 октября.

Индексация пенсий некоторым категориям

На 4% проиндексируют пенсии бывшим сотрудникам силовых структур и военнослужащим.

Повышение коммунальных тарифов